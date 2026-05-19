Μητσοτάκης-στις-εγκαταστάσεις-της-coca-cola-3Ε:-«Η-πολιτική-σταθερότητα-προϋπόθεση-επενδύσεων»

Στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola Τρία Έψιλον στο Σχηματάρι βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας και υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να έχει τη βιομηχανία σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Δείτε ολόκληρη την εκδήλωση:

Ο πρωθυπουργός ανέφερε στην αρχή της ομιλίας του ότι κάθε νέα επένδυση αποτελεί λόγο αισιοδοξίας, σημειώνοντας πως η Coca-Cola Τρία Έψιλον συμπληρώνει 75 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα. Με χιουμοριστική διάθεση σχολίασε επίσης ότι, έπειτα από 3 ημέρες στο συνέδριο της ΝΔ όπου «κυριαρχούσε το μπλε», του άρεσε η «χρωματική αλλαγή».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή της προς τη βιομηχανία, επισημαίνοντας πως η βιομηχανική παραγωγή έχει αυξηθεί περισσότερο από 20% τα τελευταία 7 χρόνια, ενώ έχουν δημιουργηθεί 3.000 επιπλέον μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την πολιτική σταθερότητα, την οποία χαρακτήρισε βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων και τη διατήρηση ενός ασφαλούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. «Κανένας επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα χωρίς σταθερότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, επιδιώκει να οικοδομήσει μια Ελλάδα που παράγει, εξάγει και δημιουργεί ευημερία.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη πως η πολιτεία οφείλει να συνεχίσει την απλοποίηση των διαδικασιών, την ενίσχυση των επενδυτικών κινήτρων και τα προγράμματα κατάρτισης, υπενθυμίζοντας ότι από τους 43 φόρους που μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, οι 20 αφορούσαν άμεσα τη βιομηχανία.

Τέλος, επανέλαβε ότι στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της βιομηχανίας μέσω του αναπτυξιακού νόμου, σημειώνοντας ότι σήμερα χρηματοδοτούνται 930 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

