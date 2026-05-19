Είμαστε-υποχρεωμένοι-να-βρούμε-λύση-με-τις-ΗΠΑ-λέει-ο-Γροιλανδός-πρωθυπουργός

Η ηγεσία της Γροιλανδίας είναι «υποχρεωμένη να βρει μια λύση» με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε στις αρχές του έτους, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, τονίζοντας ότι το αυτόνομο έδαφος της Δανίας είναι ανοιχτό στις αμερικανικές επενδύσεις.

Παρότι η βούληση ενός ηγέτη να διασφαλίσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας είναι τελείως ασεβής, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε μια λύση, δήλωσε ο Γενς Φρέντερικ Νίλσεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο του οικονομικού συνεδρίου «Future Greenland» στο οποίο παρίσταται ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία Τζέφρι Λάντρι.

Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ ήταν παρών στην έναρξη του συνεδρίου αλλά αναχώρησε γρήγορα από την αίθουσα χωρίς να επικοινωνήσει με τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν εκεί.

Ο Λάντρι συνάντησε τη Δευτέρα τον Νίλσεν και τον επικεφαλής της διπλωματίας του νησιού της Αρκτικής Μούτε Έγκεντε, μια ευκαιρία για τους Γροιλανδούς να υπενθυμίσουν ότι δεν διατίθενται προς πώληση αλλά παραμένουν ανοιχτοί στη συνεργασία.

«Τα βλέμματα εκφράζουν περισσότερο σκεπτικισμό», διαπίστωσε ο Νίλσεν. «Αλλά γενικότερα, από εμπορικής άποψης, δεν είχαμε απολύτως καμιά πρόθεση να αποκλείσουμε τις αμερικανικές επενδύσεις».’

Το σημαντικό γι’ αυτούς είναι να συνεχιστεί η συζήτηση στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας.

«Εκεί στις ΗΠΑ υπάρχουν πολύ διαφορετικές αντιλήψεις για το τι είναι αυτή η ομάδα εργασίας, από τη δική μας πλευρά, είναι πολύ σαφές», πρόσθεσε.

«Οι τρείς χώρες μεταξύ μας, αποφασίσαμε, κατά τη συνάντηση με τον πρώην υπουργό μας των Εξωτερικών, τον Δανό υπουργό Εξωτερικών, τον αντιπρόεδρό τους και τον υπουργό τους των Εξωτερικών, ότι θα πρέπει να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον εποικοδομητικό διάλογο, παρά να αλληλοαπειλούμαστε μονίμως μέσω του Τύπου».

Παρών στο συνέδριο, ο Γάλλος υπουργός Νικολά Φορισιέ που εξήγησε ότι πήγε για να εκφράσει την αλληλεγγύη της Γαλλίας στη Γροιλανδία.

Μια χώρα όπως η Γροιλανδία δεν εξαγοράζεται, δεν μπορεί να κατακτηθεί, και η Γαλλία είναι εδώ για να προσφέρει τη βοήθειά της, δήλωσε o υπουργός αρμόδιος για το εξωτερικό εμπόριο και την οικονομική ελκυστικότητα.

«Θελήσαμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας. Είναι ήδη ένας χρόνος που έχουμε δεσμευτεί σε αυτή την προσέγγιση, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε ξανά και ξανά», πρόσθεσε.