Bloomberg: Ο Πούτιν θέλει ένα πράγμα από τον Σι – Τον μεγάλο αγωγό φυσικού αερίου

Στο Πεκίνο μεταβαίνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν για συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ, σε μία επίσκεψη που αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία υπό τη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της νέας αναταραχής στις αγορές ενέργειας.

Σύμφωνα με το -, η Μόσχα επιχειρεί να αξιοποιήσει την αβεβαιότητα που προκαλεί η σύγκρουση με το Ιράν και ο κίνδυνος για τα Στενά του Ορμούζ ώστε να ξεμπλοκάρει το γιγαντιαίο project του αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia 2, που θα συνδέει τη Σιβηρία με την Κίνα μέσω Μογγολίας.

Ρωσικές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο εκτιμούν ότι η ενεργειακή αστάθεια ίσως οδηγήσει την Κίνα σε πιο ευέλικτη στάση στις διαπραγματεύσεις για τις τιμές του φυσικού αερίου — το βασικό σημείο τριβής που καθυστερεί εδώ και χρόνια τη συμφωνία.

Το μεγάλο στοίχημα της Gazprom

Το σχέδιο του Power of Siberia 2 θεωρείται κρίσιμο για τη Ρωσία, καθώς μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη ρήξη με την Ευρώπη, η Gazprom έχει χάσει μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου.

Η Μόσχα στρέφεται πλέον επιθετικά προς την Ασία, προσπαθώντας να μετατρέψει την Κίνα στον βασικό αγοραστή των ρωσικών ενεργειακών εξαγωγών.

Σύμφωνα με το -, η Gazprom έχει καταθέσει ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση τιμολόγησης προς το Πεκίνο και επιδιώκει συμφωνία έως τον Σεπτέμβριο.

Παρότι Κινέζοι αξιωματούχοι εμφανίζονται πιο θετικοί στην επιτάχυνση των συνομιλιών, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.

«Το έργο βρίσκεται στην ατζέντα και είμαστε αποφασισμένοι να το συζητήσουμε σοβαρά», δήλωσε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, προαναγγέλλοντας εκτενείς συνομιλίες ανάμεσα σε Πούτιν και Σι.

Ο πόλεμος με το Ιράν αλλάζει τις ισορροπίες

Κατά το -, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί νέα δεδομένα για την Κίνα. Το Πεκίνο ανησυχεί ολοένα και περισσότερο για την ασφάλεια των παραδοσιακών ενεργειακών διαδρομών, ειδικά μετά τη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Αυτό ενισχύει το ενδιαφέρον της Κίνας για χερσαίες ενεργειακές διαδρομές από τη Ρωσία, αλλά και για νέους διαδρόμους logistics μέσω Αρκτικής.

«Η κρίση στο Ιράν ενισχύει τον ρόλο της Ρωσίας ως βασικού προμηθευτή πρώτων υλών προς την Κίνα», σχολίασε στο - ο Βασίλι Κάσιν από την Ανώτατη Σχολή Οικονομικών της Μόσχας.

Αντίστοιχα, ο πρώην Κινέζος διπλωμάτης Γουάνγκ Γιγουέι σημείωσε ότι ο πόλεμος αποδεικνύει πως «η ασφάλεια των παραδοσιακών εμπορικών και ενεργειακών οδών δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη».

Η Ρωσία εξαρτάται όλο και περισσότερο από την Κίνα

Το - επισημαίνει ότι η ρωσική οικονομία βρίσκεται πλέον σε ολοένα μεγαλύτερη εξάρτηση από το Πεκίνο, καθώς οι δυτικές κυρώσεις λόγω Ουκρανίας έχουν περιορίσει δραστικά τις εμπορικές και χρηματοδοτικές επιλογές της Μόσχας.

Η Κίνα λειτουργεί πλέον ως:

βασικός αγοραστής ρωσικής ενέργειας,

κύρια δίοδος εισαγωγής τεχνολογίας,

αλλά και κρίσιμος οικονομικός «πνεύμονας» για τη Ρωσία.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους που επικαλείται το -, περισσότερο από το 90% της τεχνολογίας που εισάγει σήμερα η Ρωσία υπό καθεστώς κυρώσεων περνά μέσω Κίνας.

Παράλληλα, οι εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ασία αυξάνονται διαρκώς, με τη Μόσχα να αναμένει ότι οι ροές προς την Κίνα θα φτάσουν τα 52,5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως έως το 2029.

Η προσεκτική ισορροπία του Σι

Παρά τη στενή συνεργασία με τη Μόσχα, το Πεκίνο συνεχίζει να κινείται προσεκτικά.

Το - σημειώνει ότι η Κίνα επιδιώκει να διατηρήσει τη στρατηγική της σχέση με τη Ρωσία, χωρίς όμως να ταυτιστεί πλήρως με τον πόλεμο στην Ουκρανία και το γεωπολιτικό κόστος που αυτός συνεπάγεται.

Έτσι εξηγείται και η συχνά αντιφατική στάση του Πεκίνου:

από τη μία δεν καταδικάζει τη ρωσική εισβολή,

από την άλλη συνεχίζει να επικαλείται δημόσια την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία των κρατών.

Όπως σχολιάζει αναλύτρια της Gatehouse στο -, «η Κίνα χρειάζεται τη Ρωσία για ενεργειακή ασφάλεια, πρώτες ύλες και πρόσβαση στην Αρκτική. Όμως η Ρωσία χρειάζεται την Κίνα πολύ περισσότερο».