Χατζηθεοδοσίου:-Εξαίρεση-κρίσιμων-κλάδων-από-το-«Ξεκινώ-Επιχειρηματικά»

«Κάποια κενά -και μάλιστα σοβαρά- παρατηρούμε στη δράση «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027, ύψους 70 εκατ. ευρώ, σχετικά με τους επιλέξιμους ΚΑΔ».

Το παραπάνω υπογραμμίζει σε δήλωση του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σημειώνοντας ότι κάθε πρόγραμμα που έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η αγορά το υποδέχεται με ικανοποίηση.

«Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών όμως, ως φορέας που στηρίζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, οφείλει να επισημαίνει και τα κενά και τις παραλείψεις που δε βοηθούν στη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού» πρόσθεσε ο ίδιος.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος στη δήλωσή του: «Από τη σύγκριση τους με τους ΚΑΔ των 25.035 νέων επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν στο ΕΕΑ από την 1/1/2025 και μετά, προέκυψε ότι 14.784 επιχειρήσεις έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ, ενώ 10.251 επιχειρήσεις δεν διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ. Δηλαδή, περίπου τέσσερις στις δέκα νέες επιχειρήσεις μένουν εκτός της Δράσης.

Το ζήτημα δεν είναι μόνο αριθμητικό. Είναι κυρίως ποιοτικό, καθώς αποκλείονται σημαντικοί κλάδοι που στηρίζουν την ελληνική οικονομία, ενισχύουν την απασχόληση, κρατούν ενωμένη την κοινωνία.

Θεωρούμε σημαντική παράλειψη να μην περιλαμβάνονται επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο, στην εστίαση, στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Πρόκειται για κλάδους που είναι από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας και που από την πορεία τους εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό η αναπτυξιακή της προοπτική.

Επίσης στους αποκλειόμενους ΚΑΔ περιλαμβάνονται κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιούνται νέοι επιστήμονες, πτυχιούχοι και επαγγελματίες γνώσης. Ενδεικτικά, μένουν εκτός δραστηριότητες ΤΠΕ, λογισμικού, επιχειρηματικής συμβουλευτικής, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών, υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας, πολιτισμού, δημιουργικών επαγγελμάτων και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις κλπ.

Η επιδότηση από 13.000 ευρώ– η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να ανέλθει έως τις 36.000 ευρώ– για τους δικαιούχους της δράσης είναι κρίσιμη για την πορεία αυτών των επιχειρήσεων και μπορεί να καθορίσει το μέλλον τους.

Για το θέμα αποστείλαμε σχετικό υπόμνημα προς τον αρμόδιο Υπουργό, κ. Ν. Παπαθανάση, επισημαίνοντας τις παραλείψεις και καταθέτοντας το αίτημα για τη συμπερίληψη πρόσθετων ΚΑΔ στη δράση.

Δεν είναι προς όφελος της ελληνικής οικονομίας ο αποκλεισμός τόσων επαγγελματικών κλάδων, ειδικά σε μία περίοδο που η ακρίβεια πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και το διαθέσιμο εισόδημα ενισχύει όλο και λιγότερο τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα η οποία αντιμετωπίζει πλέον σοβαρό κίνδυνο για το μέλλον της και χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις απειλούνται με διακοπή της λειτουργίας τους.

Διαχρονικό αίτημα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών είναι η ενίσχυση της ρευστότητας αυτού του μεγέθους των επιχειρήσεων, μέσω νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και η αύξηση των δράσεων που στοχεύουν στη δημιουργία του υγιούς ανταγωνισμού και στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος».

