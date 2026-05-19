Πλακιάς για κόμμα Καρυστιανού: Δεν έχει λογική η ίδρυσή του τώρα -Δεν μπορεί να βοηθήσει στα Τέμπη

Την απορία του σε σχέση με την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να προχωρήσει στην ίδρυση του κόμματός της τη δεδομένη χρονική στιγμή, εξέφρασε χθες βράδυ ο Νίκος Πλακιάς μιλώντας στο Kontra Channel.

«Δεν έχει καμία λογική το επιχείρημα ότι πρέπει να παρέμβει κανείς στον δημόσιο βίο και να ιδρύσει πολιτικό κόμμα επειδή οι υφιστάμενοι θεσμοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο αίτημα για δικαιοσύνη. Αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή τρέχουν έξι-επτά δίκες για τα Τέμπη. Πώς προεξοφλούμε τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης; Δεν είναι προτιμότερο να δούμε τις όποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης, θετικές ή αρνητικές; Μετά θα το δεχόμασταν πολύ πιο εύκολα αν έλεγε κάποιος γονιός από τα Τέμπη “κύριοι, εγώ δεν βρήκα δικαιοσύνη για τα παιδιά μου, οι κύριοι που είναι στη φυλακή δεν είναι οι αρμόδιοι, οπότε μπαίνω μέσα στη Βουλή για να φέρω τη δικαιοσύνη που δεν βρήκα”. Δεν έχει τελειώσει κάποιο δικαστήριο. Όσο και να μην πιστεύουμε στη δικαιοσύνη, δεν πρέπει να προεξοφλούμε πριν δούμε τα αποτελέσματα, εγώ αυτό νομίζω», είπε μεταξύ άλλων.

Εκτίμησε ότι δεν μπορεί να βοηθήσει το κόμμα Καρυστιανού, τη δεδομένη στιγμή, παρόλο που όπως είπε ο ίδιος δεν θεωρεί ότι η κα Καρυστιανού ιδρύει κόμμα για κάποιον άλλον λόγο, για να εξυπηρετήσει δηλαδή προσωπικές της φιλοδοξίες.«Το 2027, που θα γίνουν εκλογές, η διαδικασία η δικαστική θα έχει τρέξει, πώς θα μπορέσεις να βοηθήσεις από την αντιπολίτευση; Γιατί δεν μπορούσαν όλοι αυτοί που πίστευαν ότι υπήρχε κάτι στο τρένο να κάνουν μια ξεχωριστή δικογραφία; Θα ήταν δεκτό από την πλευρά μου. Δεν έχει γίνει καμία ενέργεια σε αυτό το κομμάτι», ανέφερε ο κ Πλακιάς.

Ερωτηθείς τι θα απαντούσε στη Μαρία Καρυστιανού αν τον ρωτούσε αν πρέπει να προχωρήσει με την ίδρυση του κόμματος τώρα, είπε: «Θα της έλεγα όχι στη δεδομένη στιγμή. Θα ήταν προτιμότερο να το ξεκινούσε (σ.σ.το κόμμα) αμέσως μετά τις εκλογές του 2023, παρά τη δεδομένη στιγμή. Έχει το δικαίωμα να πολιτευτεί όμως όπως ο κάθε Έλληνας πολίτης».

Ξεκαθάρισε τέλος: «Δεν θα το έκανα ποτέ να συμμετέχω σε πολιτική προσπάθεια. Εγώ είμαι εδώ για τα Τέμπη, δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε άλλους τομείς της καθημερινότητας, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής ή άμυνας. Το να πολιτευτώ και να μπω σε μια Βουλή που επεξεργάζεται εκατοντάδες θέματα, εγώ σε τι μπορώ να σας βοηθήσω; Αν μπορείτε να μου πείτε σε τι μπορώ να σας βοηθήσω, πολύ ευχαρίστως».

