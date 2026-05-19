ΕΛΣΤΑΤ:-Αύξηση-2,6%-στους-επισκέπτες-των-μουσείων-τον-Ιανουάριο

Αύξηση 2,6% σημειώθηκε στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας τον Ιανουάριο εφέτος, ενώ καταγράφηκε αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 3,4% και των εισπράξεων κατά 62%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Αντίθετα, στους αρχαιολογικούς χώρους καταγράφηκε μείωση της συνολικής επισκεψιμότητας κατά 9,9% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025. Ωστόσο, οι επισκέπτες ελεύθερης εισόδου αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 17,1%, ενώ οι εισπράξεις κατέγραψαν θεαματική άνοδο της τάξης του 105,5%.