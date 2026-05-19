Υπερκάλυψη-ρεκόρ για την ΑΜΚ της ΔΕΗ – Στα €12 δισ. η ζήτηση για το σχέδιο ανάπτυξης έως το 2030

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ έδωσαν εγχώριοι και διεθνείς επενδυτές, καθώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ υπερκαλύφθηκε μέσα σε λίγα λεπτά από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνολική ζήτηση προσέγγισε τα 12 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς για το επενδυτικό πλάνο του ομίλου έως το 2030.

Το ισχυρό ενδιαφέρον, κυρίως από μεγάλα διεθνή funds, αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική μετασχηματισμού της ΔΕΗ, η οποία προβλέπει επενδύσεις άνω των 24 δισ. ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση, δίκτυα, μονάδες φυσικού αερίου και data centers, καθώς και επέκταση της παρουσίας του ομίλου σε νέες ευρωπαϊκές αγορές.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της αύξησης πραγματοποιείται μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό. Η δημόσια προσφορά ξεκίνησε τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και ολοκληρώνεται στις 20 Μαΐου 2026.

Στους βασικούς επενδυτές που συμμετέχουν στην αύξηση περιλαμβάνονται το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο επιδιώκει να διατηρήσει ποσοστό 33,4% και την καταστατική μειοψηφία στη ΔΕΗ, καθώς και η CVC Capital, η οποία έχει δεσμευθεί για τοποθέτηση έως 1,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, σημαντικό ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει μεγάλοι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές και hedge funds.

Στο φόντο αυτό, η ΔΕΗ συνδέει άμεσα την αύξηση κεφαλαίου με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου 2030. Το επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπει συνολικές επενδύσεις 24,2 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2030, με το 95% να αφορά έργα ανάπτυξης και περίπου το ήμισυ αυτών να κατευθύνεται σε δραστηριότητες εκτός Ελλάδας.

Ο όμιλος στοχεύει στον διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος του στα 24,3 GW έως το 2030, μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και μονάδες φυσικού αερίου. Η επέκταση σε νέες αγορές, όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία, θα πραγματοποιηθεί μέσω οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών, με στόχο την ανάπτυξη 2,2 GW εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ και αποθήκευση.

Παράλληλα, το σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία data center ισχύος 300 MW στην Κοζάνη, επένδυση ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΗ, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εμπιστευτικές διαπραγματεύσεις με κορυφαίους hyperscalers, ενώ η έναρξη κατασκευής τοποθετείται εντός του 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,48 ευρώ η καθεμία, θα διατεθούν σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει τα 19,75 ευρώ ανά μετοχή. Η διάθεση πραγματοποιείται μέσω συνδυασμένης προσφοράς: στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές και στο εξωτερικό μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές.

Από το σύνολο των νέων μετοχών, ποσοστό 15% θα διατεθεί μέσω της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, ενώ το υπόλοιπο 85%, μαζί με τις μετοχές cornerstone investors, θα κατανεμηθεί μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό.

Στην ιδιωτική τοποθέτηση, ρόλο παγκόσμιων συντονιστών και διαχειριστών του βιβλίου προσφορών έχουν αναλάβει οι Citigroup, Goldman Sachs και J.P. Morgan, με τη συμμετοχή μεγάλων διεθνών τραπεζών όπως οι BofA Securities, Deutsche Bank, Morgan Stanley και UBS.

Για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, σύμβουλος του εκδότη είναι η Εθνική Τράπεζα, ενώ ως συνδιαχειριστές συμμετέχουν οι Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Euroxx, AXIA Ventures, Optima bank, Credia Bank, Παντελάκης Χρηματιστηριακή και Ambrosia Capital.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 26 Μαΐου 2026.