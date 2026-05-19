Δ. Σκάλκος: «Ένας επενδυτής μπορεί να ρίξει άγκυρα στην Ελλάδα – Στην Ελλάδα, το εργατικό κόστος παραμένει φθηνότερο»

«Η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας, χώρα δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης σε ένα ταραγμένο χώρο και γειτονία», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και πρόεδρος της Enterprise Greece Δημήτρης Σκάλκος σε συζήτηση που είχε στο Περιφερειακό Συνέδριο Πελοποννήσου.

Όπως τόνισε η Ελλάδα είναι μια εξωστρεφής οικονομία πλήρως ενταγμένη στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Υπογράμμισε πως είναι φερέγγυα, αξιόπιστη, λειτουργεί με διαφάνεια, ενώ συνεχώς επιτυγχάνεται στενότερη συνεργασία και αποτελεσματικότερος συντονισμός.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«Δε βλέπω λόγο γιατί κάποιος να μην επενδύσει στην Ελλάδα», ανέφερε. «Ένας επενδυτής μπορεί να ρίξει άγκυρα στην Ελλάδα και να έχει κερδοφορία».

Υπογράμμισε πως το εργατικό κόστος παραμένει φθηνότερο συγκριτικά, ενώ στον έντονο ανταγωνισμό που υπάρχει πανευρωπαϊκά στο real estate, η Ελλάδα παραμένει ανταγωνιστική αγορά.

«Η στιγμή να επενδύσει κάποιος είναι τώρα»

«Η στιγμή να επενδύσει κάποιος είναι τώρα», υπογράμμισε. Ανέφερε πως στόχος του ιδίου είναι να καταφέρουμε να έχουμε ένα ατμοποιημένο, ενοποιημένο σύστημα εργασίας όλων των φορέων και «είμαστε σε καλό δρόμο να το πετύχουμε».

«Το μομέντουμ για την ελληνική οικονομία είναι καλό», επισήμανε.

«Οριστικά στο παρελθόν το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα όπως το γνωρίζαμε»

Αναφορικά με την αστάθεια που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο, σημείωσε πως καμία χώρα δεν είναι έτοιμη για τις νέες αυτές προκλήσεις και το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα όπως το γνωρίζαμε ανήκει οριστικά στο παρελθόν.

«Τα σημεία των καιρών δεν είναι ενθαρρυντικά, αυξάνεται η οικονομική αβεβαιότητα, όλοι γίνονται πιο ευαίσθητοι και ανασφαλείς», ανέφερε και πρόσθεσε πως «πρέπει να διαφοροποιήσουμε τους εμπορικούς μας εταίρους, να βρούμε άλλες εμπορικές διαδρομές».

«Η Ελλάδα ξεκινά από καλή βάση. Είναι δύσκολο το περιβάλλον, αλλά ξεκινάμε από καλή αφετηρία», κατέληξε.