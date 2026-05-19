    Επίσκεψη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στο Βερολίνο

    Επαφές με υπουργούς, βουλευτές και ηγετικά στελέχη γερμανικών εταιρειών και ινστιτούτων.

    Στο Βερολίνο βρίσκεται από σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στον Ελληνογερμανικό διάλογο, που διοργανώνει το Ίδρυμα Hanns Seidel.

    Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη γερμανική πρωτεύουσα, ο κ. Χατζηδάκης θα έχει σειρά συναντήσεων, μεταξύ άλλων με:

    • Την υπουργό Οικονομίας και Ενέργειας, Katherina Reiche.
    • Την υπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας, Dorothee Bär.
    • Τον υπουργό Γεωργίας και Τροφίμων, Alois Rainer.
    • Τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Γερμανικού Κοινοβουλίου και πρώην υποψήφιο Ομοσπονδιακό Καγκελάριο, Armin Laschet.
    • Τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Γερμανίας – Ελλάδας, Thomas Rachel.

    Ο Κωστής Χατζηδάκης θα έχει επίσης συναντήσεις με ομάδα βουλευτών του CDU και CSU (της Χριστιανοδημοκρατικής και της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης), αλλά και με ηγετικά στελέχη γερμανικών εταιρειών και ινστιτούτων.

