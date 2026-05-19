Μαρινάκης-στον-ΣΚΑΪ:-Καμία-σχέση-με-τις-εξελίξεις-στην-Τουρκία-η-απόσυρση-των-patriot

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, απέρριψε τις αναφορές περί «υποχωρητικότητας» σχετικά με την απόφαση για τους Patriot, κάνοντας λόγο για «αλα κάρτ ανάγνωση» και «δήθεν ειδικούς».

«Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από «επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος», με βάση εισήγηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Όπως υπογράμμισε, «εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι οι Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση».

Αναφερόμενος στην Κύπρο, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι πρόκειται για «εντελώς διαφορετική περίπτωση», εξηγώντας πως η ανάπτυξη εκεί ήταν αποτέλεσμα πρωτοβουλίας της ελληνικής κυβέρνησης, σε συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία και έπειτα από επικοινωνία του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Εδώ αναφερόμαστε στην Κάρπαθο και στο Διδυμότειχο», διευκρίνισε, απορρίπτοντας κάθε σύνδεση με τις εξελίξεις στην Τουρκία.Παράλληλα, τόνισε πως «ούτε αποτελεί μήνυμα ούτε κίνηση καλής θέλησης, ούτε κατά διάνοια», υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση «δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία».

«Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου», είπε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για καθαρά επιχειρησιακή απόφαση που εισηγήθηκε το υπουργείο Άμυνας στο πλαίσιο μιας άσκησης.

«Όπου ακούς πολλούς αντισυστηματικούς, να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου»

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο πολιτικό τοπίο και στη στάση της κυβέρνησης ενόψει των επόμενων εκλογών του 2027, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας και δίνει έμφαση στην αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου.

«Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον το πολιτικό τοπίο και το πώς αυτό θα διαμορφωθεί μέχρι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027», σημείωσε, προσθέτοντας πως «παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο» και ότι «οφείλουμε να απευθυνόμαστε στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας».

Όπως υπογράμμισε, η επιτυχία της κυβέρνησης και της παράταξης «εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα όλων ημών», ενώ αναγνώρισε ότι «έχει δώσει πολλά δείγματα αξιοπιστίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτή η παράταξη, με τα λάθη που πρέπει να διορθωθούν».

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «προσωποπαγή κόμματα, με καταγγελτικό λόγο», τα οποία, όπως είπε, «μοιράζουν ο ένας περισσότερα λεφτά από τον άλλον».

Σημείωσε ακόμη ότι, όταν κατατεθούν και κοστολογηθούν τα προγράμματα – όπως θα είναι πλέον υποχρεωτικό βάσει νόμου μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους – «τότε θα κάνουμε ταμείο» και «θα το κάνουν οι πολίτες το ταμείο».

«Μέχρι τότε εγώ θα πω μια φράση: όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς, να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου», κατέληξε.

«Ο Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει να παίξει με τους όρους Τσίπρα»

Με αφορμή την αναφορά του πρωθυπουργού στο συνέδριο της ΝΔ για το τριψήφιο τηλέφωνο που μπορεί να χτυπήσει ακόμη και στις 3 τα ξημερώματα, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «ο Μητσοτάκης έχει κατακτήσει το να μπορεί να συνομιλεί με όλους αυτούς και περισσότερους από όσους παρέθεσε ο κ. Βενιζέλος, γιατί ζήσαμε κρίσεις τα τελευταία χρόνια».

Όπως υπογράμμισε, «είναι πολύ σημαντικό ότι στο τιμόνι της χώρας είναι ένας πρωθυπουργός που μπορεί να μιλήσει επί ίσοις όροις με ηγέτες άλλων χωρών», προσθέτοντας ότι «η αλήθεια δεν είναι αλαζονική» και πως «όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, οι αντισυστημικές κορώνες πάνε στην άκρη και η πλειοδοσία».

Κληθείς να σχολιάσει το κόμμα Καρυστιανού, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «εμείς μιλάμε για την Ελλάδα του 2030 και ακούμε συζητήσεις που μας γυρίζουν 200 χρόνια πίσω», τονίζοντας πως «η κοινωνία ζητά επιτάχυνση και όλα τα κόμματα και κομματίδια θέλουν όπισθεν».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει», σημειώνοντας ότι η κοινωνία χρειάζεται κόμματα που επικεντρώνονται στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.

Παράλληλα ανέφερε ότι «δεν έχουμε προτίμηση στον δεύτερο ή τον τρίτο», ενώ σχολιάζοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη υποστήριξε πως «αν δείτε την πρότασή του για τα κόκκινα δάνεια, έχει αποφασίσει να παίξει με τους όρους Τσίπρα», προσθέτοντας ότι «σε ένα γήπεδο όμως, κερδίζει συνήθως όποιος είναι γηπεδούχος».

