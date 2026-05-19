Επίσκεψη του Κωστή Χατζηδάκη στο Βερολίνο – Επαφές με υπουργούς και βουλευτές

Στο Βερολίνο βρίσκεται από σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στον Ελληνογερμανικό διάλογο, που διοργανώνει το Ίδρυμα Hanns Seidel.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη γερμανική πρωτεύουσα, ο κ. Χατζηδάκης θα έχει σειρά συναντήσεων, μεταξύ άλλων με:

Την υπουργό Οικονομίας και Ενέργειας, Katherina Reiche.

Την υπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας, Dorothee Bär.

Τον υπουργό Γεωργίας και Τροφίμων, Alois Rainer.

Τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Γερμανικού Κοινοβουλίου και πρώην υποψήφιο Ομοσπονδιακό Καγκελάριο, Armin Laschet.

Τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Γερμανίας – Ελλάδας, Thomas Rachel.

Ο Κωστής Χατζηδάκης θα έχει επίσης συναντήσεις με ομάδα βουλευτών του CDU και CSU (της Χριστιανοδημοκρατικής και της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης), αλλά και με ηγετικά στελέχη γερμανικών εταιρειών και ινστιτούτων.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

