bally’s-intralot:-Προσαρμοσμένο-ebitda-100,2-εκατ.-ευρώ-το-α’-τρίμηνο-2026

Στα 100,2 εκατ. ευρώ ανήλθε το προσαρμοσμένο EBITDA (AEBITDA) της Bally’s Intralot για το α’ τρίμηνο του 2026 έναντι , με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 37,4%.

Τα έσοδα του ομίλου βρέθηκαν στα 268,1 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της ενοποίησης της Bally’s International Interactive, η οποία πρόσθεσε 183,9 εκατ. ευρώ στα έσοδα και 72,7 εκατ. ευρώ στο AEBITDA (39,5% περιθώριο AEBITDA).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η επίδοση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε ισχυρή και εντός των προσδοκιών, καταγράφοντας ανάπτυξη της τάξεως του 10,5% κατά το Α’ τρίμηνο του 2026, με τα προκαταρκτικά έσοδα του Απριλίου να ανέρχονται σε £52,0 εκατ., αυξημένα κατά 11,5% σε σχέση με πέρυσι.

Η pro forma απόδοση του ενοποιημένου οργανισμού για τη δωδεκάμηνη περίοδο διαμορφώθηκε σε έσοδα 1,06 δισ. ευρώ και AEBITDA 427,2 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο 40,2%, εντός των προβλέψεων και των εκτιμήσεων που είχαν δοθεί.

Η συνολική ρευστότητα ανήλθε σε 417,3 εκατ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026, αποτελούμενη από ταμειακά διαθέσιμα ύψους 257,3 εκατ. ευρώ (πλέον των δεσμευμένων καταθέσεων) και την ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή 160 εκατ. ευρώ, η οποία παραμένει πλήρως αχρησιμοποίητη.

Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα 1,49 δισ. ευρώ στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2026, με τον Προσαρμοσμένο Δείκτη Καθαρής Μόχλευσης, σε pro-forma βάση, στo 3,50x.

Στις 22 Απριλίου 2026, η Bally’s Intralot A.E. ανακοίνωσε ότι κατακυρώθηκε εκ νέου στη θυγατρική της στην Αυστραλία, Intralot Gaming Services (IGS), 15ετής άδεια εποπτείας παιγνιομηχανών (Electronic Gaming Machines – EGMs) για την Πολιτεία της Βικτώριας, με ισχύ από τις 16 Αυγούστου 2027.

Στις 24 Απριλίου 2026, η Bally’s Intralot A.E. ανακοίνωσε την υπογραφή νέου συμβολαίου με την Polla Chilena de Beneficencia S.A., την Κρατική Λοταρία της Χιλής, για την ανάπτυξη κορυφαίων λύσεων λοταρίας, αθλητικού στοιχήματος και ψηφιακής τεχνολογίας. Το συμβόλαιο έχει διάρκεια έως δώδεκα (12) έτη, το οποίο περιλαμβάνει μία βασική περίοδο δέκα (10) ετών με δυνατότητα επέκτασης έως δύο (2) επιπλέον έτη.

Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου αντικατοπτρίζουν την πλήρη ενοποίηση των δραστηριοτήτων της BII, η οποία ενίσχυσε σημαντικά την online B2C δραστηριότητα του Ομίλου. Τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν σε 268,1 εκατ. ευρώ από 95,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ το Προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 100,2 εκατ. ευρώ έναντι 30,2 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2025.

Το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA βελτιώθηκε κατά 5,8 pps, φτάνοντας στο 37,4%, υποστηριζόμενο από το υψηλότερο περιθώριο που επέφερε η δραστηριότητα της BII. Η συνεισφορά της BII κατά τη διάρκεια του τριμήνου ανήλθε σε 183,9 εκατ. ευρώ στα έσοδα και 72,7 εκατ. ευρώ στο Προσαρμοσμένο EBITDA, με το Ηνωμένο Βασίλειο να σημειώνει ισχυρή απόδοση, καταγράφοντας ανάπτυξη 10,5% συγκριτικά με πέρυσι, σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, επιδεικνύοντας εξαιρετική δυναμική ενόψει της αλλαγής φόρου στον χώρο του gaming. Οι λοιπές διεθνείς αγορές παραμένουν σταθερές.

Εξαιρουμένης της συνεισφοράς της BII και σε συγκρίσιμη βάση με πέρυσι, τα υφιστάμενα έσοδα ανήλθαν σε 84,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 11,9% σε σχέση με πέρυσι σε αναφερόμενη βάση και κατά 7,1% σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η μείωση οφείλεται κυρίως σε συναλλαγματικές μεταβολές (αρνητική επίδραση περίπου 4,6 εκατ. ευρώ, σχεδόν εξ ολοκλήρου σχετιζόμενη με το USD) και, εντός των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του τομέα B2C, στην αναπροσαρμογή του ποσοστού αμοιβής μας στη Bilyoner κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Το AEBITDA των υφιστάμενων δραστηριοτήτων ανήλθε σε 27,5 εκατ. ευρώ, με τη μείωση να περιορίζεται στο 2,8% σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, ενώ το περιθώριο AEBITDA των υφιστάμενων δραστηριοτήτων βελτιώθηκε στο 32,7% (33,1% σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας), από 31,6% το 1Q25.

Εντός των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του τομέα B2B, παρά τα χαμηλότερα έσοδα, το Προσαρμοσμένο EBITDA παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο σε σχέση με πέρυσι, στα 20,4 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζοντας την ανθεκτικότητα του κλάδου. Στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη αγορά μας, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 6,2% σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, λόγω χαμηλότερης επίδοσης των δραστηριοτήτων του Lottery, ενώ η απόδοση στις υπόλοιπες δραστηριότητες του τομέα B2B παρέμεινε, σε γενικές γραμμές, σταθερή.

Οι υφιστάμενες δραστηριότητες του τομέα B2C, που περιλαμβάνουν την Αργεντινή και την Τουρκία, κατέγραψαν έσοδα 21 εκατ. ευρώ και Προσαρμοσμένο EBITDA 7,1 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο AEBITDA να βελτιώνεται στο 34,0% από 33,1% το Α’ τρίμηνο του 2025.

Η Bilyoner αύξησε το μερίδιο αγοράς σε σχέση με πέρυσι, ξεπερνώντας την τουρκική αγορά του διαδικτυακού αθλητικού στοιχηματισμού, η οποία επεκτάθηκε κατά περίπου 35% σε τοπικό νόμισμα. Τα έσοδα της Τουρκίας μειώθηκαν σε 16,6 εκατ. ευρώ (-19,2%), αντανακλώντας την αναπροσαρμογή του ποσοστού αμοιβής μας, ενώ η αντίστοιχη μείωση του AEBITDA περιορίστηκε στα 1,1 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της εξοικονόμησης κόστους.