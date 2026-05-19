reuters:-Η-airbus-στοχεύει-σε-μείωση-δαπανών-10%-λόγω-παγκόσμιας-αβεβαιότητας-και-προβλημάτων-εφοδιασμού

Η ευρωπαϊκή Airbus ζητά από χιλιάδες υπαλλήλους της να μειώσουν τις δαπάνες κατά 10%, καθώς η παγκόσμια αβεβαιότητα και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα συνεχίζουν να πιέζουν τον βασικό κλάδο των αεροσκαφών, ανέφεραν τρεις πηγές του κλάδου.

Η εντολή «περιορισμού του κόστους» στοχεύει σε μη βιομηχανικές δαπάνες στον κλάδο των εμπορικών αεροσκαφών και στα κεντρικά γραφεία και έρχεται να προστεθεί σε ένα διετές έργο εξοικονόμησης κόστους που ονομάζεται LEAD.

Τα τελευταία μέτρα, τα οποία δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως, έχουν τεθεί σε ισχύ εδώ και αρκετές εβδομάδες και στοχεύουν εν μέρει στη χρήση εξωτερικών εργολάβων, οι οποίοι παραδοσιακά αποτελούν βασικό μέρος των πόρων του ομίλου, ανέφεραν οι πηγές.

Η Airbus αρνήθηκε να σχολιάσει.