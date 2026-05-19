Λέσβος:-Προσπάθησαν-να-περάσουν-από-Τουρκία-σφαίρες-και-λαθραία-τσιγάρα

Λαθραία καπνικά προϊόντα και σφαίρες εντόπισαν και κατέσχεσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο Τελωνείο Μυτιλήνης, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε επιβάτες που είχαν αφιχθεί από την Τουρκία.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

201 σφαίρες των 9 χιλιοστών (4 πακέτα των 50 τεμαχίων και μία μεμονωμένη σφαίρα).

44 πακέτα λαθραίων τσιγάρων διαφόρων εμπορικών σημάτων

Οι ελεγκτές προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση:

Οχήματος με τουρκικές πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των λαθραίων προϊόντων και αντικειμένων που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί όπλων

Ενός laptop, δύο κινητών τηλεφώνων, δύο smartwatch και φακέλου με 16 έγγραφα

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή των αστυνομικών και λιμενικών Αρχών Μυτιλήνης.

Η σχετική δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες.

Η ΑΑΔΕ τονίζει πως συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας, για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.