domes-resorts:-Νέα-επενδυτικά-σχέδια-για-την-Κρήτη-και-την-Ισπανία

H πεντάστερη υπερπολυτελής μονάδας που σχεδιάζεται στα Χανιά, η νέα μονάδα του Ρεθύμνου και η επέκταση στο εξωτερικό.

Με αιχμή την Κρήτη αλλά και σαφή στόχευση στη διεθνή αγορά φιλοξενίας, η Domes Resorts επιταχύνει το επενδυτικό της αποτύπωμα, διευρύνοντας σταθερά το χαρτοφυλάκιό της στην κατηγορία της πολυτελούς διαμονής. Ο όμιλος της οικογένειας Σπανού προχωρά σε νέες αναπτύξεις σε Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την παρουσία του στο εξωτερικό μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και νέες συμφωνίες διαχείρισης.

Διευρύνει το αποτύπωμα της στην Κρήτη

Στα Χανιά, στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα τουριστική επένδυση που προωθείται στην περιοχή «Βαθύς Λάκκος» ή «Πετροκοπιό» στη Νέα Κυδωνία. Πρόκειται για μια πεντάστερη μονάδα δυναμικότητας 212 κλινών, η οποία θα αναπτυχθεί σε έκταση άνω των 30 στρεμμάτων, κοντά στην παραλιακή ζώνη των Δαρατσών. Μέρος των δωματίων θα διαθέτουν ιδιωτική πισίνα ενώ άλλα υδρομασάζ, όπως προκύπτει από την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τις επιλογές διαμονής που θα εκτείνονται σε 10 κτηριακού όγκους με αμφιθεατρική διάταξη ώστε να ενσωματώνονται στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής, θα συνοδεύουν το κτήριο υποδοχής του ξενοδοχείου καθώς και δύο εστιατόρια και μια κεντρική πισίνα ενώ θα υπάρχουν εντός της μονάδας και επιπρόσθετοι χώροι αναψυχής κατά μήκος του παραλιακού μετώπου. Να σημειωθεί ότι το έργο που εντάσσεται στην κατηγορία μεγάλων τουριστικών επενδύσεων τύπου Α2 και υλοποιείται μέσω της εταιρείας «ΔΟΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ 2 Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

Η νέα επένδυση αναμένεται να συμπληρώσει το χαρτοφυλάκιο του ομίλου στην Κρήτη και ευρύτερα στην Ελλάδα. Να θυμίσουμε ότι ήδη στην Κρήτη προχωρά και η επέκταση του Domes Zeen Chania, a Luxury Collection Resort, μια επένδυση που εκτιμάται να ανέλθει στα 40 εκατ. ευρώ και να υλοποιηθεί μέσω της κοινοπραξίας Domes Resorts – Brookfield.

Στην περίπτωση του Domes Zeen προβλέπεται η δημιουργία και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας πέντε αστέρων, δυναμικότητας 99 κλινών, σε όμορο ακίνητο του υφιστάμενου συγκροτήματος καθώς και η δημιουργία μίας μεγάλης και 28 ιδιωτικών ή μικρότερων πισινών. Η νέα μονάδα θα λειτουργήσει ως συνέχεια του σημερινού Domes Zeen Chania, το οποίο διαθέτει 105 δωμάτια και συγκαταλέγεται πλέον στα πιο προβεβλημένα ελληνικά resorts διεθνώς, έχοντας αποσπάσει μεταξύ άλλων και τη διάκριση World’s Leading Leisure Resort 2025 στα World Travel Awards.

Παράλληλα, ο όμιλος επεκτείνεται και στο Ρέθυμνο, σχεδιάζοντας πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα, περίπου 80 δωματίων με συμπληρωματικές εγκαταστάσεις αναψυχής στην περιοχή Κουμπές. Το ακίνητο είχε περάσει στον έλεγχο της Domes από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ρεθύμνου και βάσει του σχεδιασμού αναμένεται να διατηρηθούν κτηριακά στοιχεία του ακινήτου καθώς και το ιστορικό βιομηχανικό φουγάρο – που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία επανασυστήνει στο κοινό το ultra all-inclusive brand Aulūs, προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό του δύο νέες μονάδες: το Aulūs Chania, Curio Collection by Hilton, που προέκυψε από τη μετατροπή του πρώην Isla Brown Chania Resort, καθώς και το Aulūs Lindos Rhodes, Curio Collection by Hilton. Οι δύο νέες προσθήκες έρχονται να πλαισιώσουν τα ήδη λειτουργούντα Domes Aulūs Elounda και Domes Aulūs Zante.

Επέκταση στο εξωτερικό

Πέρα από την ελληνική αγορά βέβαια, η Domes Resorts έχει ανοίξει τα φτερά της και για το εξωτερικό ενισχύοντας σταθερά τη διεθνή της παρουσία. Σε αυτό το πλαίσιο πρόσφατα ανακοίνωσε την ανάληψη της διαχείρισης του Baobab Suites στην Costa Adeje της Τενερίφης — ενός συγκροτήματος 125 πολυτελών σουιτών σε μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες τουριστικές περιοχές της Ισπανίας — σηματοδοτώντας ακόμη ένα βήμα στη διεύρυνση του ευρωπαϊκού της αποτυπώματος.

Πριν λίγο καιρό δε, προχώρησε σε συμφωνία με την Goldman Sachs για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στην Casa Collective, την πλατφόρμα φιλοξενίας των Cook’s Club και Casa Cook. Ο δημιουργός των concepts Cook’s Club και Casa Cook, Remo Masala, να αποκτά συμμετοχή και αναλαμβάνει ρόλο στρατηγικού εταίρου και επικεφαλής του δημιουργικού της Casa Collective. Η κίνηση σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο της διεθνούς ανάπτυξης του brand.

Να θυμίσουμε ότι σήμερα το χαρτοφυλάκιο της Domes περιλαμβάνει 21 ξενοδοχεία πέντε αστέρων σε 14 προορισμούς στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Ο όμιλος διαθέτει ισχυρή παρουσία στην ανώτερη upscale και luxury κατηγορία, με ξενοδοχεία υπό brands της Marriott International και της Hilton Worldwide, και συνεργάζεται με κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές, όπως η Hotel Investment Partners (HIP), η Brookfield Asset Management LTD, η Grivalia Management Company, η Prodea Investments και η AROUNDTOWN SA.