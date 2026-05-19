google-και-blackstone-στήνουν-«γίγαντα»-ai-cloud-25-δισ.-δολαρίων

Η Google και η Blackstone ενώνουν δυνάμεις σε ένα από τα μεγαλύτερα deals της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργώντας νέα αμερικανική εταιρεία cloud υποδομών AI με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 5 δισ. δολαρίων και συνολικό επενδυτικό πλάνο που μπορεί να φτάσει τα 25 δισ. δολάρια.

Η νέα εταιρεία, η οποία προς το παρόν παραμένει χωρίς όνομα, θα βασιστεί στα εξειδικευμένα chips της Google — τα περίφημα Tensor Processing Units (TPUs) — επιχειρώντας να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Nvidia και να ανταγωνιστεί παίκτες όπως η CoreWeave στην αγορά υπολογιστικής ισχύος για τεχνητή νοημοσύνη.

Η κίνηση σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη έως σήμερα προσπάθεια της Google να εμπορευματοποιήσει μαζικά τα δικά της chips σε εξωτερικούς πελάτες και όχι μόνο για εσωτερική χρήση.

Η αγορά των AI υποδομών βρίσκεται σε φάση εκρηκτικής ανάπτυξης, καθώς η ζήτηση για εκπαίδευση και λειτουργία προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς.

Μέχρι σήμερα, μεγάλο μέρος της αγοράς βασίζεται στις GPUs της Nvidia, μέσω εταιρειών όπως η CoreWeave, που έχει εξελιχθεί σε βασικό πάροχο cloud υπηρεσιών AI. Ωστόσο, η Google επιδιώκει τώρα να μετατρέψει τα δικά της TPUs σε σοβαρή εναλλακτική λύση.

Τον περασμένο μήνα η Google παρουσίασε νέο επεξεργαστή ειδικά σχεδιασμένο για AI inference — δηλαδή για τη λειτουργία μοντέλων και όχι μόνο για την εκπαίδευσή τους — μία αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία καθώς οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν AI εφαρμογές στην καθημερινή λειτουργία τους.

Παράλληλα, παρουσίασε και νέα γενιά chips για training μοντέλων AI.

Στόχος: 500 MW ισχύος έως το 2027

Η νέα εταιρεία σχεδιάζει να διαθέτει έως το 2027 περίπου 500 megawatts υπολογιστικής ισχύος — επίπεδο ενεργειακής κατανάλωσης αντίστοιχο με εκείνο μίας μεσαίου μεγέθους πόλης.

Η Google θα παρέχει το hardware, τα TPUs, αλλά και το λογισμικό και τις υπηρεσίες cloud. Διευθύνων σύμβουλος της νέας εταιρείας θα αναλάβει ο Benjamin Treynor Sloss, επί χρόνια στέλεχος της Google.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal, η Blackstone θα είναι ο βασικός μέτοχος του εγχειρήματος και θα στηρίξει συνολικές επενδύσεις υπολογιστικής ισχύος ύψους περίπου 25 δισ. δολαρίων, αξιοποιώντας και δανεισμό.

Οι δύο πλευρές έχουν ήδη εντοπίσει data centers που θα ενταχθούν στη νέα πλατφόρμα, ορισμένα εκ των οποίων βρίσκονται ακόμη υπό κατασκευή.

Η Blackstone «ποντάρει» μαζικά στην AI οικονομία

Η Blackstone έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον επιθετικούς επενδυτές στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και των data centers.

Το 2021 εξαγόρασε την εταιρεία data centers QTS Realty Trust, ενώ το 2024 συμφώνησε στην εξαγορά της AirTrunk. Παράλληλα, έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια σε εταιρείες όπως η CoreWeave, η Anthropic και η OpenAI.

Ο επικεφαλής της εταιρείας, Στίβεν Σβάρτσμαν, δήλωσε πρόσφατα ότι η Blackstone διαθέτει πλέον περισσότερα από 150 δισ. δολάρια σε assets data centers — συμπεριλαμβανομένων έργων υπό κατασκευή — ενώ εξετάζει νέα projects ύψους επιπλέον 160 δισ. δολαρίων.

Πρόσφατα μάλιστα δημιούργησε νέα μονάδα με την ονομασία Blackstone N1 (BXN1), αποκλειστικά αφιερωμένη στις επενδύσεις AI. Η κοινοπραξία με τη Google αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη επένδυση της νέας μονάδας, μετά το joint venture 1,5 δισ. δολαρίων με την Anthropic και άλλους εταίρους για την ανάπτυξη AI εργαλείων για επιχειρήσεις.

Το μεγάλο στοίχημα της Google

Για χρόνια η αγορά αναρωτιόταν αν η Google θα ανοίξει τελικά τα TPUs της σε ευρύτερη εμπορική χρήση.

Η εταιρεία έχει ήδη συνάψει σημαντικές συμφωνίες με εξωτερικούς συνεργάτες, μεταξύ των οποίων η Anthropic — δημιουργός του Claude — αλλά και η Meta Platforms.

Τώρα όμως επιχειρεί να περάσει σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, σε μία περίοδο όπου η ζήτηση για AI υποδομές έχει μετατραπεί σε μία από τις πιο κερδοφόρες και στρατηγικές αγορές παγκοσμίως.

Και αυτό σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε Google, Nvidia, Microsoft, Amazon και τους νέους «νεο-cloud» παίκτες μόλις μπαίνει σε ακόμη πιο επιθετική φάση.

