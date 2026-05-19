Παρουσιάστηκε-το-έργο-«Εξωστρεφής-Γεωργία»-για-τον-ψηφιακό-μετασχηματισμό-της-αγροδιατροφής

«Η ελληνική αγροδιατροφή είναι ισχυρότερη από ποτέ στο εξωτερικό» τόνισε ο Μ. Σχοινάς. «Με έργα και όχι με λόγια δίπλα στην αγροτική παραγωγή» πρόσθεσε ο Δ. Παπαστεργίου.

Η εικόνα της ελληνικής αγροδιατροφής στο εξωτερικό είναι πιο ισχυρή από ποτέ υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς στην τοποθέτησή του κατά την παρουσίαση του έργου «Εξωστρεφής Γεωργία», σε κοινή εκδήλωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρόντος του υπουργού, Δ. Παπαστέργιου

Το εν λόγω έργο αναπτύσσεται πολυεπίπεδα, με στόχο την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της ελληνικής παραγωγής, του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της ελληνικής γεωργίας, αξιοποιώντας ψηφιακές υποδομές, πληροφοριακά συστήματα και καινοτόμες τεχνολογίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την προβολή των ελληνικών προϊόντων και τη διασύνδεσή τους με τις διεθνείς αγορές.

Ο κ. Σχοινάς στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση του ελληνικού τροφίμου με την ποιότητα χαρακτηρίζοντας τα 121 προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ που διαθέτει η χώρα ως «ένδειξη πλούτου». «Το στοίχημα δεν είναι να καλύψουμε νέα φαραωνικά σχέδια και οράματα, αλλά να πατήσουμε πάνω σε αυτά που έχουμε μπροστά μας», ανέφερε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να αποκτήσει ισχυρή θέση στις διεθνείς αγορές: όχι μόνο προϊόντα, αλλά και ανθρώπους.

Παράλληλα ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε ότι η εξωστρέφεια δεν μπορεί να περιορίζεται σε αριθμούς. «Δεν μπορείς να έχεις μόνο ένα καλό προϊόν. Πρέπει να το διηγηθείς, να κάνεις τους άλλους να γοητευτούν», σημείωσε, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη το ελληνικό προϊόν να συνοδεύεται από αφήγημα, ποιότητα και συνέπεια. Υπογράμμισε επίσης ότι η πραγματική εξωστρέφεια «δεν προκύπτει με ένα Προεδρικό Διάταγμα η μια Υπουργική Απόφαση, αλλά χτίζεται καθημερινά».

«Χτίζεται», όπως είπε, «όταν ο παραγωγός πιστεύει στο προϊόν του, όταν συνεργάζεται, όταν επενδύει στην ποιότητα και όταν ο επιχειρηματίας αντιλαμβάνεται τον κόπο και την αγωνία του παραγωγού». Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, τα τελευταία χρόνια οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία, ενώ και το 2025 καταγράφηκε νέα αύξηση της τάξεως του 6,5%.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, όπως υπογράμμισε, ότι σήμερα ένα στα τέσσερα προϊόντα που εξάγει η Ελλάδα στον κόσμο προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση τροφίμων. Ο κ. Σχοινάς ανέφερε ακόμη ότι στις συζητήσεις που έχει πραγματοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες διαπιστώνει τον θαυμασμό των συνομιλητών του για τις δυνατότητες της ελληνικής αγροδιατροφής. «Το νιώθω ως ευθύνη και ως μεγάλη ευκαιρία», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η χώρα πρέπει πλέον να περάσει από τις μεμονωμένες επιτυχίες σε μια πιο οργανωμένη εθνική στρατηγική εξωστρέφειας. Σε αυτή την κατεύθυνση, χαρακτήρισε σημαντική την πρωτοβουλία για την «Εξωστρεφή Γεωργία», καθώς, όπως είπε, μπορεί να ενώσει την παραγωγή με την καινοτομία, την τεχνολογία, τη γνώση και τη διεθνή δικτύωση. Στόχος, είναι να δημιουργηθεί ένα νέο οικοσύστημα συνεργασίας ανάμεσα στην Πολιτεία, την αγορά και τους ίδιους τους ανθρώπους της παραγωγής.

