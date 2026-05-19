g7:-Ανάγκη-για-άμεσο-άνοιγμα-των-Στενών-του-Ορμούζ-και-διατήρηση-της-πίεσης-στη-Ρωσία-για-την-Ουκρανία

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συμφώνησαν την Τρίτη για την ανάγκη ανάληψης δράσης για την αντιμετώπιση των εμπορικών ανισορροπιών σε μια κατακερματισμένη παγκόσμια οικονομία, λέγοντας ότι η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι βιώσιμη, αλλά δεν έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στα σχέδια για συγκεκριμένα μέτρα.

Οι υπουργοί Οικονομικών και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών από τις χώρες της G7 συναντήθηκαν στο Παρίσι για μια δεύτερη ημέρα συνομιλιών για να συζητήσουν τις οικονομικές επιπτώσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και την αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων.

Ζήτησαν το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την ανάγκη διατήρησης της πίεσης στη Ρωσία για την Ουκρανία, συμφωνώντας σε κοινή γλώσσα σε θέματα για τα οποία η ομάδα των επτά προηγμένων οικονομιών δεν έχει πάντα συμφωνήσει.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκύρ, που φιλοξενεί τις συνομιλίες, δήλωσε ότι οι συμμετέχοντες συζήτησαν επίσης τη διαφοροποίηση της προσφοράς σπάνιων γαιών και κρίσιμων ορυκτών και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων οικονομικών ανισορροπιών – ένα σημαντικό θέμα της γαλλικής προεδρίας της G7.

Είπε ότι τέτοιες ανισορροπίες τροφοδοτούν τις εμπορικές τριβές και διακινδυνεύουν μια ταραχώδη αναστάτωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, υπογραμμίζοντας ένα μοτίβο όπου η Κίνα υποκαταναλώνει, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερκαταναλώνουν και η Ευρώπη υποεπενδύει.

«Όλοι συμμεριζόμαστε μια κοινή άποψη. Αυτές οι ανισορροπίες δεν είναι βιώσιμες», δήλωσε ο Λεσκύρ στους δημοσιογράφους μετά το τέλος της συνάντησης. Κάλεσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να βελτιώσει την παρακολούθηση και την ανάλυσή του και δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις συζητήσεις.

Οι υπουργοί της G7 συμφώνησαν ότι οι εσωτερικές τους ατζέντες πρέπει να περιλαμβάνουν σχέδια για την αύξηση των επενδύσεων, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τον περιορισμό των πολιτικών που στρεβλώνουν τις αγορές, δήλωσε ο Λεσκύρ.

Ανέφερε τα μεγάλα πλεονάσματα των κινεζικών εξαγωγών ως μέρος του ζητήματος, αλλά οι μέχρι στιγμής συζητήσεις στην ευρύτερη G20, της οποίας η Κίνα είναι μέλος, δεν έχουν αποφέρει μεγάλη πρόοδο.

Στο επίκεντρο η σύγκρουση στο Ιράν και η άσκηση πιέσεων στη Ρωσία

Οι υπουργοί της G7 δήλωσαν σε κοινή τους δήλωση ότι είναι «επιτακτική ανάγκη» να διασφαλιστεί η επιστροφή στην ελεύθερη και ασφαλή διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ και να μειωθούν οι πιέσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού ενέργειας, τροφίμων και λιπασμάτων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ανέστειλε μια προγραμματισμένη επίθεση εναντίον του Ιράν, αφού η Τεχεράνη έστειλε μια ειρηνευτική πρόταση στην Ουάσιγκτον, και ότι υπάρχει πλέον «πολύ καλή πιθανότητα» να επιτευχθεί συμφωνία που θα περιορίζει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ωστόσο, άλλες χώρες της G7 εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν χωρίς να λάβουν υπόψη τον οικονομικό αντίκτυπο και το προβλέψιμο κλείσιμο του Πορθμού του Ορμούζ, μιας ζωτικής πλωτής οδού για τις αγορές ενέργειας.

Αξιωματούχοι από τρεις χώρες του Κόλπου παρευρέθηκαν στη συνάντηση της Τρίτης στο Παρίσι για να συζητήσουν την κρίση, και ο Λεσκούρ δήλωσε ότι το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα θα πρέπει να κάνουν περισσότερα για να υποστηρίξουν τις πιο ευάλωτες χώρες από τις επιπτώσεις της σύγκρουσης, ιδίως στον εφοδιασμό σε τρόφιμα.

Η κοινή δήλωση ανέφερε επίσης ότι οι χώρες της G7 είναι ενωμένες στην καταδίκη της Ρωσίας και στην ακλόνητη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία. Ωστόσο, η απόφαση των ΗΠΑ να παρατείνουν εκ νέου την απαλλαγή από τις κυρώσεις για να επιτρέψουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης για να βοηθήσουν τις «ενεργειακά ευάλωτες» χώρες για 30 ακόμη ημέρες αποτέλεσε πηγή έντασης στην ομάδα.

Ο Λεσκύρ δήλωσε ότι εναπόκειται στον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκότ Μπέσεντ, να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την παράταση της απαλλαγής, ενώ ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών, Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε ότι το ζήτημα έδειξε ότι η G7 δεν συμφωνεί πάντα.

«Δεν είμαστε πάντα 100% σύμφωνοι σε όλα, και αυτό είναι δυστυχώς ένα από αυτά τα θέματα», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις στους δημοσιογράφους.

Για ορυκτά και σπάνιες γαίες

Σχετικά με τα κρίσιμα ορυκτά και τις σπάνιες γαίες, οι κυβερνήσεις της G7 προσπαθούν να συντονίσουν τις προσπάθειες για τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα, η οποία κυριαρχεί στις αλυσίδες εφοδιασμού ζωτικής σημασίας για τεχνολογίες όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα αμυντικά συστήματα.

Οι υπουργοί δεσμεύτηκαν να «εμβαθύνουν και να επεκτείνουν τη συνεργασία μας μεταξύ των μελών της G7 και με ομοϊδεάτες εταίρους» σε κρίσιμα ορυκτά, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού.

Η συμμετοχή τη δεύτερη ημέρα των συνεδριάσεων της G7 διευρύνθηκε ώστε να συμπεριλάβει αξιωματούχους από άλλες χώρες όπως η Βραζιλία, η Ινδία και η Νότια Κορέα, ώστε να δοθούν περισσότερες απόψεις για τις παγκόσμιες προκλήσεις.

Ωστόσο, δεν ήταν όλοι οι υπουργοί της G7 εκεί. Η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς επέστρεψε στο Λονδίνο, όπου ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ πραγματοποίησε την πρώτη συνάντηση των ανώτερων υπουργών του από τότε που η παραίτηση του υπουργού Υγείας την περασμένη εβδομάδα επιδείνωσε την κρίση ηγεσίας.

- Reuters