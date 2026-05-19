«Ζυμώνει» κέρδη και «φουσκώνει» επενδύσεις η Αραμπατζής – Ελληνική Ζύμη

Τι δείχνουν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Τα ορόσημα του 2026 και τα πεπραγμένα του 2025

Στην περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγικών της δραστηριοτήτων και στη διεύρυνση της επιχειρηματικής της παρουσίας επικεντρώνεται για το 2026 η στρατηγική της Αραμπατζής – Ελληνική Ζύμη, ηγέτιδας εταιρείας στον κλάδο παραγωγής και πώλησης καταψυγμένης ζύμης με έδρα τη Σίνδο. Κύριο στόχο αποτελεί η αύξηση του μεριδίου αγοράς στους τομείς όπου ήδη δραστηριοποιείται, καθώς και η είσοδος σε νέες αγορές, με ιδιαίτερη έμφαση στις αγορές του εξωτερικού. Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει τον εμπλουτισμό της προϊοντικής της γκάμας και τον εξορθολογισμό του κόστους μέσω της υλοποίησης του επενδυτικού της πλάνου.

Προχωρούν οι επενδύσεις

Στο νέο βιομηχανοστάσιο, στο Βιομηχανικό τετράγωνο 23 της ΒΙ.ΠΕ.Θ. η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου, κατασκευάζοντας το νέο Θάλαμο Κατάψυξης, εγκαθιστώντας νέες γραμμές παραγωγής, για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της αγοράς της καταψυγμένης ζύμης και πίτσας όπου δραστηριοποιείται. Το επενδυτικό πλάνο για το 2026, ύψους 6,25 εκατ. ευρώ, έχει ως κύριους άξονες τα κάτωθι:

• Θάλαμο Κατάψυξης στο εργοστάσιο 3

• Νέες γραμμές παραγωγής,

• Νέα τούνελ ψύξης

• Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάνελ

Ξεπέρασαν τα 160 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025

Όπως αναφέρεται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικά 24ωρα, το 2025, η Αραμπατζής – Ελληνική Ζύμη, με κινητήρια δύναμη το κανάλι των εξαγωγών, κατέγραψε σημαντική αύξηση πωλήσεων της τάξεως του 6,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 162,1 εκατ. ευρώ, έναντι πωλήσεων 152,6 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024, διατηρώντας την ηγετική θέση στον τομέα δραστηριότητάς της.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε 27,2 εκατ. ευρώ έναντι 25,4 εκατ. ευρώ το 2024.

Σε συγκρίσιμο επίπεδο, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 12,5% και ανήλθαν σε 22,5 εκατ. ευρώ, έναντι 20 εκατ. ευρώ το 2024 και τα καθαρά κέρδη σε 17,1 εκατ. ευρώ από 15,2 εκατ. ευρώ το 2024, καθώς τα δημοσιευμένα τελικά αποτελέσματα του 2024 (30,64 εκατ. και 25,71 εκατ. αντίστοιχα) συμπεριλαμβάνουν και το κέρδος ύψους 10,6 εκατ. που προέκυψε από την πώληση του 34% της συμμετοχής της στην Ιωνική Σφολιάτα.

Παράλληλα, η εταιρεία το 2025, συνέχισε το επενδυτικό της πλάνο για την επέκταση των παραγωγικών της υποδομών και τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής της διαδικασίας. Οι επενδύσεις το 2025 ανήλθαν σε 4,2 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Η εξαγορά

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο συνεχούς ανάπτυξης και ενίσχυσης του αποτυπώματός της στην αγορά καταψυγμένων ζυμών και ιδιαίτερα στην περιοχή της Κρήτης, η εταιρεία τον Ιούλιο του 2025 προχώρησε στην εξαγορά του 100% της εταιρίας «TROFOGNOSIA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Τα μερίδια αγοράς

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της εταιρείας, η αγορά της καταψυγμένης ζύμης συνεχίζει την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, με την χρονιά να κλείνει +7,9% σε όγκο και +7,3% σε αξία. Η ανάπτυξη αυτή αντικατοπτρίζει την αυξημένη διείσδυση και χρήση της κατηγορίας, η οποία ενισχύθηκε από έντονες προωθητικές ενέργειες σε επίπεδο τιμής και από λανσαρίσματα νέων προϊοντικών κατηγοριών.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία πωλήσεων των επωνύμων προϊόντων της εταιρείας κατά τη διάρκεια του 2025, με την Χρυσή Ζύμη να διατηρεί τα μερίδιά της σταθερά σε σχέση με το προηγούμενο έτος παρά το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και την ισχυρή ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (13,2% σε όγκο και 16,4% σε αξία).

Σημαντική είναι η κατάκτηση της ηγετικής θέσης στα επώνυμα προϊόντα, και ειδικότερα στην κατηγορία των φύλλων ζύμης με μερίδιο σε αξία 16,5% καθώς και στα πιτάκια με μερίδιο αξίας 17,8%, αποτέλεσμα δημιουργικής και στοχευμένης συνεχούς επικοινωνίας.

Εξαγωγές

Οι εξαγωγές και το 2025 κατέγραψαν μια εντυπωσιακά δυναμική πορεία, σημειώνοντας διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης προερχόμενη από υπάρχουσες συνεργασίες και προϊόντα, αλλά και από νέους πελάτες στην Ευρώπη, Καναδά, και Αμερική. Η εταιρεία έχοντας ήδη πολύ καλές συνεργασίες στο εξωτερικό, επένδυσε περαιτέρω στην εξωστρέφεια και την ανάπτυξη στη διεθνή αγορά είτε μέσω εξαγωγών στο κανάλι του Food Service, είτε μέσω της δημιουργίας προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, είτε με την προώθηση του Retail brand Elzymi.

