Ρύθμιση οφειλών: Έρχονται οι 72 δόσεις – Όσα πρέπει να γνωρίζετε (infographic)

Ανάσα περιμένουν χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τα μέσα Ιουνίου.

Η ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες έως τις 21 Απριλίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι τα νεότερα χρέη – από 1ης Ιανουαρίου 2024 και μετά – έχουν ήδη εξοφληθεί ή υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση.

Το μέτρο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα «κόκκινα» χρέη νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία παραμένουν σε δυσθεώρητα επίπεδα, πιέζοντας ιδιαίτερα μικρές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Το επιτόκιο ορίζεται στο 5,84%, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ. Ενδεικτικά, για οφειλή 15.000 ευρώ σε 72 δόσεις, η μηνιαία καταβολή διαμορφώνεται περίπου στα 280 ευρώ.