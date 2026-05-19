Lamda Development: «Στα σκαριά» νέα ομολογιακή έκδοση – Πού θα πάνε τα κεφάλαια

Σε αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους τα κεφάλαια. Το capex και οι εισπράξεις στο Ελληνικό. Το «γαϊτανάκι» των ομολογιακών της εισηγμένης.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στις αγορές και το επενδυτικό κοινό ετοιμάζεται να απευθυνθεί εκ νέου η Lamda Development, λίγους μήνες μετά τη mega έκδοση του retail bond του μισού δις ευρώ. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Lamda Development φέρεται να σχεδιάζει νέα ομολογιακή έκδοση που, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, θα μπορούσε να κινηθεί κοντά στα 300 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό, βάσει των ίδιων πληροφοριών, συνδέεται κυρίως με αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα στον χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.

Το υπό σχεδιασμό νέο ομολογιακό δρομολογείται σε μια περίοδο στην οποία οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το Ελληνικό παραμένουν αυξημένες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εταιρείας, όπως μόλις προ ημερών αναδείξαμε, οι συνολικές επενδύσεις για κτίρια και υποδομές έως το τέλος του 2026 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 1,64 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 0,6 δισ. ευρώ αφορούν τη φετινή χρήση.

Όπως, επίσης, αναφέραμε, στα επίπεδα σχεδόν των 2,1 δισ. ευρώ, για την ακρίβεια 2,08 δισ. (από συμφωνίες και MoU), υπολογίζονται τα έσοδα του project από τον οικιστικό τομέα και από την έναρξη του έργου, κι ενώ ήδη το νούμερο αυτό «γράφει» 1,53 δισ. από το τέλος Φεβρουαρίου (και 1,07 δισ. στο τέλος 2024), με τα 1,1 δισ. να αφορούν σε αναπτύξεις κατοικιών και τα 420 εκατ. σε πώληση γης και οικοπέδων. Όπως αναφέρεται σε σχετική εταιρική παρουσίασης, μόνο για το 2026 οι προβλεπόμενες εισπράξεις υπολογίζονται σε 0,6 δισ. ευρώ. Η Lamda διευκρινίζει ότι οι ταμειακές εισροές περιλαμβάνουν ποσά από υπογεγραμμένα SPA καθώς και προκαταβολές πελατών και MoUs σε προ-συμφωνίες.

Το retail bond του μισού δισ. και ο «χορός» των ομολογιακών

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι το φθινόπωρο το - είχε αποκαλύψει την πρόθεση της Lamda Development να προχωρήσει στην έκδοση retail bond, με την εισηγμένη τελικά να αντλεί ποσό ύψους 500 εκατ. ευρώ (καθαρά κεφάλαια στα 485 εκατ., μετά τα έξοδα της έκδοσης) το οποίο κατά βάση κατευθύνθηκε στην κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. που αφορούν στην ανάπτυξη οικιστικών ακινήτων (επιμέρους τμήματα των οποίων ενδέχεται να έχουν εμπορική χρήση) έως το 2030, ήτοι, στη χρηματοδότηση του κόστους ανάπτυξης (συμπεριλαμβανόμενου του συνολικού κατασκευαστικού ΦΠΑ των εν λόγω έργων, οικιστικής ή εμπορικής χρήσης). Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στις οικιστικές αναπτύξεις συμπεριλαμβάνονται τα Cove Residencies, Park Rise, Pavillion Terraces, Sunset Groves, Atrium & Trinity Gardens, Promenade Heights και Mainstream Apartments, ήτοι, οι βίλες στο παραθαλάσσιο μέτωπο και projects της γειτονιάς κατοικιών «Little Athens» κ.α..

Πάντως, έχουν προηγηθεί κι άλλες αντίστοιχες κινήσεις του ομίλου στην ομολογιακή αγορά τα τελευταία χρόνια, με την εισηγμένη να αναζητάει και να αντλεί κεφάλαια τόσο για τη χρηματοδότηση της επένδυσης στο Ελληνικό όσο και για τη διαχείριση του δανεισμού της.

Η πρώτη μεγάλη έκδοση πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2020 και αφορούσε κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 320 εκατ. ευρώ, επταετούς διάρκειας και με επιτόκιο 3,4%. Μέρος των κεφαλαίων κατευθύνθηκε σε αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, ενώ, επίσης, χρηματοδοτήθηκαν οι πρώτες φάσεις της επένδυσης στο Ελληνικό. Το 2022 ακολούθησε η έκδοση «πράσινου» ομολόγου ύψους 230 εκατ. ευρώ, με τη χρηματοδότηση να συνδέεται με έργα και επενδύσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης. Το συγκεκριμένο ομόλογο εξοφλήθηκε πρόωρα το καλοκαίρι του 2025, μετά την άσκηση σχετικού δικαιώματος από την εταιρεία.

Για να ακολουθήσει, όπως αναφέραμε, η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα έκδοση τον Νοέμβριο του 2025, με νέο επταετές κοινό ομολογιακό δάνειο 500 εκατ. ευρώ και κουπόνι 3,8%, που εισήχθη σε ρυθμιζόμενη αγορά του χρηματιστηρίου της Αθήνας.