Τα-πατατάκια-και-η-κρίση-της-νάφθας-στην-Ιαπωνία:-Μια-απρόσμενη-απειλή-του-πολέμου-που-αναστατώνει-τη-χώρα

Όταν η γεωπολιτική κρίση χτυπάει τα ράφια των σούπερ μάρκετ, οι επιπτώσεις γίνονται ορατές με τον πιο απροσδόκητο τρόπο. Η ξαφνική απόφαση της μεγαλύτερης εταιρείας σνακ στην Ιαπωνία να καταργήσει τις πολύχρωμες συσκευασίες στα διάσημα πατατάκια της και να τα κυκλοφορήσει σε ασπρόμαυρο φόντο προκάλεσε άμεση αναστάτωση στους καταναλωτές. Αυτή η οπτική αλλαγή έκανε τους πολίτες να συνειδητοποιήσουν ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζει μόνο τις τιμές των καυσίμων, αλλά απειλεί τη βιομηχανία ολόκληρης της χώρας.

Η κυβέρνηση της χώρας καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να περιορίσει τις οικονομικές συνέπειες από τις συγκρούσεις. Η έλλειψη πετρελαίου τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, ενώ η παρατεταμένη κρίση απειλεί να ανατρέψει το ισχυρό προβάδισμα που διατηρεί η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι στις δημοσκοπήσεις.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι νέες σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης καταγράφουν κατακόρυφη αύξηση της ανησυχίας των πολιτών για τις ελλείψεις σε νάφθα.

Τι είναι η νάφθα

Πρόκειται για ένα υποπροϊόν του αργού πετρελαίου, το οποίο αποτελεί βασική πρώτη ύλη για την κατασκευή αναρίθμητων προϊόντων καθημερινής χρήσης.

Η ξαφνική αναστάτωση γύρω από ένα υλικό, το οποίο οι περισσότεροι αγνοούσαν μέχρι πριν από λίγους μήνες, οφείλεται στην τεράστια σημασία του για τη βιομηχανία.

Η νάφθα είναι ένα εξαιρετικά εύφλεκτο υγρό μείγμα που προέρχεται από τη διύλιση του πετρελαίου. Εκτός από την παραγωγή βενζίνης, αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία πλαστικών, μονωτικών αφρών, ισχυρών κολλών, ιατρικών εφοδίων όπως οι σύριγγες, αλλά και των διαλυτών που χρησιμοποιούνται στα μελάνια εκτύπωσης.

Αν και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ασία αποδεικνύεται η πιο ευάλωτη περιοχή απέναντι στην τρέχουσα κρίση. Ο λόγος είναι ότι οι ασιατικές χώρες αποτελούν διαχρονικά τον μεγαλύτερο αγοραστή των εξαγωγών νάφθας που προέρχονται από τη Μέση Ανατολή.

Ξαφνικά οι Ιάπωνες ανακάλυψε τι έδινε «χρώμα» στην ζωή τους

Η ξαφνική ανησυχία των Ιαπώνων για τη νάφθα οφείλεται στο γεγονός ότι, λόγω του γεωπολιτικού αποκλεισμού στο Στενό του Ορμούζ, η έλλειψη αυτής της άγνωστης μέχρι πρότινος ουσίας άρχισε να χτυπά άμεσα την καθημερινότητά τους. Το ζήτημα πήρε τεράστιες διαστάσεις όταν η Κάλμπι, η μεγαλύτερη εταιρεία σνακ της χώρας, ανακοίνωσε ότι αναγκάζεται να καταργήσει τις πολύχρωμες συσκευασίες στα διάσημα πατατάκια της και να τις κάνει ασπρόμαυρες.

Η νάφθα αποτελεί βασικό συστατικό για τους διαλύτες των μελανιών εκτύπωσης. Με τη μετατροπή των πακέτων σε ασπρόμαυρα, η εταιρεία προσπαθεί να μειώσει την κατανάλωση μελανιού στο μισό για να μην ξεμείνει από συσκευασίες.

Αυτή η οπτική αλλαγή στα ράφια των σούπερ μάρκετ έκανε τους πολίτες να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος του προβλήματος, την ίδια στιγμή που οι τιμές χονδρικής στην Ιαπωνία κατέγραψαν την ταχύτερη άνοδο των τελευταίων τριών ετών, με την τιμή της νάφθας να εκτοξεύεται κατά 79,4%.

Αναλύσεις επί αναλύσεων για το τι είναι η νάφθα

Τα εγχώρια τηλεοπτικά δίκτυα και οι εφημερίδες έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης, δημοσιεύοντας αναλύσεις για το τι είναι η νάφθα και πώς οι ελλείψεις της θα μπορούσαν να ανατρέψουν την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Η ανησυχία της κοινής γνώμης αποτυπώνεται ξεκάθαρα σε πρόσφατη δημοσκόπηση του πρακτορείου ειδήσεων Κιόντο Νιουζ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, περισσότερο από το 70% των ερωτηθέντων εκφράζει έντονο προβληματισμό για το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διακοπής στον εφοδιασμό της αγοράς με νάφθα.

Η ευπάθεια της Ιαπωνίας είναι δομική, καθώς η χώρα εισάγει περισσότερο από το 90% του πετρελαίου της από τη Μέση Ανατολή.

Αυτή η εξάρτηση την καθιστά άμεσα εκτεθειμένη σε οποιαδήποτε αναστάτωση στις γραμμές εφοδιασμού της περιοχής. Η πίεση προς την πολιτική ηγεσία κορυφώθηκε αμέσως μετά την ανακοίνωση της εταιρείας Κάλμπι για τη στροφή στις ασπρόμαυρες συσκευασίες.

Επίσημες δηλώσεις για τις συσκευασίες

Μετά από καταιγισμό ερωτήσεων από τα μέσα ενημέρωσης, ο αναπληρωτής επικεφαλής γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου αναγκάστηκε να προβεί σε δημόσιες δηλώσεις. Ο κυβερνητικός αξιωματούχος προσπάθησε να καθησυχάσει τους πολίτες, διαβεβαιώνοντας ότι έχουν ήδη εξασφαλιστεί επαρκείς ποσότητες νάφθας για την παραγωγή μελανιού.

Η ιαπωνική κυβέρνηση, υπό την ηγεσία της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι, αναζητά επειγόντως εναλλακτικές πηγές πετρελαίου. Η πολιτική ηγεσία αρνείται πεισματικά να επιβάλει μέτρα περιορισμού στην κατανάλωση ενέργειας, παρά το γεγονός ότι οι ελλείψεις σε νάφθα πλήττουν ήδη σοβαρά την εγχώρια παραγωγή πλαστικού.

Ωστόσο, οι επίσημες διαβεβαιώσεις για την εξασφάλιση των απαραίτητων υλικών αμφισβητούνται ανοιχτά. Τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν ότι οι διαταραχές στις γραμμές εφοδιασμού είναι πλέον ορατές, προκαλώντας αλυσίδα προβλημάτων σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας, όπως οι κατασκευές, τα στεγνοκαθαριστήρια, η επεξεργασία τροφίμων και η βιομηχανία χρωμάτων.

–