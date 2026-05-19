Μικτές-τάσεις-στις-ευρωαγορές-με-το-βλέμμα-στις-εξελίξεις-στη-Μέση-Ανατολή

Μικτά ήταν τα αποτελέσματα στις ευρωαγορές την Τρίτη (19/5), με τους επενδυτές να αξιολογούν το γεωπολιτικό τοπίο και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο σχεδόν 0,27% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 611,81 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες ωστόσο να κλείνουν τη συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος.

Πιο αναλυτικά, ο γερμανικός DAX κέρδισε 0,49% στις 24,428.17 μονάδες. Στον αντίποδα, ο βρετανικός FTSE σημείωσε μικρή πτώση 0,05% στις 10,318.68 μονάδες.

Στο ίδιο πλαίσιο, με μικρές απώλειες έκλεισε τη συνεδρίαση και ο γαλλικός CAC κατά 0,07% στις 7,981.76 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX σημείωσε πτώση 0,48% στις 17,670.10 μονάδες, ενώ υποχώρηση σημείωσε και ο ιταλικός ΜΙΒ κατά 0,71% στις 48,325.50 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια για την επανα-ιδιωτικοποίηση της ενεργειακής εταιρείας Uniper, η οποία είχε διασωθεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 στην Ευρώπη με κόστος 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τους φορολογουμένους.

Ειδικότερα, η γερμανική κυβέρνηση, – η οποία κατέχει ποσοστό 99,12% της Uniper – , ανακοίνωσε την Τρίτη την πρόθεσή της για πώληση ή εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές συμφωνίες της χρονιάς.

«Τώρα είμαστε πιο σταθεροί, πιο ανθεκτικοί και με πιο σαφή στρατηγική θέση. Έχουμε ευθυγραμμίσει σταθερά τη δραστηριότητά μας προς αξιόπιστα έσοδα και διαθέτουμε ισχυρό ισολογισμό», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Uniper, Michael Lewis, την Τρίτη. Η συγκεκριμένη είδηση οδήγησε τη μετοχή της Uniper σε άνοδο περίπου 4,8% στις απογευματινές συναλλαγές.

Σε άλλο σημείο της αγοράς, οι μετοχές εταιρειών άμυνας κατέγραψαν άνοδο μετά από αναφορές ότι η Σουηδία θα αγοράσει ναυτικές φρεγάτες από τη Γαλλία, σε μια κίνηση που αποτελεί τη μεγαλύτερη στρατιωτική επένδυση της χώρας εδώ και δεκαετίες. Η σουηδική εταιρεία Saab προορίζεται να αναλάβει την ανάπτυξη συστημάτων ραντάρ και οπλικών συστημάτων για τις ναυτικές δυνατότητες της χώρας.

Σε αυτό το φόντο, η μετοχή της Saab ενισχύθηκε κατά 4,3% στις απογευματινές συναλλαγές, ενώ ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Aerospace and Defense σημείωσε άνοδο περίπου 2,1%.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο τώρα, επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 5% για το τρίμηνο έως το Μάρτιο, από 4,9% το Φεβρουάριο.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ότι η ανεργία θα παρέμενε αμετάβλητη.

Ο Τζακ Κένεντι, ανώτερος οικονομολόγος στην Indeed, δήλωσε ότι ο πόλεμος στο Ιράν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο τους επόμενους μήνες, περιορίζοντας περαιτέρω τη ζήτηση για προσλήψεις. Πρόσθεσε ότι το ασταθές εγχώριο πολιτικό περιβάλλον «προσθέτει αβεβαιότητα που οι επιχειρήσεις θα ήθελαν να αποφύγουν».

«Για την Τράπεζα της Αγγλίας, τα στοιχεία για την ανεργία του Μαρτίου δε θα αλλάξουν σημαντικά τις ισορροπίες σε μια διχασμένη Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής», ανέφερε. «Μια αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο παραμένει στο τραπέζι λόγω των πληθωριστικών πιέσεων από τις υψηλές παγκόσμιες τιμές ενέργειας, αλλά δεδομένου ότι η νομισματική πολιτική είναι ήδη περιοριστική, η επιτροπή πρέπει να σταθμίσει και τους σημαντικούς κινδύνους περαιτέρω επιδείνωσης της αγοράς εργασίας».

Παράλληλα, να σημειωθεί ότι η συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G7 ολοκληρώνεται επίσης σήμερα Τρίτη στο Παρίσι. Η συνάντηση έχει επικεντρωθεί στον πόλεμο στο Ιράν και στους τρόπους περιορισμού του παγκόσμιου οικονομικού σοκ από τη σύγκρουση.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ, ο οποίος προεδρεύει της φετινής συνάντησης της G7, δήλωσε στο CNBC τη Δευτέρα ότι είναι σημαντικό να κατανοηθεί ο αντίκτυπος της κρίσης στην ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τα δημοσιονομικά ελλείμματα πριν ληφθούν αποφάσεις.