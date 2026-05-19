Δόμνα-Μιχαηλίδου-στον-ΣΚΑΪ:-«Κανείς-δικαιούχος-δεν-θα-απενταχθεί-από-το-πρόγραμμα-“Σπίτι-μου-ΙΙ”»

Για την πορεία του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», τη δυνατότητα συμβασιοποίησης των ήδη εγκεκριμένων δανείων έως τα τέλη Αυγούστου, το πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον» και το πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, μίλησε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στον ΣΚΑΪ.

Αναφερόμενη στο «Σπίτι μου ΙΙ», η υπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ουσιαστικά εργαλεία στεγαστικής πολιτικής, καθώς δίνει σε νέους ανθρώπους και νέα ζευγάρια τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρώτη κατοικία με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης. Όπως είπε, το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ, η απορρόφηση φτάνει το 89%, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περίπου 11.500 συμβασιοποιήσεις, δηλαδή χιλιάδες δικαιούχοι, πλέον, έχουν διασφαλίσει την απόκτηση κατοικίας.

Με αφορμή και τις αναφορές πολιτών στον Συνήγορο του Πολίτη, η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι η κυβέρνηση άκουσε την κοινωνία και προχώρησε σε διορθωτική παρέμβαση, ώστε να προστατευθούν όσοι ήδη έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα και βρίσκονται σε ενδιάμεσα στάδια. Όπως εξήγησε, η προθεσμία της 2ας Ιουνίου 2026 συνδέεται με τα δεσμευτικά ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης και την ανάγκη να αποτυπωθεί ο αριθμός των δικαιούχων που προχωρούν στο πρόγραμμα. Για όσους, όμως, ήδη έχουν υπαχθεί και δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιήσουν έως τότε, δίνεται δυνατότητα συμβασιοποίησης έως τις 31 Αυγούστου 2026, με εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Πρόκειται για περίπου 3.000 δικαιούχους που έχουν προχωρήσει τη διαδικασία και πρέπει να ολοκληρώσουν τα επόμενα βήματα.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι έως τις 31 Μαΐου 2026 παραμένει η προθεσμία για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι ο δικαιούχος πρέπει έως τότε να έχει βρει ακίνητο και να έχουν κατατεθεί στην τράπεζα τα απαιτούμενα στοιχεία, μαζί με την ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου.

«Κανείς δικαιούχος που έχει κάνει σωστά τη διαδικασία δεν θα χάσει το “Σπίτι μου ΙΙ” επειδή καθυστέρησαν συμβολαιογραφικές πράξεις, έλεγχοι ή διαδικασίες της αγοράς. Μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, ακούσαμε τους πολίτες και τον Συνήγορο του Πολίτη και δώσαμε λύση. Όσοι έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα θα έχουν χρόνο έως τα τέλη Αυγούστου για να ολοκληρώσουν τη συμβασιοποίηση», επεσήμανε η κ. Μιχαηλίδου.

Από τη στέγαση, η συζήτηση πέρασε στην προσβασιμότητα και στην καθημερινότητα των Ατόμων με Αναπηρία. Η υπουργός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους Ατόμων με Αναπηρία, με ενίσχυση έως 14.500 ευρώ ανά ωφελούμενο. Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 1.945 ωφελούμενοι.

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος διαπιστώθηκαν αντικειμενικές καθυστερήσεις, κυρίως λόγω παραγγελίας και παράδοσης εξειδικευμένου εξοπλισμού από το εξωτερικό, όπως αναβατόρια. Για αυτόν τον λόγο, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση, ώστε όσοι έχουν ενταχθεί και αντιμετώπισαν καθυστερήσεις που δεν εξαρτώνται από τους ίδιους να μπορούν να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

Κλείνοντας, η υπουργός μίλησε και για το πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, το οποίο διευρύνεται σε νέες περιοχές με στόχο τη στήριξη του δημογραφικού και την ενίσχυση περιοχών που έχουν ανάγκη από νέο πληθυσμό και οικονομική δραστηριότητα. Όπως σημείωσε, η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Ιουνίου.

Μέσα από το πρόγραμμα, προβλέπεται ενίσχυση 10.000 ευρώ για τους δικαιούχους που θα επιλέξουν να μετεγκατασταθούν στις περιοχές που εντάσσονται στη νέα φάση. Στόχος είναι οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή μέσα στο καλοκαίρι, με μια παρέμβαση που συνδέει την κοινωνική πολιτική με τη δημογραφική ενίσχυση και την περιφερειακή συνοχή.

