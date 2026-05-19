Παπαθανάσης: Τη Δευτέρα αίτημα για 2,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης – Στα τέλη Σεπτεμβρίου το 9ο αίτημα

Τη Δευτέρα θα υποβληθεί το 8ο αίτημα της Ελλάδας για επιχορηγήσεις ύψους 1,4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τη χώρα να καλείται να ολοκληρώσει 32 ορόσημα, ενώ παράλληλα θα υποβληθεί το 7ο αίτημα για το δανειακό σκέλος, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, με το ποσό να ανέρχεται συνολικά στα 2,6 δισ. ευρώ, όπως ενημέρωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στο πλαίσιο της τακτικής τριμηνιαίας ενημέρωσης για την πορεία αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Για το 9ο αίτημα, η Ελλάδα καλείται να πετύχει 134 ορόσημα, με τη σημείωση ότι όλα τα έργα που βρίσκονται σε ορόσημα να πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, το αίτημα, ύψους 3,8 δισ. ευρώ, θα υποβληθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, μαζί με το 8ο αίτημα για το δανειακό σκέλος με την επίτευξη 8 οροσήμων. Το συνολικό αιτούμενο αιτούμενο ποσό θα φτάσει τα 4,8 δισ. ευρώ.

Από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν εκταμιευτεί 24,6 δισ. ευρώ, δηλαδή πάνω από τα 2/3 του προγράμματος, ενώ έχουν εκπληρωθεί 204 ορόσημα, κάθε ένα εκ των οποίων μεταφράζεται σε επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, είπε ο Ορέστης Καβαλάκης, Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ. Μέχρι χθες, οι επενδύσεις που έχουν συμβασιοποιηθεί έφταναν τα 27,5 δισ. ευρώ, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν λάβει 5,6 δισ. Από τα δάνεια αυητά, έχουν ήδη διοχετευτεί στην αγορά 11,7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, η Ελλάδα παραμένει σταθερά στις πρώτες θέσεις στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2021-2027. Εξήγησε συγκεκριμένα πως, όπως προκύπτει από τις πραγματικές απορροφήσεις των ευρωπαϊκών πόρων, είμαστε στην 6η θέση, με τις περισσότερες από τις χώρες που βρίσκονται πιο ψηλά στην κατάταξη, όπως η Φινλανδία και η Σουηδία, να έχουν πολύ μικρά προγράμματα.

Η υλοποίηση του προγράματος της περιόδου 2021-27 έχει φτάσει στις προσκλήσεις το 89%, στις εντάξεις το 83% και στις συμβάσεις το 60%. «Είμαστε πολύ πιο μπροστά από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο», είπε ο κ. Παπαθανάσης.

Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως οι υποδομές ύδρευσης στα νησιά της πρωτοβουλίας «GReco Islands», το Ξεκινώ Επιχειρηματικά, οι παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Αττική, ο Προσωπικός Βοηθιός κ.α.