Πρ. Ομ. Βενζινοπωλών: Πιθανές νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα – Το Fuel Pass εξανεμίστηκε

Για συνεχείς, καθημερινές ανατιμήσεις στα καύσιμα μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος Μιχάλης Κιούσης, ενώ επισήμανε ότι ενόψει και της καλοκαιρινής περιόδου πρέπει η κυβέρνηση να λάβει επιπλέον μέτρα, καθώς εκπνέει ο χρόνος εφαρμογής εκείνων που πήρε το προηγούμενο διάστημα. «Έχουμε μία βδομάδα διεθνώς αυξήσεις και στην ελληνική αγορά έχουμε τις τελευταίες τρεις μέρες» υπογράμμισε μιλώντας στην ΕΡΤ.

«2,10 μέση τιμή Ελλάδος στην βενζίνη και 1,81 στο πετρέλαιο κίνησης γιατί άργησε να πέσει λίγο και ενώ επί μία εβδομάδα είχαμε καθημερινές αυξήσεις στις διεθνείς τιμές, το πετρέλαιο κίνησης έπεφτε στην ελληνική αγορά. Κάπως έτσι συμβαίνει. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι έχουμε αυξήσεις. Έχουμε αυξήσεις και ενόψει καλοκαιριού είναι άσχημη η συγκυρία να έχουμε αυξήσεις και πρέπει να παρθούν μέτρα τουλάχιστον στην ελληνική αγορά, γιατί διεθνώς δεν μπορεί να παρέμβει κανείς, μόνο από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν ξέρω ποιος και δεν μας ενδιαφέρει γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι» πρόσθεσε.

«Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στην ελληνική αγορά ότι πρέπει άμεσα το αρμόδιο υπουργείο, η κυβέρνηση να επανεξετάσει μέτρα γιατί αυτό το πενηντάρικο τα 25 ευρώ για τον μήνα Απρίλιο και τα 25 ευρώ για τον μήνα Μάιο έχουν φύγει. (…) Το fuel pass εξανεμίστηκε. Το πετρέλαιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αυτά τα 20 λεπτά έχουν βοηθήσει πραγματικά την οικονομία, πραγματικά τη μείωση της τιμής. Φανταστείτε το 1,81, αν δεν ήταν τα 20 λεπτά θα ήταν πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης, οπότε κάτι παρόμοιο πρέπει να γίνει και για την βενζίνη» συμπλήρωσε.

«Δηλαδή το fuel pass, ναι μεν βοήθησε 2,5 εκατ. καταναλωτές που πήραν αυτό το πενηντάρικο και έδωσε μια ανάσα στην αγορά, αλλά πιο οριζόντια μέτρα, θεωρούμε ότι είναι και πιο κοινωνικά δίκαιο έτσι όπως γίνεται με το πετρέλαιο κίνησης να γίνει και για την βενζίνη. Αλλά πρέπει να γίνει γιατί ο Μάιος πέρασε τη μέση και αυτά τα μέτρα και για τα 20 λεπτά είναι μέχρι τέλος Μαΐου. Ήταν για τον Απρίλιο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα πάει και για τον Μάιο. Και το fuel pass που δόθηκε ήταν για τον Απρίλιο και για τον Μάιο. Οπότε ο Μάιος τελειώνει και πρέπει να βρεθούν μέτρα ενίσχυσης της αγοράς, ενίσχυσης των καταναλωτών και θεωρώ ότι το πιο κοινωνικά δίκαιο είναι η οριζόντια μείωση των 20 λεπτών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς πώς εκτιμά ότι θα κυμανθούν οι τιμές, επισήμανε ότι είναι διεθνώς πολύ ευμετάβλητη η αγορά. «Κάνει δηλώσεις ο πρόεδρος Τραμπ, πέφτουν οι τιμές, κάνει κάποιες άλλες δηλώσεις, το μεσημέρι ξανά ανεβαίνουν» σημείωσε. «Θεωρώ ότι αν δεν βρεθεί μια λύση, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, γιατί εκεί έχει επικεντρωθεί όλη η ακρίβεια στις τιμές της ενέργειας, να ανοίξουν και να επανέλθουμε σε μία κανονικότητα, θεωρώ ότι δεν θα πέσουν τα καύσιμα» εξήγησε.

«Από τη στιγμή που έχει 110 δολάρια το βαρέλι και ό,τι και να κάνει, είτε πάει 111 είτε πάει 109, μόνο αμέσως μετά το Πάσχα είχαμε μια πτώση που φάνηκε πολύ γρήγορα και στην ελληνική αγορά που πήγε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αν εκεί γιατί φοβόμαστε ότι αυτό το 110 μήπως ήρθε για να μείνει, αν εκεί κινείται διεθνώς η αγορά, το Brent κινείται στα 110, δεν θα πέσουν τα καύσιμα σίγουρα. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό» ανέφερε, καταλήγοντας ότι θα έχουμε κι άλλες αυξήσεις αν παραμείνει όπως έχει η κατάσταση.