Παπαθανάσης: Τη Δευτέρα αίτημα για 2,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης – Στα τέλη Σεπτεμβρίου το 9ο αίτημα

Για το 9ο αίτημα η Ελλάδα καλείται να πετύχει 134 ορόσημα. Οι επενδύσεις που έχουν συμβασιοποιηθεί φτάνουν τα 27,5 δισ. ευρώ, με έμφαση στις ΜμΕ. Η Ελλάδα σταθερά στις πρώτες θέσεις στην ευρωπαϊκή κατάταξη απορρόφησης ΕΣΠΑ 2021-2027. Πότε ξεκινάει το «Ανακαινίζω».

Τη Δευτέρα θα υποβληθεί το 8ο αίτημα της Ελλάδας για επιχορηγήσεις ύψους 1,4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τη χώρα να καλείται να ολοκληρώσει 32 ορόσημα, ενώ παράλληλα θα υποβληθεί το 7ο αίτημα για το δανειακό σκέλος, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, με το ποσό να ανέρχεται συνολικά στα 2,6 δισ. ευρώ, όπως ενημέρωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στο πλαίσιο της τακτικής τριμηνιαίας ενημέρωσης για την πορεία αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Για το 9ο αίτημα, η Ελλάδα καλείται να πετύχει 134 ορόσημα, με τη σημείωση ότι όλα τα έργα που βρίσκονται σε ορόσημα να πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, το αίτημα, ύψους 3,8 δισ. ευρώ, θα υποβληθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, μαζί με το 8ο αίτημα για το δανειακό σκέλος με την επίτευξη 8 οροσήμων. Το συνολικό αιτούμενο αιτούμενο ποσό θα φτάσει τα 4,8 δισ. ευρώ.

«Η Ελλάδα ολοκληρώνει το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης με 100% απορρόφηση, χωρίς να αλλάξει ο σχεδιασμός και σύμφωνα με τα όσα είχαν εγκριθεί από το ECOFIN του περασμένου Δεκεμβρίου. Ενώ τη Δευτέρα κατατίθεται το 8ο αίτημα εκταμίευσης από το σκέλος των επιδοτήσεων. Παράλληλα, η χώρα διατηρεί τις πρώτες θέσεις στην απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ, εκτελεί το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Μεταπολίτευσης, ύψους 16,7 δισ. ευρώ, καθώς και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ύψους 16,6 δισ ευρώ. Ταυτόχρονα, επιταχύνεται η υλοποίηση των προγραμμάτων της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, οι δράσεις στο πλαίσιο των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, για τη βελτίωση υποδομών και της καθημερινότητας των πολιτών. Καθώς και οι παρεμβάσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας- ο ρόλος της οποίας αναβαθμίζεται αναφορικά με τη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων την επόμενη μέρα του Τ.Α.Α., με δάνεια που με τη μόχλευση μπορεί να υπερβούν τα 6 δις ευρώ- και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας», ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης. «Μόνο μέσα από αυτή τη στρατηγική, μέσα από έργα και μεταρρυθμίσεις, που είναι στο DNA των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, και όχι από ‘λεφτόδεντρα’, εξασφαλίζεται η αναπτυξιακή δυναμική και το μέρισμα επιστρέφει σε σταθερή βάση στην κοινωνία. Μόνον έτσι δημιουργούνται ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας και προστατεύεται το εισόδημα των συμπολιτών μας. Μόνο μέσα από αυτή τη μεθοδική δουλειά και σκληρή διαπραγμάτευση στον πυρήνα της Ε.Ε., εξασφαλίζουμε τους πόρους που χρειάζεται η χώρα και μετά από τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Ενώ, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε., το δεύτερο εξάμηνο του 2027, πιθανώς θα ολοκληρωθεί και η διαπραγμάτευση για τα κονδύλια της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2028-2034, με ότι αυτό συνεπάγεται για το ποιος θα βρίσκεται στη διακυβέρνηση κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο», συνέχισε.