Δ. Παπαστεργίου: «Με έργα και όχι με λόγια δίπλα στην αγροτική παραγωγή»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου έθεσε το ζήτημα της αναβάθμισης του κλάδου, σημειώνοντας: «Θα μιλήσω λιγότερο γιατί στη κουβέντα νομίζω πως μπορούμε να αναπτύξουμε πολύ περισσότερα για το πώς σήμερα η γεωργία έχει ανάγκη να περάσει σε μια επόμενη μέρα. Ο πυρήνας του θέματος είναι αυτός που ανέλυσε ο Υπουργός νωρίτερα. Ο τρόπος με τον οποίο θα το κάνουμε όμως είναι αυτός ο οποίος σήμερα πρέπει να περάσει από μια νέα σκοπιά, αυτήν την οποία δώσαμε στο έργο της Εξωστρεφούς Γεωργίας μαζί με την Κοινωνία της Πληροφορίας».

Ο υπουργός εξήγησε πώς το έργο εξελίχθηκε για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών: «Και μάλιστα αυτό το έργο ξεκίνησε με μία δομημένη στρατηγική εξωστρέφειας, στην πορεία όμως, και αυτή η πορεία ήταν αυτή που πέρασε και μέσα από τις συμπληγάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ το τελευταίο διάστημα, ήρθε να προσθέσει κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Το κομμάτι το οποίο θέσαμε ως πρωτεύον σε σχέση και με τον διάλογο που είχε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τον αγροτικό κόσμο για το θέμα των ελληνοποιήσεων».

Συνεχίζοντας, εξειδίκευσε τη λύση που προτείνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Βρήκαμε δηλαδή, και ήταν και κομμάτι της προαίρεσης πλέον του έργου, έναν πρώτο τρόπο να προσεγγίσουμε ένα τόσο μείζον θέμα για τους αγρότες της χώρας μας σήμερα. Για το πώς δηλαδή θα μπορέσουμε με μια πρώτη εύκολη προσέγγιση να δούμε τελικά τι παράγεται στην Ελλάδα, να το ποσοτικοποιήσουμε, να το συγκρίνουμε σε σχέση με το τι πωλείται, έτσι ώστε να έχουμε πλέον αυτή την πρώτη ισορροπία, το πρώτο ισοζύγιο ελληνικών προϊόντων».

Αναφερόμενος στα τεχνικά μέσα, ο κ. Παπαστεργίου αποκάλυψε τη χρήση διαστημικών δεδομένων: «Και προφανώς δεν είναι μόνο αυτός ο τρόπος. Τεχνικές υπάρχουν διάφορες και μαζί με τον Μαργαρίτη πραγματικά θα είναι χαρά μας να σταθούμε δίπλα σε όλα τα θέλω του νέου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτή η νέα αρχή που έχει γίνει προκειμένου όντως να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Και οι λύσεις είναι λύσεις που είναι προφανείς περισσότερο ή λιγότερο, λύσεις που έρχονται από τη γη αλλά και από τους δορυφόρους».

Μιλώντας για τη δορυφορική υποδομή της χώρας, τόνισε: «Σήμερα πάνω από τη χώρα μας περνάνε ήδη οι πρώτοι 17 μικρο- και νανο-δορυφόροι. Κάποιοι από αυτούς έχουνε τεχνολογίες συμβατές με ζητήματα αγροτικής παραγωγής, με ακρίβεια τέτοια που μπορεί να μας δώσει πολύ καλή λεπτομέρεια σε σχέση με το τι παράγεται, πώς παράγεται, τι καταστροφές είχαμε και βέβαια να δώσει πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε προγνωστικά μοντέλα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για την ποιότητα παραγωγής».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης έστειλε ένα μήνυμα εμπιστοσύνης: «Όλα αυτά λοιπόν σε μια καινούργια Ελλάδα και σε μια κυβέρνηση η οποία δίνει βάση και δίνει βάρος στο πώς θα σταθεί δίπλα με έργα και όχι με λόγια στην αγροτική παραγωγή. Χαρά μας να προχωρήσουμε και να κάνουμε τα επόμενα βήματα με τον πιο άρτιο τεχνικά τρόπο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κομμάτι αυτού του έργου».

