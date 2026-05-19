Financial Times: Το Ισραήλ έχει καταλάβει και ελέγχει 1.000 τ. χλμ. σε Γάζα, Λίβανο και Συρία μετά την 7η Οκτωβρίου

Περίπου 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους έχει καταλάβει και ελέγχει το Ισραήλ από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διαμόρφωσε ένα νέο, πιο επιθετικό στρατιωτικό δόγμα μετά την χειρότερη αποτυχία ασφάλειας που έχει βιώσει η χώρα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν έκτοτε εγκαταστήσει θέσεις στη Γάζα, τον Λίβανο και τη Συρία, ελέγχοντας γη που αντιστοιχεί περίπου στο 5% των συνόρων του Ισραήλ από το 1949, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των Financial Times.

Περισσότερο από το μισό των περίπου 1.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων βρίσκεται στο νότιο Λίβανο (περίπου 576 τετραγωνικά χιλιόμετρα), όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν προχωρήσει έως και δώδεκα χιλιόμετρα για να δημιουργήσουν αυτό που οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αποκαλούν «ζώνη ασφαλείας». Στόχος τους είναι να απωθήσουν τη Χεζμπολάχ, ώστε η ένοπλη οργάνωση να δυσκολευτεί να εκτοξεύσει αντι-αρματικούς πυραύλους προς τις συνοριακές κοινότητες του Ισραήλ.

Με κίτρινο χρώμα ο ισραηλινός έλεγχος στη Γάζα, με μπλε χρώμα στον Λίβανο και με κόκκινο στη Συρία

«Αυτή η ζώνη ασφαλείας εξαλείφει πλήρως την άμεση απειλή εισβολής και πυραύλων κατά των αρμάτων μάχης», δήλωσε ο Νετανιάχου τον προηγούμενο μήνα. «Ήθελαν να μας περιβάλλουν με δαχτυλίδι φωτιάς. Δημιουργήσαμε δαχτυλίδι ασφάλειας».

Το υπόλοιπο της γης κατανέμεται ανάμεσα στη Γάζα (περίπου 206 τετραγωνικά χιλιόμετρα), όπου οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν πλέον πάνω από το μισό του παλαιστινιακού θύλακα, και τη Συρία (περίπου 233 τετραγωνικά χιλιόμετρα), όπου οι ισραηλινές δυνάμεις εκμεταλλεύτηκαν την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ για να καταλάβουν θέσεις αρκετά χιλιόμετρα εντός της χώρας.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τη Γάζα και τον Λίβανο, όπου έχουν εκδοθεί χάρτες από το Ισραήλ, στη Συρία κανένας Ισραηλινός ή Σύριος αξιωματούχος δεν έχει δηλώσει σαφώς τη θέση των στρατευμάτων.

Και στα τρία εδάφη, οι ισραηλινές δυνάμεις ασκούν επίσης έλεγχο σε επιπλέον εκτάσεις μέσω αεροπορικών επιδρομών, πυροβολικού, επιχειρήσεων και συλλήψεων.

Στη Γάζα, οι ισραηλινές δυνάμεις επιβάλλουν επιπλέον ζώνη ασφαλείας πέρα από τη λεγόμενη Κίτρινη Γραμμή, που χωρίζει το τμήμα της Γάζας υπό ισραηλινό έλεγχο από αυτό που ελέγχει ακόμη η Χαμάς. Ένας αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε ότι η επιπλέον ζώνη έχει βάθος περίπου 50-100 μέτρα, μειώνοντας περαιτέρω τον θύλακα και αφήνοντας τους 2 εκατομμύρια κατοίκους σε περίπου 40% της προπολεμικής τους έκτασης.

Στο νότιο Λίβανο, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις και έχει διατάξει τους Λιβανέζους να εγκαταλείψουν περιοχές βόρεια των θέσεων των στρατευμάτων του, με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ να δεσμεύεται να διατηρήσει τον έλεγχο σε εδάφη έως τον ποταμό Λιτάνι.

Στη Συρία, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει επιχειρήσεις πέραν των θέσεων τους κοντά στα σύνορα, συμπεριλαμβανομένης μιας εκτεταμένης περιοχής 50 χιλιομέτρων εντός της συριακής επικράτειας. Οι Financial Times υπολόγισαν τη συνεχιζόμενη στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ χαρτογραφώντας επιβεβαιωμένες βάσεις των IDF στην περιοχή, που καλύπτει περίπου 233 τετραγωνικά χιλιόμετρα, από το στρατηγικό ύψωμα του Όρους Ερμών στον βορρά έως μια εγκαταλελειμμένη συριακή στρατιωτική βάση στη Μααρίγια, περισσότερο από 70 χιλιόμετρα νότια.

Οι Ισραηλινοί αρνήθηκαν να σχολιάσουν τους υπολογισμούς, αλλά δήλωσαν ότι τα στρατεύματα «αναπτύσσονται σε περιοχές κοντά στα σύνορα και σε διάφορες επιχειρησιακές ζώνες», προσθέτοντας ότι «η ανάπτυξη γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας και τις τρέχουσες αξιολογήσεις της επιχειρησιακής κατάστασης».

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν ξεκαθαρίσει ότι σκοπεύουν να διατηρήσουν μόνιμη ζώνη ασφαλείας στη Γάζα και έχουν ισοπεδώσει μεγάλες εκτάσεις κατά μήκος των συνόρων, αλλά έχουν στείλει διαφορετικά μηνύματα για τον Λίβανο.

Ο Νετανιάχου δήλωσε δημόσια τον προηγούμενο μήνα ότι οι δυνάμεις του «δεν φεύγουν», ενώ τις τελευταίες εβδομάδες ο στρατός ισοπεδώνει ολόκληρα χωριά κοντά στα σύνορα σε μια επιχείρηση που ο Κατζ συνέκρινε με το «μοντέλο στη Γάζα».

Διπλωμάτες επισημαίνουν ότι ιδιωτικά, Ισραηλινοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ δεν έχει εδαφικές φιλοδοξίες στον Λίβανο.