Από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν εκταμιευτεί 24,6 δισ. ευρώ, δηλαδή πάνω από τα 2/3 του προγράμματος σε λιγότερο από 5 χρόνια, ενώ έχουν εκπληρωθεί 204 ορόσημα, κάθε ένα εκ των οποίων «μεταφράζεται σε επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις με πραγματικό αποτύπωμα στην οικονομία«, είπε ο Ορέστης Καβαλάκης, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Μέχρι χθες, οι επενδύσεις που έχουν συμβασιοποιηθεί έφταναν τα 27,5 δισ. ευρώ (με το κλείσιμο του προγράμματος, θα ξεπεράσουν τα 30 δισ.) , με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν λάβει 5,6 δισ. Από τα δάνεια αυτά, έχουν ήδη διοχετευτεί στην αγορά 11,7 δισ. ευρώ.

ΠΔΕ

Το μεγαλύτερο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των τελευταίων 16 ετών με συνολικούς ετήσιους πόρους ύψους 16,7 εκτελείται μέχρι σήμερα ομαλά και σε ποσοστό 21,8%, σημείωσε ο Ν. Παπαθανάσης. Η ολιστική μεταρρύθμιση του Ν. 5140/2024 για το ΑΠΔΕ είναι σε πλήρη εφαρμογή, επιφέροντας σημαντικά θετικά αποτελέσματα στη χρηματοδότηση των έργων του ΑΠΔΕ υπό το τρίπτυχο: Ταχύτητα, Αποτελεσματικότητα, Διαφάνεια. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, συνολικού προϋπολογισμού 16,6 δισ. € έχει ενεργοποιηθεί πλήρως για το σύνολο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων που περιλαμβάνει, ενώ ταυτόχρονα η υλοποίηση των έργων του ΕΠΑ 2021-2025 συνεχίζεται κανονικά με τους πρόσθετους πόρους ύψους 5,8 δισ. € που έχουν διασφαλιστεί για ολοκλήρωση των έργων. Στο πλαίσιο του ΕΠΑ εγκρίθηκαν: Το Ειδικό Πρόγραμμα ΣΔΙΤ με αρχικό προϋπολογισμό 600 εκατ. €. Το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών με αρχικό προϋπολογισμό 800 εκατ. €. Επίκειται η έγκριση του Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2026-2030 με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 150 εκατ. €.

Στις πρώτες θέσεις απορρόφησης ΕΣΠΑ η Ελλάδα

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, η Ελλάδα παραμένει σταθερά στις πρώτες θέσεις στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2021-2027. Εξήγησε συγκεκριμένα πως, όπως προκύπτει από τις πραγματικές απορροφήσεις των ευρωπαϊκών πόρων, είμαστε στην 6η θέση, με τις περισσότερες από τις χώρες που βρίσκονται πιο ψηλά στην κατάταξη, όπως η Φινλανδία και η Σουηδία, να έχουν πολύ μικρά προγράμματα.

Η υλοποίηση του προγράμματος της περιόδου 2021-27 έχει φτάσει στις προσκλήσεις το 89%, στις εντάξεις το 83% και στις συμβάσεις το 60%. «Είμαστε πολύ πιο μπροστά από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο», είπε ο κ. Παπαθανάσης.

Ειδικότερα, τα Τομεακά Προγράμματα, στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, ολοκληρώνονται οι τμηματοποιημένες πράξεις διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Περιφέρειες της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 33,5 εκατ. ευρώ. Επίσης από το ΠΕΚΑ, ξεκινά η λειτουργία των νέων Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων Ιονίου και Νοτίων Κυκλάδων, προϋπολογισμού 4,9 εκατ. ευρώ. Με τις τρεις προδημοσιεύσεις στην Ανταγωνιστικότητα, ύψους 220 εκατ. ευρώ, ενεργοποιούνται για πρώτη φορά πόροι του ΕΣΠΑ προς τους τομείς Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP) και Άμυνας & Ασφάλειας. Ξεκίνησε η δράση «Ξεκινώ επιχειρηματικά», προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτεί τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας σε όλη τη χώρα. Από το πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό, εντάσσεται το έργο «Προσωπικός Βοηθός», προϋπολογισμού 34,8 εκατ. ευρώ, μια εμβληματική δράση κοινωνικής πολιτικής για τα άτομα με αναπηρία.

Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, έως σήμερα, έχουν εξειδικευθεί δράσεις ύψους περίπου 1,89 δισ. ευρώ (117% επί των προγραμματικών πόρων). Έχουν εκδοθεί προσκλήσεις περίπου 1,5 δις, € που αντιστοιχούν στο 97% των προγραμματικών πόρων. Έχουν ενταχθεί έργα και επενδύσεις ύψους περίπου 1,35 δις €, που αντιστοιχούν στο 69% των προγραμματικών πόρων. Έχουν γίνει νομικές δεσμεύσεις (δηλ. συμβάσεις) ύψους περίπου 1,04 δις €, που αντιστοιχούν στο 44% των προγραμματικών πόρων. Σε σχέση με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις περιοχές ΔΑΜ, έχουν ήδη εγκριθεί και ενταχθεί για χρηματοδότηση συνολικά 935 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού σε δημόσια δαπάνη περίπου 618 εκ. € , εκ των οποίων 922 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού σε δημόσια δαπάνη περίπου 440,6 εκ. € αφορούν στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Με την ολοκλήρωση των ήδη εγκεκριμένων και σε φάση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να δημιουργηθούν πάνω από 4.700 νέες θέσεις εργασίας. Μέσω του νέου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΔΑΜ (ΕΠ ΔΑΜ-ΕΠΑ), με εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), έως σήμερα, έχουν εκδοθεί 11 προσκλήσεις που απευθύνονται πρωτίστως στους ΟΤΑ (Α’ και Β’ βαθμού) των ηπειρωτικών περιοχών ΔΑΜ, συνολικού προϋπολογισμού 154 εκ. €. Έχουν υποβληθεί 64 έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 137 εκ. € και έχουν ενταχθεί ήδη 50 έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 64 εκ. €. Ενώ, μέσω του Δανεικού Μηχανισμού για Δημόσιους Φορείς στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, έως τώρα, έχουν υπογραφεί μεταξύ της ΕΤΕπ και του ΥΠΕΘΟΟ 2 Δανειακές Συμβάσεις για τη χρηματοδότηση 48 έργων στις 5 Περιφέρειες ΔΑΜ, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 314 εκ. € .

ΣΔΙΤ

Στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), 17 συμβάσεις συνολικής επένδυσης άνω των €3 δισ. να βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής. 9 έργα ΣΔΙΤ συνολικής επένδυσης €900 εκ. βρίσκονται σε διαδικασία υπογραφής (αρδευτικά έργα, φοιτητικές εστίες, σχολεία). Σημειώνεται πρόοδος των διαγωνισμών σε κρίσιμα έργα υποδομών (οδικά έργα, σχολεία, διαχείριση απορριμμάτων, φοιτητικές εστίες). Ενώ, υπάρχει διεθνής αναγνώριση του ελληνικού μοντέλου των ΣΔΙΤ με παροχή τεχνογνωσίας της Μονάδας ΣΔΙΤ προς άλλα κράτη και ανάδειξη του έργου των 17 σχολικών υποδομών στα καλύτερα έργα παγκοσμίως.

Ο απολογισμός της ΕΑΤ

Περισσότερα από 86.000 νέα δάνεια, συνολικού προϋπολογισμού 15,2 δισ. ευρώ, διέθεσε την τελευταία 6ετία η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με τις περισσότερες από τις επιχειρήσεις που υποστηρίχθηκαν να απασχολούν έως 10 εργαζομένους, είπε η κα Ισμήνη Παπακυρίλλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΑΤ. Έχουν δοθεί πάνω από 59,400 δάνεια σε ΜμΕ και 27,400 δάνεια προς ιδιώτες για προγράμματα στήριξης στεγαστικής πολιτικής. Το πρώτο 4μηνο του 2026 οι εγκρίσεις δανείων ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ. Οι υπαγωγές στο πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ έχουν ξεπεράσει συνολικά τα 1,7 δισ. ευρώ.. Κάθε €1 δημόσιου πόρου μέσω της ΕΑΤ αποδίδει € 3,58 στο ΑΕΠ, υποστηρίζει περισσότερες από 383.600 θέσεις εργασίας και συνολικά οδηγεί σε € 5 δις δημόσια έσοδα. Η επίδραση στο ΑΕΠ αγγίζει τα 12,5 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχη δυναμική καταγράφεται στο α’ τετράμηνο του 2026:

