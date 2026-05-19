Ν.-Κεραμέως:-Στα-βαρέα-και-ανθυγιεινά-νοσηλευτές,-οδηγοί-και-βοηθοί-ασθενοφόρων-διασωστών-ΕΣΥ-και-ΕΚΑΒ

Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων – διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

«Είναι μια σημαντική ρύθμιση, που έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος, είναι δύσκολο επάγγελμα και θέλουμε να τον ενισχύσουμε. Ακούσατε και τον Πρωθυπουργό τις προάλλες, ο οποίος είπε ότι θα φέρουμε ένα πλέγμα ρυθμίσεων συνολικά για τους νοσηλευτές και αυτό είναι μία ρύθμιση, η οποία έρχεται να ενισχύσει ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο επάγγελμα, το οποίο οφείλουμε να το ενισχύσουμε και να σταθούμε δίπλα τους», δήλωσε στην τηλεόραση του OPEN.

Αναφορικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά στις συντάξεις χηρείας, η κα Κεραμέως απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνει οποιαδήποτε περικοπή.«Αναμένουμε την απόφαση του ΣτΕ, δεν μας έχει ακόμα επιδοθεί. Υπάρχει μία περίληψη. Θα εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουμε, εφόσον χρειαστεί, αλλά δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας. Θέλω να είμαι κάθετη για να κλείσουμε και το θέμα τελείως» δήλωσε σχετικά.

Σχετικά με το νομοσχέδιο που επεξεργάζεται αυτή την περίοδο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών για όμοια εργασία, η Υπουργός θα το παρουσιάσει την άλλη εβδομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως επεσήμανε, το ζήτημα της ισότητας των αμοιβών είναι ζήτημα για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα, καθώς, παρότι έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση, η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες μισθολογικές αποκλίσεις.

Όπως σημείωσε η υπουργός, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η γυναίκα αμείβεται κατά 12-13% λιγότερο από έναν άνδρα για την ακριβώς ίδια δουλειά και με τα ίδια προσόντα. «Αυτό είναι αδιανόητο», είπε σημειώνοντας ότι γι’ αυτό το λόγο «φέρνουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο βάζει περαιτέρω υποχρεώσεις μισθολογικής διαφάνειας, πριν την πρόσληψη αλλά και μετά». Σύμφωνα με την υπουργό, το νομοσχέδιο θα προβλέπει ότι όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, ότι ο εργοδότης θα πρέπει να ανακοινώνει πριν τη συνέντευξη, είτε το εύρος του μισθού, είτε τον ακριβή μισθό για λόγους μισθολογικής διαφάνειας. Επιπλέον θα απαγορεύεται να ερωτάται ο υποψήφιος ποιες ήταν οι απολαβές του μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, μετά την πρόσληψη θα προβλέπεται ότι εφόσον υπάρχει η υποψία ανισότητας στην αμοιβή, ο εργαζόμενος θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τις δικές του απολαβές και σχετικά με απολαβές όμοιας κατηγορίας εργαζομένων.

Η κα Κεραμέως διευκρίνισε μάλιστα, ότι για να υπάρχει απόκλιση στην αμοιβή θα πρέπει να υπάρχει κάποιος αντικειμενικός λόγος όπως μεγαλύτερη εμπειρία, ειδικές δεξιότητες, ειδικά προσόντα.«Εάν λοιπόν δεν υπάρχει αιτιολόγηση για την απόκλιση και αν αυτή η απόκλιση είναι πάνω από 5%, θα έρθει ο Συνήγορος του Πολίτη αρχικά και η Επιθεώρηση Εργασίας εν συνεχεία για να κάνει σύσταση και κύρωση».

Η κα Κεραμέως υπογράμμισε ότι ο νόμος αφορά τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες, ενώ σημείωσε ότι στην Ελλάδα οι μισθολογικές ανισότητες καταγράφονται σε μεγαλύτερες ηλικίες εργαζομένων, με μεγαλύτερη εμπειρία.

Παράλληλα, η υπουργός αναφέρθηκε στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, επισημαίνοντας ότι «ήδη έχουμε περίπου σχεδόν μισό εκατομμύριο ανθρώπους, ήδη, οι οποίοι με δύο πρώτες συλλογικές συμβάσεις έχουν μπει στο νέο ευνοϊκό πλαίσιο. Πληροφορούμαι ότι είναι σε διαδικασία υπογραφής πολλές νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα έχει δοθεί ένα κίνητρο για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων. Γιατί έχει σημασία όλο αυτό; Γιατί αυτό οδηγεί σε αυξήσεις μισθών και καλύτερους όρους εργασίας. Ερχόμαστε λοιπόν να στηρίξουμε τον εργαζόμενο. Ερχόμαστε να βάλουμε ένα πλαίσιο πιο προστατευτικό, που να ενισχύει τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων. Και το κάνουμε όλοι μαζί. Δεν το κάνει μονομερώς κυβέρνηση».

Τέλος, κληθείσα να σχολιάσει το συνέδριο της Νέα Δημοκρατίας, η κα Κεραμέως επεσήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ υπερήφανη για τον πλουραλισμό απόψεων από τον απλό νεοδημοκράτη της βάσης, μέχρι και τους Βουλευτές, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την απουσία των δύο πρώην Πρωθυπουργών, η υπουργός σημείωσε ότι «όλους μας λυπεί το γεγονός ότι δύο πρώην Πρωθυπουργοί, Πρόεδροι της παράταξής μας, οι οποίοι ο καθένας από τη θέση του έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην πορεία αυτού του τόπου και ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς, έχουν προσφέρει πάρα πολλά στην πατρίδα, δεν ήταν μαζί μας».