Τον ρόλο της τεχνολογίας στον εκσυγχρονισμό της αγροδιατροφής ανέδειξε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση ψηφιακού μετασχηματισμού, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και δείχνει πώς η τεχνολογία μπορεί να υπηρετήσει την παραγωγή και την πραγματική οικονομία.

Ο κ. Ασθενίδης σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει όλα τα εφόδια για να ενισχύσει τη θέση της διεθνώς, όπως ποιοτικά προϊόντα, ισχυρή γαστρονομική ταυτότητα και ένα αναγνωρίσιμο εθνικό brand. Το ζητούμενο, τόνισε, είναι αυτά τα πλεονεκτήματα να αξιοποιηθούν μέσα από ένα σύγχρονο ψηφιακό οικοσύστημα που θα συνδέει τον παραγωγό με την αγορά και το ελληνικό προϊόν με τον καταναλωτή, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στο επίκεντρο του νέου έργου βρίσκεται η δημιουργία ενός ψηφιακού οικοσυστήματος που συνδέει τον παραγωγό με την αγορά και το ελληνικό προϊόν με τον καταναλωτή, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η πλατφόρμα Easy Agro Expo μειώνει τη γραφειοκρατία στις εξαγωγές, επιταχύνει την έκδοση πιστοποιητικών και διευκολύνει τις επιχειρήσεις. Μέσα από το Greek Farms και τις ψηφιακές εκθέσεις, τα ελληνικά προϊόντα αποκτούν ενιαία, σύγχρονη και πολυγλωσσική παρουσία διεθνώς, αναδεικνύοντας ποιότητα, ταυτότητα και τοπική ιστορία.

Τέλος, τόνισε ότι η «Εξωστρεφής Γεωργία» δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής, αλλά η αρχή για μια πιο σύγχρονη και δυναμική αγροδιατροφική Ελλάδα, που αξιοποιεί την τεχνολογία, επενδύει στη γνώση και διεκδικεί τη θέση που της ανήκει στον παγκόσμιο χάρτη. Ως ένα έργο με ευρύτερη σημασία για το κράτος, τους παραγωγούς, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες παρουσίασε την «Εξωστρεφή Γεωργία» ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Αχιλλέας Κανάρης.

Όπως ανέφερε, το έργο αναπτύχθηκε σε δύο φάσεις και περιλαμβάνει ψηφιακές πλατφόρμες, πληροφοριακά συστήματα και δράσεις επικοινωνίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας και την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Κεντρικό ρόλο έχει το Portal Greek Farms, το οποίο λειτουργεί ως ψηφιακή βιτρίνα της ελληνικής αγροδιατροφής.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη σε οκτώ γλώσσες και περιλαμβάνει περισσότερα από 500 πρωτότυπα άρθρα και πάνω από 200 βίντεο για ελληνικά ΠΟΠ προϊόντα, συνδέοντας την παραγωγή με τον τουρισμό, την ιστορία και τον πολιτισμό. Παράλληλα, η πλατφόρμα Easy Agro Expo συγκεντρώνει διοικητικές διαδικασίες και συναλλαγές, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας τις εξαγωγές. Στο Gov.gr έχουν ήδη αναρτηθεί περισσότερες από 200 νέες ψηφιακές υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αξιοποίηση των δεδομένων, μέσω συστημάτων Business Intelligence, αλλά και στην παρακολούθηση των ελληνοποιήσεων με ψηφιακά εργαλεία. Ο κ. Κανάρης υπογράμμισε τέλος ότι ακόμη και αύξηση 1% στην εξαγωγική προσπάθεια της χώρας μπορεί, σε βάθος δεκαετίας, να οδηγήσει σε 1 δισ. ευρώ περισσότερες εξαγωγές.