Πότε ξεκινά το «Ανακαινίζω»

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου διευκρινίστηκε επίσης ότι το νέο Πρόγραμμα «Ανακαινίζω», συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ., που επιδοτείται με 300 ευρώ ανα τμ έως τα 120 τμ, για σπίτια που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990, θα ξεκινήσει στα τέλη Μαΐου με την επιλεξιμότητα. Η επιλεξιμότητα θα ισχύσει κατά τα πρότυπα του «Σπίτι μου 2», δηλαδή μέσω gov.gr. Το πρόγραμμα θα ανοίξει για υποβολή στους επιλέξιμους πολίτες στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η επιδότηση ανάλογα με την περιοχή και τον δικαιούχο, μπορεί να φτάνει έως και το 95%.

Τοποθετήσεις

Η Γ.Γ. Π.Δ.Ε.-ΕΠΑ Κατερίνα Οικονόμου, τόνισε: «Με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της οικονομίας και την εδραίωση μιας κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης, στο πεδίο των δημοσίων επενδύσεων συνεχίζουμε με προσήλωση την εφαρμογή του μείγματος πολιτικής που περιλαμβάνει αφενός την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων εθνικών και ενωσιακών πόρων και αφετέρου την υλοποίηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων, επιτυγχάνοντας την αποτελεσματική και δημοσιονομικά συνεπή χρηματοδότηση της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.»

Η Γ.Γ. ΕΣΠΑ Βασιλική Παντελοπούλου, υπογράμμισε: «Η υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2021–2027 εξελίσσεται με σταθερά υψηλούς ρυθμούς. Η χώρα μας τοποθετείται σταθερά στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απορρόφηση των πόρων. Παράλληλα, ενεργοποιούμε τη χρηματοδότηση σε νέες προτεραιότητες, όπως προσιτή στέγαση, βιώσιμη διαχείριση υδάτων και προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες (STEP), ενισχύοντας κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Πίσω από κάθε ποσοστό απορρόφησης και κάθε δείκτη προόδου, υπάρχουν σημαντικά αποτελέσματα για την κοινωνία και την οικονομία. Η ενεργοποίηση των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027, σηματοδοτεί την έναρξη δράσεων και έργων, με ουσιαστικό αναπτυξιακό, κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα για τη χώρα.»

Ο Γ.Γ. Ε.Τ.Π.Α., Τ.Σ. Ε.Κ.Τ. Βασίλης Σιαδήμας, σημείωσε: «Τα Τομεακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021–2027 συνεχίζουν δυναμικά την πορεία υλοποίησής τους. Οι Εντάξεις αυξήθηκαν από τον Φεβρουάριο κατά 147 εκατομμύρια ευρώ και αγγίζουν πλέον το 84% της συνολικής χρηματοδότησης, ενώ οι Νομικές Δεσμεύσεις αυξήθηκαν κατά 338 εκατομμύρια ευρώ φτάνοντας το 66%. Αύξηση ακόμα 166 εκατομμυρίων ευρώ αποτυπώνεται και στις πραγματοποιηθείσες Δαπάνες που προσεγγίζουν πλέον τα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ και το 23,2 % της χρηματοδότησης. Παράλληλα, με τρεις προδημοσιεύσεις από το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, συνολικού Π/Υ 220 εκατομμυρίων ευρώ, ενεργοποιούμε πόρους του ΕΣΠΑ προς τις νέες προτεραιότητες των Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP) και Άμυνας & Ασφάλειας (Defence), ευθυγραμμίζοντας την εθνική στρατηγική με τις τρέχουσες ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Από το «Ξεκινώ επιχειρηματικά» που στηρίζει τη νέα επιχειρηματικότητα, μέχρι τις υποδομές ύδρευσης στα νησιά της Πρωτοβουλίας GReco Islands και τον «Προσωπικό Βοηθό» για τα άτομα με αναπηρία, τα Τομεακά Προγράμματα αγγίζουν κάθε πτυχή της καθημερινότητας του πολίτη.»

