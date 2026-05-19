Πώς-το-project-«titus»-της-amazon-αποκαλύπτει-την-πραγματική-δύναμη-της…-nvidia

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Nvidia, η πορεία της οποίας θεωρείται βαρόμετρο για την αγορά και την κίνηση στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια ώρα, ένα project της Amazon με την ονομασία «Titus» αποκαλύπτει την πραγματική δύναμη της Nvidia.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Το project πήρε το όνομά του από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Τίτο Φλάβιο Βεσπασιανό, ο οποίος ολοκλήρωσε το Κολοσσαίο. Η αρχιτεκτονική και σχεδιασμός του Κολοσσαίου επέτρεψε την ταχεία κατασκευή του, δίνοντάς του παράλληλα την δυνατότητα επέκτασης.

Αυτά είναι στοιχεία που η Amazon προσπαθεί να εφαρμόσει στα data centes τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς που κατασκευάζει, γι’ αυτό και χάρισε το όνομά του Τίτου στο project.

Αυτή είναι η επίσημη εξήγηση, κατά το Business Insider που υποστηρίζει πως η ονομασία έχει και μια άλλη εξήγηση, τον Σαίξπηρ. Ο Ρωμαίος στρατηγός αντιμετωπίζει μια επικίνδυνη ισορροπία μεταξύ αφοσίωσης και αυτοσυντήρησης στο έργο του «Τίτος Ανδρόνικος». Το ίδιο ισχύει για την Amazon.

Όπως αναφέρει το Business Insider, το project είναι μια πρωτοβουλία για την προετοιμασία των data centes της Amazon για το επερχόμενο κύμα των μονάδων GPU της Nvidia, συμπεριλαμβανομένων των τσιπ GB200 και άλλων. Εσωτερικά έγγραφα δείχνουν ότι η Amazon επανασχεδιάζει τα συστήματα ισχύος, την υγρή ψύξη, τις διατάξεις server και τα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης γύρω από τις όλο και πιο απαιτητικές απαιτήσεις του hardware της.

Αυτό είναι αξιοσημείωτο επειδή η Amazon προωθεί δυναμικά τα τσιπ της, Trainium, ως εναλλακτική λύση στην Nvidia. Αυτό υποδηλώνει ότι η Amazon μειώνει σταθερά την εξάρτησή της από το οικοσύστημα της Nvidia.

Αλλά το project «Titus» λέει μια διαφορετική ιστορία. Σε επίπεδο υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, όπου διακυβεύονται εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, η Nvidia εξακολουθεί να υπαγορεύει το μέλλον και την αρχιτεκτονική του cloud στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρει το BI. Ουσιαστικά, παρατηρεί, η Amazon αν και αναπτύσσει τα δικά της τσιπ, εξακολουθεί να «χτίζει» την αυτοκρατορία της γύρω από το σχέδιο δράσης της Nvidia.

Εδώ, όπως και στο έργο του Σαίξπηρ-όπου ο Τίτος Ανδρόνικος αυτοκαταστρέφεται μέσω της άκαμπτης πίστης του στη Ρώμη- , υπάρχει ένα κίνδυνος, η καταστροφή. Και η Amazon πιθανότατα κατανοεί αυτόν τον κίνδυνο. «Το Trainium μοιάζει όλο και περισσότερο λιγότερο με επανάσταση εναντίον της Nvidia και περισσότερο με μια στρατηγική αντιστάθμιση ενάντια στην υπερβολική υπακοή. Η Amazon μπορεί να σέβεται τη δύναμη της Ρώμης. Αλλά δεν θέλει να αναλωθεί από αυτήν», καταλήγει το BI.