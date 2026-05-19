lvmh:-Συμφωνία-850-εκατ.-δολαρίων-για-την-πώληση-της-marc-jacobs

Η LVMH ανακοίνωσε οριστική συμφωνία για την πώληση του brand Marc Jacobs έναντι 850 εκατομμυρίων δολαρίων στην WHP Global.

Η εξαγορά διαρθρώθηκε ως κοινοπραξία 50/50 μεταξύ της εταιρείας διαχείρισης brand WHP Global και του G-III Apparel Group.

Σύμφωνα με αυτή τη νέα συμφωνία, ο G-III ανέλαβε τον έλεγχο της παγκόσμιας λειτουργικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της λιανικής και χονδρικής πώλησης, ενώ η WHP Global ανέλαβε την αδειοδότηση.

Παρά την αλλαγή, ο Marc Jacobs επιβεβαίωσε ότι θα παραμείνει ο διευθυντής δημιουργικού του brand.

Ο διευθύνων σύμβουλος του LVMH, Μπερνάρ Αρνό, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη μακροχρόνια επιρροή του Jacobs στον όμιλο. Η συμφωνία ακολούθησε μια περίοδο στρατηγικής βελτίωσης του χαρτοφυλακίου για τον LVMH και αναμένεται να οριστικοποιηθεί έως τον Οκτώβριο του 2026.

Προτού αφοσιωθεί στη δική του μάρκα, ο Jacobs εργάστηκε για 16 χρόνια ως καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Louis Vuitton, ναυαρχίδας του ομίλου LVMH. «Παραμένω αφοσιωμένος στον ρόλο μου ως διευθυντής δημιουργικού του Marc Jacobs International και ανυπομονώ για αυτό το λαμπρό νέο κεφάλαιο» δήλωσε ο σχεδιαστής.

Η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ανέφερε τον Ιούλιο του περασμένου έτους ότι ο LVMH βρισκόταν σε συνομιλίες για την πώληση του Marc Jacobs σε μια συναλλαγή αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ή 850 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, ο γαλλικός όμιλος βρισκόταν σε συνομιλίες με αρκετούς πιθανούς αγοραστές, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών ομίλων Authentic, του ιδιοκτήτη της Reebok και της WHP Global.