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ορέστης Καβαλάκης, ανέφερε: «Το Ταμείο Ανάκαμψης βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του. Κατά το τελευταίο τρίμηνο, οι εκταμιεύσεις προς τη χώρα ανήλθαν σε 24,6 δισ. ευρώ, υποβλήθηκε η τελική αναθεώρηση του Προγράμματος, ενώ το σύνολο των δανείων έχει ήδη συμβασιοποιηθεί — οι πόροι μετατρέπονται πλέον σε επενδύσεις για την οικονομία. Εισερχόμαστε στην τελική και πιο κρίσιμη φάση, με σαφή στόχο όχι απλώς την απορρόφηση, αλλά την πλήρη και έγκαιρη υλοποίηση με μετρήσιμα αποτελέσματα.»

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδας Καλλίρης, δήλωσε: «Το συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ΔΑΜ 2021-2027 ύψους 1,6 δις ευρώ συνεχίζει να υλοποιείται με εντατικούς ρυθμούς με υπέρβαση 17% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ως προς τις εξειδικευμένες δράσεις. Οι προσκλήσεις που έχουν ήδη εκδοθεί ανέρχονται στο 93% και οι εντάξεις στο 69%. Παράλληλα, οι περιοχές ΔΑΜ ενισχύονται με επιπλέον πόρους για τη χρηματοδοτική στήριξη των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης αφενός μέσω του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΔΑΜ στο πλαίσιο του ΕΠΑ με περίπου 187 εκ. ευρώ και αφετέρου μέσω του Δανειακού Μηχανισμού για τους Δημόσιους Φορείς του Πυλώνα ΙΙΙ του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης με περίπου 314 εκ. ευρώ. Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για να διασφαλίσουμε ότι το μέλλον των περιοχών ΔΑΜ θα είναι πραγματικό βιώσιμο κρατώντας τους ανθρώπους στον τόπο τους!»

Ο Διευθυντής της Μονάδας ΣΔΙΤ Νίκος Σέργης, τόνισε: «Η δυναμική εξέλιξη των έργων ΣΔΙΤ επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να προσφέρει σύγχρονες και ποιοτικές υποδομές με ουσιαστικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα. Με έργα συνολικής επένδυσης άνω των 9 δισεκατομμυρίων ευρώ σε όλη τη χώρα, ενισχύουμε την οικονομική δραστηριότητα, δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας και επιταχύνουμε την υλοποίηση κρίσιμων παρεμβάσεων σε εκπαίδευση, υγεία, περιβάλλον και μεταφορές, ενώ η διεθνής αναγνώριση του ελληνικού μοντέλου επιβεβαιώνει τη θεσμική του αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.»

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Ισμήνη Παπακυρίλλου σημείωσε: « Στο Α’ τετράμηνο του 2026, η ΕΑΤ χρηματοδότησε δάνεια ύψους €1,09 δις, από τα οποία €580 εκατ. προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και €510 εκατ. προς ιδιώτες μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα. Τα ενεργά χαρτοφυλάκια της ΕΑΤ σήμερα ξεπερνούν τα €4,4 δις ενώ το σωρευτικό αποτύπωμα της Τράπεζας από το 2019 καταγράφει σημαντική άνοδο, με τις συνολικές χρηματοδοτήσεις να φτάνουν τα €15,15 δις με τη μόχλευση. Πάνω από το 80% των πόρων αυτών έχουν διατεθεί στην αγορά, σε 86.875 νέα δάνεια, από τα οποία 59.400 προς επιχειρήσεις και 27.400 προς ιδιώτες. Κάθε €1 δημόσιου πόρου μέσω της ΕΑΤ αποδίδει €3,58 στο ΑΕΠ, υποστηρίζει περισσότερες από 383.600 θέσεις εργασίας και συνολικά οδηγεί σε €5 δις δημόσια έσοδα.»

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, ανέφερε: «Μετά την ολοκλήρωση του αρχικού προγράμματος QEquity ύψους €400 εκ, η ΕΑΤΕ ανέλαβε τη διαχείριση πρόσθετου ποσού €100εκ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε επιτυχώς με αύξηση των συνολικών δεσμεύσεων της ΕΑΤΕ σε 5 επενδυτικά σχήματα. Συνολικά οι δεσμεύσεις της ΕΑΤΕ σε 42 επενδυτικά σχήματα ανέρχονται σε €1,315 δις. ενώ το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων αυτών των σχημάτων ανέρχεται σε €2,93δις»