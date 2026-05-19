Εντός εβδομάδας η μήνυση Ανδρουλάκη σε Γεωργιάδη – Στροφή στην καθημερινότητα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να κατατεθεί μήνυση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη για όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας σε τηλεοπτικές του συνεντεύξεις και αναρτήσεις για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη που εκμισθώνεται στο ελληνικό δημόσιο, την οποία προετοιμάζει το νομικό επιτελείου του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη Χαριλάου Τρικούπη βλέπουν επιχείρηση αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και προσπάθεια σπίλωσης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

«Η κυβέρνηση των 12 δισ. ευρώ σε απευθείας αναθέσεις, των 8 δισ. ευρώ σε διαγωνισμούς με έναν μόνο μειοδότη και του 1,5 δισ. ευρώ σε συμβουλευτικές υπηρεσίες εγκαλεί τώρα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για μία απολύτως νόμιμη μίσθωση που έγινε το 2004, όταν ήταν 25 ετών, είναι σαφές ότι προσπαθούν να σπιλώσουν όποιον στέκεται όρθιος απέναντι στο καθεστώς» ανέφερε προ ημερών στον ΣΚΑΪ ο Κώστας Τσουκαλάς.

Την ίδια ώρα, ξεσκονίζουν τα πόθεν έσχες των υπουργών της Κυβέρνησης και ζητούν εξηγήσεις για την υπόθεση του ακινήτου του υφυπουργού Βασίλη Σπανάκη που βγήκε στο φως της δημοσιότητας.

«Σιγή ασυρμάτου από το Μαξίμου και τον υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Σπανάκη, για την υπόθεση ακινήτου που ενοικιάζει στα ΕΛ.ΤΑ. Κύριε Μαρινάκη, αναμένουμε τη σαφή σας τοποθέτηση: Υπάρχει ηθικό θέμα για τον κ. Σπανάκη; Εγκρίνετε τη μεθόδευση του να μεταβιβάσει το ακίνητο στην αδερφή του το 2023 και μάλιστα για ορισμένο χρόνο, – αποκλειστικά έως τις 16/7/2028 – όπως αναφέρει το συμβόλαιο μεταβίβασης επικαρπίας;

Εισέπραττε ενοίκιο για τη μίσθωση ακινήτου στα ΕΛ.ΤΑ. Μοσχάτου, όσο ήταν βουλευτής το διάστημα 2019-2023;» αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Στροφή στην καθημερινότητα με αιχμή τα δάνεια

Στο ΠΑΣΟΚ επιλέγουν τη στροφή στην καθημερινότητα με προτάσεις για τους δανειολήπτες και δεσμεύσεις για να μπει τέλος στην ασυδοσία των funds. Προτείνουν:

Επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας και αγροτικής γης ⁠Κατοχύρωση δικαιώματος αγοράς του δανείου από τον δανειολήπτη ⁠Περιορισμός της ευθύνης του εγγυητή ανάλογα με την τιμή μεταβίβασης του δανείου ⁠Υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό ⁠Προσδιορισμός της εμπορικής αξίας ανά ανεξάρτητο εκτιμητή ⁠Δίκαιη λύση στο ελβετικό φράγκο με επιβάρυνση των 2/3 της αλλαγής ισοτιμίας από τον πιστωτή ⁠Αυστηρές ποινές και πρόστιμα σε servicers (απαγόρευση εκτέλεσης και απώλεια τόκων) ⁠Κίνητρα επιβράβευσης σε συνεπείς δανειολήπτες

Τις προτάσεις του κόμματος αλλά και τις τροπολογίες που έχει φέρει στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτησή του στο Facebook.

