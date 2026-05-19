Ιράν:-Άνοιξε-ξανά-το-Χρηματιστήριο-της-Τεχεράνης-μετά-το-μεγαλύτερο-σε-διάρκεια-κλείσιμο-στην-ιστορία-λόγω-πολέμου

Το Ιράν ανοίγει ξανά το χρηματιστήριό του μετά το μεγαλύτερο κλείσιμο στην ιστορία του, που προκλήθηκε από τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Μετά από σχεδόν 80 ημέρες… το Χρηματιστήριο της Τεχεράνης άνοιξε ξανά σήμερα το πρωί», αναφέρει η οικονομική εφημερίδα Donya-e-Eqtesad.

Η διαπραγμάτευση είχε ανασταλεί από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν προκάλεσαν αντίποινα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Τεχεράνη σε όλη την περιοχή.

Το χρηματιστήριο παρέμεινε κλειστό ακόμη και μετά την έναρξη ισχύος της εύθραυστης εκεχειρίας στις 8 Απριλίου.

Σε αντίθεση με τα μεγάλα παγκόσμια χρηματιστήρια, η χρηματιστηριακή αγορά του Ιράν λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό εκτός του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος λόγω δεκαετιών κυρώσεων και περιορισμών στις ξένες επενδύσεις.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA αναφέρει ότι η διαπραγμάτευση μετοχών σε περισσότερες από 40 εταιρείες που επλήγησαν από τον πόλεμο – συμπεριλαμβανομένων εταιρειών στους τομείς των χημικών και των μετάλλων – «θα παραμείνει σε αναστολή προς το παρόν».

Η σχεδόν 40ήμερη σύγκρουση είδε απεργίες να πλήττουν τμήματα κρίσιμων υποδομών του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων δύο από τα μεγαλύτερα χαλυβουργεία της χώρας, τα οποία τέθηκαν εκτός λειτουργίας μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ.

- AFP