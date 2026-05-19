Φάμελλος: «Αναγκαίο να συγκλίνουν οι πορείες ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα» – Τι είπε για Πολάκη

Ξεχωριστή αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, υπογραμμίζοντας ότι ο ρόλος του πρώην πρωθυπουργού παραμένει καθοριστικός για τις εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης στην ΕΡΤ, ο κ. Φάμελλος υπενθύμισε ότι στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος υπήρξε σαφής απόφαση για τον κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο Αλέξης Τσίπρας στις προσπάθειες σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων.

Όπως σημείωσε, μετά και την πρόσφατη εκδήλωση του πρώην πρωθυπουργού στο Χαλάνδρι, έχει γίνει ακόμη πιο εμφανής η ανάγκη για ενωτικές πρωτοβουλίες και κοινό βηματισμό στον προοδευτικό χώρο.

«Επείγει η ενωτική διέξοδος», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η στάση όλων θα πρέπει να συγκλίνει προς μια ενιαία προοδευτική έκφραση.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «σημαντική» την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τις πολιτικές θέσεις και τις προτάσεις που αναμένεται να παρουσιάσει δημόσια το επόμενο διάστημα.

«Ναι στις συνεργασίες, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, δημιουργία νέων σχημάτων και προσκλητήριο ευρύ για να χωρέσουν όλοι οι δημοκράτες πολίτες, σχήματα και ενότητες», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στη στρατηγική του κόμματος ενόψει των επόμενων εκλογών, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ευρύτερου ενωτικού και προοδευτικού σχήματος. «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, ο Σωκράτης Φάμελλος επεσήμανε ότι όσο δεν διατυπώνεται ξεκάθαρα στον δημόσιο διάλογο πολιτική βούληση υπέρ της ενότητας, η συζήτηση για τις υποψηφιότητες θα πρέπει να μετατεθεί χρονικά.

«Εφόσον δεν έχει διατυπωθεί στον δημόσιο λόγο η πολιτική βούληση για ενότητα, η επόμενη συζήτηση για τις υποψηφιότητες πρέπει να καθυστερήσει», ανέφερε.

«Αήθης και προσβλητική η επίθεση Πολάκη»

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στην υπόθεση του Παύλου Πολάκη, υπερασπιζόμενος την απόφαση διαγραφής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε τη δημόσια παρέμβαση του πρώην υπουργού «προσβλητική και αήθη», υποστηρίζοντας ότι δεν περιείχε «κανένα στοιχείο αλήθειας».

Όπως είπε, «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία», κάνοντας λόγο για ζήτημα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής. «Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη», τόνισε.

Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά και την πρόταση Χατζησωκράτη, η οποία είχε προηγηθεί και αποτέλεσε αφορμή για την ανάρτηση Πολάκη πριν από τη διαγραφή του.

«Την απορρίπτω κάθετα, είναι απαράδεκτη», είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας ή παραίτηση στον ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν έχει σχέση με την πολιτική μας ταυτότητα μια τέτοια ανάγνωση. Δεν κάνουμε πολιτική για τις καρέκλες», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

