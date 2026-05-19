Σταδιακό-άνοιγμα-του-Ορμούζ-με-ρόλο-σε-Πακιστάν,-Ομάν-και-«πάγωμα»-πυρηνικού-προγράμματος:-Τι-ζητά-η-Τεχεράνη-στην-αναθεωρημένη-πρόταση-στις-ΗΠΑ

Λίγες ώρες μετά την παράδοση της τελευταίας απάντησης του Ιράν στην πρόταση 14 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω του Πακιστάν, αποκαλύφθηκαν, σύμφωνα με διαρροές, οι λεπτομέρειες της αναθεωρημένης πρότασης που υπέβαλε η Τεχεράνη, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά νέων όρων και αιτημάτων.

Οι διαρροές προς τα αραβικά μέσα «Al Arabiya» και «Al Hadath» τη Δευτέρα αναφέρουν ότι το Ιράν ζήτησε μακροχρόνια εκεχειρία πολλών φάσεων, παράλληλα με μια πολιτική διατύπωση της συμφωνίας, που να διασφαλίζει την «αξιοπρέπεια» της χώρας.

Επιπλέον, οι διαρροές δείχνουν ότι η Τεχεράνη πρότεινε σταδιακό και ασφαλές άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με διασφάλιση ρόλου για το Πακιστάν και το Ομάν σε τυχόν περιστατικά στην περιοχή, ενώ προτείνεται ο χωρισμός του ζητήματος του θαλάσσιου διαδρόμου από τις πολυπλοκότητες του πυρηνικού φακέλου.

Μεταφορά ουρανίου στη Ρωσία

Σύμφωνα με τις ίδιες διαρροές, η ιρανική πλευρά συμφώνησε σε μακροπρόθεσμο «πάγωμα» του πυρηνικού προγράμματος αντί για πλήρη αποξήλωση των εγκαταστάσεων, υπό τον όρο ότι το υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο, το οποίο εκτιμάται σε 440 κιλά, θα μεταφερθεί στη Ρωσία αντί για τις ΗΠΑ.

Όσον αφορά την αποζημίωση, οι πηγές αναφέρουν πως το Ιράν έκανε πίσω, ζητώντας αντ’ αυτού οικονομικές παραχωρήσεις.

Οι προαναφερόμενες λεπτομέρειες ήρθαν στο φως μετά την ανακοίνωση από πηγή στο Πακιστάν ότι η χώρα παρέδωσε το αναθεωρημένο ιρανικό σχέδιο στις ΗΠΑ τη νύχτα της Κυριακής. Η ίδια πηγή τόνισε ότι «και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να αλλάζουν τους όρους τους», σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη παρέδωσε την απάντησή της στις παρατηρήσεις των ΗΠΑ σχετικά με το τελευταίο της σχέδιο.

Το Πακιστάν αισιοδοξεί πως θα φέρει ξανά τις δύο πλευρές στο τραπέζι

Παρά την κλιμακούμενη ρητορική μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πιθανότητα διεξαγωγής νέου γύρου συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών στο Ισλαμαμπάντ.

Ο Σαρίφ, η χώρα του οποίου ηγείται των προσπαθειών διαμεσολάβησης εδώ και μήνες, δήλωσε τη Δευτέρα: «Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε μια διαρκή ειρήνη» μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τόνισε επίσης ότι το Ισλαμαμπάντ είναι αισιόδοξο για τη διεξαγωγή ενός νέου γύρου συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών.

Εν τω μεταξύ, ιρανική πηγή αποκάλυψε ότι το ιρανικό κείμενο που παραδόθηκε στο Πακιστάν εστίαζε στον τερματισμό του πολέμου και σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τις ΗΠΑ. Ισχυρίστηκε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν συμφωνήσει να άρουν τις κυρώσεις επί του ιρανικού πετρελαίου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το προηγούμενο ιρανικό σχέδιο

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο σχέδιο του Ιράν, που είχε απορριφθεί από την Ουάσινγκτον, προέβλεπε την άρση όλων των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την απελευθέρωση των παγωμένων κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό.

Επιπλέον, περιλάμβανε αναγνώριση του δικαιώματος της Τεχεράνης στον εμπλουτισμό ουρανίου, ανεξάρτητα από την αναστολή της διαδικασίας για ορισμένα χρόνια, έναν όρο για τον οποίο η ιρανική πλευρά φέρεται να έδειξε σχετική ευελιξία.