Με-ζεύγος-mirage-2000-5-αντικαθίστανται-οι-patriot-στην-Κάρπαθο

Στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύει στο εξής ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2000-5, αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλλιστική απειλή στο Νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να καλυφθεί πιθανό επιχειρησιακό κενό. Σημειώνεται ότι στο αεροδρόμιο της Καρπάθου γίνονται εργασίες προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει επί μακρόν στάθμευση μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επιπλέον, έχει αποφασιστεί να αποχωρήσουν από την Κύπρο τα τέσσερα F-16 που στάθμευσαν στην Πάφο στις αρχές της πολεμικής κρίσης στον Περσικό κόλπο. Και αυτά θα αντικατασταθούν από ζεύγη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) προκειμένου να καλυφθεί το σχετικό κενό.

«Καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία η απόσυρση των Patriot»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, απέρριψε τις αναφορές περί «υποχωρητικότητας» σχετικά με την απόφαση για τους Patriot, κάνοντας λόγο για «αλα κάρτ ανάγνωση» και «δήθεν ειδικούς».

«Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από «επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος», με βάση εισήγηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Όπως υπογράμμισε, «εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι οι Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση».

