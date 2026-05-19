Μπέσεντ-για-δασμούς:-Οι-ΗΠΑ-δεν-βιάζονται-να-παρατείνουν-την-εμπορική-εκεχειρία-με-την-Κίνα

Η κυβέρνηση Τραμπ «δεν βιάζεται» να παρατείνει την εκεχειρία με την Κίνα για τους δασμούς και τα κρίσιμα ορυκτά στο εμπόριο που λήγει τον Νοέμβριο, καθώς υπάρχει χρόνος για να ανανεωθεί σε συναντήσεις αργότερα φέτος, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ.

Ο Μπέσεντ δήλωσε στο Reuters σε συνέντευξή του στο περιθώριο μιας συνάντησης της G7 για τα οικονομικά, ότι πιστεύει ότι η Κίνα θα αποδεχτεί την επαναφορά των προηγούμενων δασμών των ΗΠΑ μέσω νέων δασμών του Άρθρου 301, εφόσον δεν αυξηθούν. Η Κίνα τους τελευταίους μήνες είχε «επιτύχει συμφωνία» για χαμηλότερους δασμούς ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να καταργήσει τους παγκόσμιους έκτακτους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είπε.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«Νομίζω ότι δεν βιαζόμαστε να την παρατείνουμε», δήλωσε ο Μπέσεντ για την εκεχειρία των δασμών του Νοεμβρίου 2025. «Τα πράγματα είναι σταθερά», επισήμανε.

Πρόσθεσε ότι η Κίνα «ήταν ικανοποιητική, αλλά όχι εξαιρετική όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της από την πλευρά της σε κρίσιμα ορυκτά. Οπότε τους βλέπουμε ξανά».

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο. Πριν από αυτή τη σύνοδο κορυφής, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Κινέζο αναπληρωτή πρωθυπουργό, Χε Λιφένγκ, για να συζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με εμπορικά θέματα.

- Reuters