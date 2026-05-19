Aegean: Άνοδος 5% για τον κύκλο εργασιών το α’ τρίμηνο – Στα 46,6 εκατ. ευρώ τα EBITDA

Τι ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο CEO της Aegean, κ. Δημήτρης Γερογιάννης ενόψει του β’ τριμήνου του 2026.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Αύξηση 5% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών της στα 320,7 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η AEGEAN για το πρώτο τρίμηνο σε ετήσια βάση. Παράλληλα, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 3,2 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 4% από την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ανάλογη της αύξησης των προσφερόμενων θέσεων, με τον συντελεστή πληρότητας να διαμορφώνεται στο 80,8%.

Τα κέρδη EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε 46,6 εκατ. ευρώ από 43,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι Ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 21,7 εκατ. ευρώ από 6,6 εκατ. ευρώ. H διεύρυνση των Ζημιών μετά από φόρους στο πιο αδύναμο εποχικά τρίμηνο, προήλθε κυρίως λόγω των αρνητικών συναλλαγματικών αποτιμήσεων ύψους 8,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με κέρδη ύψους 8,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, παρόλο που ο Μάρτιος επηρεάστηκε από την αναστολή πτήσεων σε αγορές στη Μέση Ανατολή και τη σημαντική αύξηση του κόστους καυσίμων, οι θετικές επιδόσεις των δύο πρώτων μηνών εξομάλυναν την αρνητική επίδραση του Μαρτίου, οδηγώντας σε αύξηση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στο EBITDA. To πρώτο τρίμηνο του 2026 η Εταιρεία παρέλαβε 2 νέα αεροσκάφη A321neo. Συνολικά, εντός των πρώτων εννέα μηνών του 2026 έχει προγραμματιστεί να παραδοθούν 7 A321neo αεροσκάφη.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα οικονομικά μεγέθη α’ τριμήνου

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 891,6 εκατ. ευρώ στις 31.03.2026, μετά την αποπληρωμή στις 12.03.2026 του Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας ύψους 200 εκατ. ευρώ. Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά: «Η σύρραξη στη Μέση Ανατολή και το επακόλουθο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ επιβαρύνουν σημαντικά τις τιμές των καυσίμων διαμορφώνοντας ένα δύσκολο περιβάλλον για το σύνολο του αεροπορικού κλάδου κατά τη διάρκεια του 2026».

«Στην AEGEAN διατηρούμε την ευελιξία στον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό, με στόχο να περιορίσουμε τις επιπτώσεις στο λειτουργικό μας αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη θέση μας στην αγορά αλλά και τις ανάγκες των επιβατών μας. Η επίδραση του αυξημένου κόστους καυσίμων θα είναι εντονότερη κατά τη διάρκεια των μηνών του δευτέρου τριμήνου. Είναι σημαντικό, όμως, να σημειωθεί ότι παρά την αβεβαιότητα που δημιουργεί στους καταναλωτές η ενεργειακή κρίση, η ζήτηση για την καλοκαιρινή περίοδο δείχνει αρκετά ανθεκτική» πρόσθεσε.

«Παρά τις δυσκολίες του 2026, παραμένουμε αισιόδοξοι για τις προοπτικές της AEGEAN. Η συνεπής επένδυση σε σύγχρονο στόλο νέας γενιάς, η ισχυρή κεφαλαιακή μας βάση, η αποδεδειγμένη ικανότητα προσαρμογής και κυρίως η ποιότητα και εξέλιξη των ανθρώπων μας, μας επιτρέπουν να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις και να συνεχίζουμε απρόσκοπτα την αναπτυξιακή μας πορεία» κατέληξε.