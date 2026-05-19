ΧΑ:-Πλησιέστερη-αντίσταση-οι-2250-μονάδες 

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αντεπίθεση των αγοραστών με οδηγό τη ΔΕΗ οδήγησε σε μεταβλητότητα, με το ΓΔ ωστόσο να μην πετυχαίνει να περάσει σε θετικό έδαφος, κλείνοντας στις δημοπρασίες με απώλειες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν ψηλότερα στο 3,886% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται πτωτικά αρχικά και ανοδικά στη συνέχεια στο άκουσμα της άρσης των κυρώσεων προς το Ιράν από τις ΗΠΑ. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,72%) κατέγραψε απώλειες με τις Eurobank και Πειραιώς (-1,59%) να υποαποδίδουν. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Lamda (-1,48%), η ΕΛΧΑ (-6,44%), η ΜΟΗ (-1,91%), η Allwyn (-1.51%), η Cenergy (-0,96%), ο Ελλάκτωρ (-3,90%), η Metlen (-1,44%), η Aegean (-2,17%) και ο ΟΛΠ (-4,08%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΔΕΗ (+2,38%), ο ΑΔΜΗΕ (+0,46%), η Helleniq Energy (+0,85%), η Κύπρου (+1,55%), η ΕΥΔΑΠ (+0,78%) και η Trek (+9,89%) από την ΕΝΑ. Απολογιστικά, 28 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 77 εκείνων που υποχώρησαν. Η Aegean και η Fourlis ανακοινώνουν σήμερα τα μεγέθη τους για το 1ο τρίμηνο. Η είδηση από Ιρανικές πηγές ότι, οι ΗΠΑ προτείνουν προσωρινή άρση κυρώσεων, έφερε τα κάτω πάνω στις αγορές με το δείκτη Dax από αρνητικό έδαφος να εκτινάσσεται στο +2%. Ωστόσο, η Ελληνική αγορά δεν συμμερίστηκε τον ενθουσιασμό των ξένων και έκλεισε με αρνητικό πρόσημο. Πλησιέστερη αντίσταση στις 2250 μονάδες.