Το διεθνές Retail brand Elzymi το οποίο είναι βασισμένο στο brand identity και τις αξίες της επιτυχημένης μάρκας στην ελληνική αγορά Χρυσή Ζύμη δημιουργήθηκε έχοντας ως όραμα τη διάδοση της ελληνικής διατροφικής σοφίας σε όλο τον κόσμο και με σκοπό να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες των αγορών του εξωτερικού. Βρίσκεται ήδη σε μεγάλους retailers στην αγορά του Καναδά και της Ευρώπης, με συνεχή διεύρυνση τοποθετήσεων σε νέες αγορές και πελατολόγιο. Η προϊοντική γκάμα περιλαμβάνει αγαπημένες παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις που αναδεικνύουν και επικοινωνούν στη διεθνή αγορά τον ελληνικό διατροφικό πλούτο.

Το ποσοστό των εξαγωγών στον συνολικό τζίρο έχει πλέον ξεπεράσει το 50%, θέτοντας την παγκόσμια επέκταση της εταιρείας ως έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξής της και συμβάλλοντας σημαντικά στην εξαγωγική δραστηριότητα και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Μέση Ανατολή

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η κλιμάκωση της διένεξης μεταξύ ΗΠΑ–Ισραήλ και Ιράν επέφερε πρόσθετες πιέσεις στις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, οδηγώντας σε αυξημένη μεταβλητότητα και περιορισμένη δυνατότητα αξιόπιστης πρόβλεψης του σχετικού κόστους.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επίσης δημιουργήσει συνθήκες αβεβαιότητας ως προς την εξέλιξη των τιμών πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, χωρίς να είναι δυνατή η διαμόρφωση ασφαλών εκτιμήσεων για τη μελλοντική τους πορεία. Περαιτέρω, η εν λόγω αστάθεια δύναται να επηρεάσει:

• τα μεταφορικά και ναυτιλιακά κόστη,

• τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας,

• τις συναλλαγματικές ισοτιμίες,

• το κόστος χρηματοδότησης,

• καθώς και το γενικότερο πληθωριστικό περιβάλλον.

«Η διοίκηση παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις και αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις τους στη δραστηριότητα της εταιρείας», σημειώνεται στην οικονομική έκθεση.

Με ιστορία μεγαλύτερη του μισού αιώνα

Η Αραμπατζής – Ελληνική Ζύμη δραστηριοποιείται στον κλάδο των προϊόντων καταψυγμένης ζύμης για περισσότερα από 50 έτη και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες βιομηχανίες του κλάδου στην Ευρώπη, με διεθνή παρουσία σε 38 χώρες. Διαθέτει 3 εργοστάσια παραγωγής, 32 γραμμές παραγωγής και 4 υποκαταστήματα (Αθήνα, Πάτρα, Ιωάννινα, Ρόδος), ενώ ανήκει στον όμιλο της Vivartia και ελέγχεται από το αμερικανικό fund CVC Capital Partners.

Τα 706 διαφορετικά προϊόντα της Αραμπατζής – Ελληνική Ζύμη παράγονται από πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας και διακρίνονται για τη γεύση και τη διατροφική τους αξία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο στον τομέα του Food Service όσο και στη λιανική αγορά, καλύπτοντας ευρύ φάσμα αναγκών των επαγγελματιών και των τελικών καταναλωτών, σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

Τα νέα βήματα του Μιχάλη Αραμπατζή

Όπως έχει ήδη γράψει πρόσφατα το -, επένδυση ύψους 21,91 εκατ. ευρώ με στόχο τη δημιουργία μιας πλήρως αυτοματοποιημένης μονάδας κατεψυγμένης ζύμης στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης δρομολογεί η ARZYBAKE ΑΕ, το νέο επιχειρηματικό «τέκνο» του Μιχάλη Αραμπατζή. Ο ίδιος διατηρεί και το 25% της Ελληνικής Ζύμης.

Ο σχετικός επενδυτικός φάκελος της ARZYBAKΕ κατατέθηκε τον περασμένο Απρίλιο στην Enterprise Greece, με στόχο την ένταξη στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων. Η επένδυση που δρομολογείται αφορά στη δημιουργία νέας βιομηχανικής μονάδας κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης. Το έργο περιλαμβάνει πέντε γραμμές παραγωγής, τέσσερις για προϊόντα πίτας και μπουγάτσας και μία για σφολιατοειδή και κρουασάν, καθώς επίσης την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων και την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού που καλύπτει τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από τη ζύμωση και την επεξεργασία έως την κατάψυξη, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων, με βασικό στάδιο την ταχεία κατάψυξη. Την ίδια στιγμή, προβλέπεται η εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου, παρακολούθησης και ιχνηλασιμότητας της παραγωγής, καθώς και η ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στη λειτουργία της μονάδας. Η επένδυση συνοδεύεται από πρόβλεψη δημιουργίας 55 νέων θέσεων εργασίας και ενσωματώνει τεχνολογίες αυτοματοποίησης και ψηφιακής παρακολούθησης της παραγωγής.

Να σημειωθεί εδώ ότι η ARZYBAKΕ ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2025, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 1 εκατ. ευρώ και κύριο αντικείμενο την παραγωγή ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων. Στον Μιχάλη Αραμπατζή ανήκει το 0,10% της εταιρείας, με το υπόλοιπο 99,9% να ελέγχει η Primar Holding, εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Αραμπατζή.