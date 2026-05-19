Στουρνάρας:-Η-ανεξαρτησία-της-ΤτΕ-«κλειδί»-για-τους-στόχους-ανάπτυξης-και-σταθερότητας

Με μία φράση που δανείστηκε από τον Ξενοφώντα Ζολώτα ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας υπογράμμισε την σημασία της ανεξαρτησίας της Τράπεζας της Ελλάδος, μιλώντας σήμερα στη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου «Ο Ξενοφών Ζολώτας και η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας».

«H ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, μας επιτρέπει να συνδυάζουμε την πολιτική λογοδοσία με την αποδοκιμασία κάθε λογής “πολιτικής μαγείας”, που θα έθετε σε κίνδυνο την οικονομική ευημερία της χώρας» ανέφερε ο κ. Στουρνάρας, συμπληρώνοντας ότι ο αν ζούσε σήμερα ο Ξενοφών Ζολώτας θα ήταν περήφανος για αυτή την εξέλιξη, στην οποία συνέτεινε με το έργο του.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε χθες με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Σωτήρη Ριζά, συμμετείχαν ακόμη οι πρώην υπουργοί Γιώργος Αλογοσκούφης και Γιώργος Χουλιαράκης.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Ζολώτα, τονίζοντας ότι ο βιογραφούμενος δεν περιορίστηκε ποτέ σε έναν μόνο ρόλο, αλλά κινείτο άνετα μεταξύ πανεπιστημίου, Ακαδημίας Αθηνών και Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ σε κρίσιμες στιγμές ανέλαβε και πολιτικές θέσεις. «Οι πολλαπλές ιδιότητες του Ζολώτα επέτρεψαν στον συγγραφέα να τον χρησιμοποιήσει για να φωτίσει διαφορετικές πτυχές της ιστορίας της χώρας: από το σταθεροποιητικό πρόγραμμα Καρτάλη, το 1950-51, και τις διαπραγματεύσεις για τη ρύθμιση του δημοσίου χρέους, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ως τις προσπάθειες τιθάσευσης του πληθωρισμού μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση και τον σχεδιασμό της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), τη δεκαετία του 1980», τόνισε ο κ. Στουρνάρας.

Στην ομιλία του ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρώην υπουργός Γιώργος Αλογοσκούφης επεσήμανε ότι ο Ξενοφών Ζολώτας, ως ώριμος και ανοικτός σε νέες ιδέες οικονομολόγος, μετέφερε στην Ελλάδα, και συνέβαλε να παγιωθούν για πολλά χρόνια, ιδέες, πολιτικές και θεσμοί αναφορικά με τη νομισματική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη, οι οποίες κυριάρχησαν διεθνώς, κυρίως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Σύμβουλος Διοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος και πρώην υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης ανέφερε στην ομιλία του ότι το βιβλίο του Σωτήρη Ριζά δεν αποτελεί απλώς μία βιογραφία του Ζολώτα, αλλά συνιστά ταυτόχρονα μία μελέτη της ελληνικής οικονομικής ανάπτυξης, των θεσμικών και πολιτικών της προϋποθέσεων, αλλά και των ορίων του μεταπολεμικού αναπτυξιακού υποδείγματος.