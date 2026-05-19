bloomberg:-Το-ΝΑΤΟ-εξετάζει-την-ανάπτυξη-δυνάμεων-στα-Στενά-του-Ορμούζ

Την πιθανότητα να συνδράμει στη διέλευση πλοίων από τα αποκλεισμένα Στενά του Ορμούζ με ανάπτυξη δυνάμεων, εξετάζει το NATO, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει εκ νέου έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Βορειοατλαντικής συμμαχίας, που επικαλείται το -. Όπως υπογραμμίζεται, το σενάριο βρίσκει θετικά αρκετά μέλη του οργανισμού, ωστόσο δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει την απαιτούμενη ομόφωνη στήριξη.

Οι ηγέτες των χωρών του NATO θα συναντηθούν στην Άγκυρα στις 7-8 Ιουλίου ενώ μια τέτοια κίνηση θα συνιστούσε στροφή της στρατηγικής της συμμαχίας απέναντι στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο με το Ιράν. Μέχρι στιγμής, οι σύμμαχοι επέμεναν ότι θα εμπλέκονταν στα Στενά του Ορμούζ μόνο μετά τη λήξη των εχθροπραξιών και εφόσον συγκροτούνταν ένας ευρύς συνασπισμός που θα περιλάμβανε πολλές χώρες εκτός NATO.

Ωστόσο, οι οικονομικές πιέσεις εντείνονται, καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει εκτοξεύσει τις τιμές της ενέργειας και έχει οδηγήσει σε σημαντική υποβάθμιση των προβλέψεων για την ανάπτυξη. Σύμφωνα με τις πηγές, παρότι ορισμένοι σύμμαχοι εξακολουθούν να αντιτίθενται στην παρέμβαση για τα Στενά του Ορμούζ, ενδέχεται να στηρίξουν τελικά την ιδέα εάν ο αποκλεισμός συνεχιστεί.

Αρκετοί σύμμαχοι τάσσονται υπέρ της παρέμβασης για να συμβάλουν στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, όμως κάποιες χώρες εξακολουθούν να διστάζουν να εμπλακούν στη σύγκρουση. Το Ιράν απέκλεισε αρχικά τα Στενά του Ορμούζ -από τα οποία διέρχεται περίπου το 1/5 των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου- μετά την έναρξη των βομβαρδισμών της χώρας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Έκτοτε, το πέρασμα έχει εξελιχθεί σε σημείο τριβής μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων τους στο NATO, οι οποίοι αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ να συμβάλουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα εκφράσει την οργή του για τη στάση αυτή, ενώ η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία.