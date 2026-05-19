Παπαθανάσης: Πάνω από 5 δισ. ευρώ σε νέα δάνεια για μικρές επιχειρήσεις – Εκταμιεύσεις από 31 Αυγούστου

Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μεταφέρονται 2 δισ. ευρώ, αποκλειστικά στη χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όπως διευκρίνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μετά και το σχετικό δημοσίευμα της «Καθημερινής» ότι έμειναν εκτός Ταμείου Ανάκαμψης επιχειρηματικά σχέδια ύψους 4 δισ. ευρώ.

Όπως ανέφερε, τα κεφάλαια κατευθύνονται «πάλι για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μόνο για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα», επισημαίνοντας ότι το νέο πλαίσιο έρχεται να συνεχίσει τη χρηματοδοτική στήριξη της αγοράς και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Αναφερόμενος στις σχετικές συζητήσεις, σημείωσε ότι «η συζήτηση ήταν ότι πάμε μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις», υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική κατεύθυνση πλέον αλλάζει.

Παράλληλα παραδέχθηκε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις έλαβαν υψηλότερα ποσά, εξηγώντας πως «η μεγάλη επιχειρηματικότητα έχει πάρει μεγαλύτερο ποσό γιατί είχε μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια», πρόσθεσε ωστόσο ότι για την επόμενη περίοδο προβλέπεται η διάθεση άνω των 5 δισ. ευρώ σε δάνεια με ευνοϊκούς όρους για μικρές επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι θα διατηρηθεί το ίδιο επιτόκιο με αυτό του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όπως είπε, «τα δάνεια θα είναι από την Αναπτυξιακή Τράπεζα και θα είναι το ίδιο επιτόκιο που ήταν στο Ταμείο Ανάκαμψης», ενώ τόνισε ότι «προβλέπουμε την επόμενη μέρα για πολύ μικρές επιχειρήσεις κοινό δανεισμό».

Σημείωσε, βέβαια, ότι οι διαθέσιμοι πόροι δεν είναι απεριόριστοι, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «υπάρχει και ένα όριο».

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι υπήρξε καθυστέρηση μέσα στο 2025, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έλαβε μέτρα ώστε «να μην χάσουμε κανένα ευρώ», διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για δανειακούς πόρους μεν, αλλά με χαμηλό κόστος χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις.

Τέλος, ανέφερε ότι τα νέα δάνεια θα αρχίσουν να διοχετεύονται μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή από 31 Αυγούστου και μετά, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του τραπεζικού συστήματος.