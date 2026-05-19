Στα 111,2 δισ. ευρώ ο τζίρος των επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο με αύξηση 2,6% – Οδηγός οι κατασκευές

Αύξηση 2,6% σημείωσε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων το πρώτο τρίμηνο σε ετήσια βάση, στα 111,2 δισ. ευρώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (από 108,4 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα το 2025).

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2026 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές κατά 17,4%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, κατά 1,0%.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάρτιο 2026 ανήλθε σε 34,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με τον Μάρτιο 2025, που είχε ανέλθει 31 δισ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές, κατά 27,3%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, κατά 1,3%.