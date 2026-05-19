«Πρώτο-τηλεφώνημα-στον-αρχηγό-ΓΕΕΘΑ»:-Ο-«διάλογος»-Γεραπετρίτη-Βενιζέλου-για-τη-διαχείριση-κρίσεων-στο-Αιγαίο

Διαφορετικές οπτικές για τη διαχείριση ενδεχόμενης κρίσης στο Αιγαίο ανέπτυξαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, στο πλαίσιο εκδήλωσης του «Κύκλου Ιδεών» χθες Δευτέρα, με θέμα το «Εθνικό σχέδιο δράσης σε συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας».

Συζητώντας με τον δημοσιογράφο Γιώργο Κουβαρά, ο κ. Γεραπετρίτης κλήθηκε να απαντήσει σε υποθετικό σενάριο για το ποιο θα ήταν το πρώτο τηλεφώνημα της Ελλάδας σε περίπτωση επεισοδίου με την Τουρκία. Όπως ξεκαθάρισε, το πρώτο τηλεφώνημα θα γινόταν προς τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, υπογραμμίζοντας ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν την επιχειρησιακή αυτοτέλεια να ανταποκρίνονται χωρίς εξάρτηση από εξωτερικούς παράγοντες. Παράλληλα, σημείωσε ότι η «στρατηγική αυτονομία ξεκινά από την πατρίδα» και στη συνέχεια ακολουθούν οι διεθνείς επαφές με συμμάχους και εταίρους.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε επίσης ότι η Ελλάδα οφείλει να επενδύει στις διεθνείς συμμαχίες της, ωστόσο τόνισε πως αυτές δεν μπορούν να οδηγούν σε εφησυχασμό, επισημαίνοντας ότι η αμυντική επάρκεια της χώρας πρέπει να παραμένει πρωτίστως εθνική υπόθεση.

Από την πλευρά του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος άσκησε κριτική στη λογική της προσωποκεντρικής προσέγγισης στη διαχείριση κρίσεων, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να καλλιεργείται η αντίληψη πως όλα κρίνονται από ένα πρόσωπο που «θα σηκώσει το τηλέφωνο». Έθεσε, μάλιστα, το ερώτημα ποιο θα είναι το πρώτο τηλεφώνημα του ίδιου του πρωθυπουργού σε περίπτωση κρίσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη θεσμικής και όχι ατομικής αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων.

«Αυτός ποιον θα πάρει τηλέφωνο; Τον Τραμπ, την πρόεδρο της Κομισιόν, κάποιον στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή τον Νετανιάχου; Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Βενιζέλος.

Ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς έθεσε λίγο αργότερα το υποθετικό αυτό ερώτημα για το πρώτο τηλεφώνημα σε περίπτωση επεισοδίου, με τον κ. Γεραπετρίτη να απαντά ότι αυτό αφορά τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, ενώ τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν επικοινωνίες με ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους.

Ο υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι η Ελλάδα πρέπει να αποφεύγει τον ετεροπροσδιορισμό και να ενισχύει διαρκώς την αμυντική της αυτοδυναμία, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι η Δύση παραμένει ενιαία και η Ατλαντική Συμμαχία ανθεκτική, παρά τις διεθνείς προκλήσεις.

Αναλυτικά ο διάλογος Γεραπετρίτη – Κουβαρά

– Γ. ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Ας πούμε ότι έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα; Γιατί μίλησε ο πρωθυπουργός και για αυτό το τηλεφώνημα στις 3 τη νύχτα προχθές στην ομιλία του; Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα; Είναι στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είναι στον Μακρόν, είναι στον Φιντάν; Σε ποιον είναι;

– Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, διότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχτούν μόνες τους, χωρίς καμία έξωθεν βοήθεια.

– Γ. ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδας…

– Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Άρα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινάει από την πατρίδα και στη συνέχεια ανεβαίνει επίπεδο. Άρα, το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι εκεί. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα είναι εκεί που πρέπει. Θα είναι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους εταίρους μας παντού ανά τη γη. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Αυτού του τύπου ο διαχρονικός ετεροπροσδιορισμός της χώρας, αυτή η λατρεία της συμμαχίας δεν είναι κάτι το οποίο εγώ το ενστερνίζομαι απολύτως. Βεβαίως και πρέπει να χτίζουμε τις διεθνείς μας συμμαχίες. Είναι δομικό χαρακτηριστικό ενός πολυπολικού κόσμου. Από την άλλη πλευρά, αυτό δεν μπορεί να σου δημιουργεί έναν εφησυχασμό. Η μόνη δυνατότητα, την οποία πρέπει να αναπτύσσεις δομικά, είναι η δυνατότητα να έχεις εσύ την άμυνα στα χέρια σου και αυτό νομίζω το έχουμε εξασφαλίσει. Τώρα με ρωτήσατε για το θέμα της Δύσης. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω, και το πιστεύω κοσμοθεωρητικά, ότι η Δύση εξακολουθεί να είναι ενιαία και η Διατλαντική Συμμαχία θα παραμείνει ανθεκτική. Σήμερα, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία έχει να κάνει με τις ανισομέρειες που υπάρχουν μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

