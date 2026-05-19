Standard Chartered: Κόβει 7.800 θέσεις εργασίας λόγω AI – Η σοκαριστική δήλωση του CEO

Σε μαζικές περικοπές προσωπικού προχωρά η Standard Chartered, η μεγάλη βρετανική τράπεζα με ισχυρή παρουσία σε Ασία και Αφρική, βάζοντας την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο του νέου επιχειρηματικού της μοντέλου.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να καταργήσει περίπου 7.800 θέσεις εργασίας έως το 2028, κυρίως σε λειτουργίες back office σε Ινδία, Μαλαισία, Πολωνία και Κίνα, καθώς επιταχύνει την υιοθέτηση λύσεων AI και αυτοματοποίησης.

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερο θόρυβο ήταν η γλώσσα που χρησιμοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Μπιλ Γουίντερς.

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές, ο CEO της Standard Chartered περιέγραψε τις θέσεις που θα καταργηθούν ως «ανθρώπινο κεφάλαιο χαμηλής αξίας», προκαλώντας κύμα αντιδράσεων στα social media και στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

«Οι μηχανές θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους»

Ο Γουίντερς υποστήριξε ότι η στρατηγική της τράπεζας δεν αφορά απλώς μείωση κόστους, αλλά μία συνολική αναδιάρθρωση της παραγωγικότητας μέσω τεχνολογίας.

«Δεν πρόκειται για περικοπές κόστους. Πρόκειται για αντικατάσταση ανθρώπινου κεφαλαίου χαμηλής αξίας με χρηματοοικονομικό και επενδυτικό κεφάλαιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα προειδοποίησε ότι η αντικατάσταση εργαζομένων «υπέρ των μηχανών» θα επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια καθώς η AI διεισδύει σε όλο και περισσότερες τραπεζικές λειτουργίες.

Οι δηλώσεις του επανέφεραν στο προσκήνιο τους φόβους για ένα νέο «σοκ» στην αγορά εργασίας εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης — ένα σενάριο που συζητείται έντονα από την εμφάνιση του ChatGPT το 2022 και μετά.

Η νέα εποχή των τραπεζών

Η Standard Chartered δεν είναι η μόνη τράπεζα που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Τον Φεβρουάριο, η DBS της Σιγκαπούρης είχε επίσης ανακοινώσει περικοπή περίπου 4.000 θέσεων εργασίας λόγω αυτοματοποίησης και AI.

Ολόκληρος ο τραπεζικός κλάδος επενδύει πλέον μαζικά σε:

τεχνητή νοημοσύνη,

advanced analytics,

αυτοματοποίηση διαδικασιών,

και συστήματα λήψης αποφάσεων με AI.

Η διοίκηση της Standard Chartered στοχεύει να μειώσει τον δείκτη κόστους προς έσοδα από 63% σε 57% έως το 2028 και παράλληλα να αυξήσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων κατά 20%.

Ισχυρά κέρδη παρά τις αντιδράσεις

Η ανακοίνωση των περικοπών συνοδεύτηκε πάντως από ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα.

Τα προ φόρων κέρδη της τράπεζας για το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 2,45 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών που περίμεναν περίπου 2,09 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, η διοίκηση διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις για το υπόλοιπο του έτους και έθεσε στόχο απόδοση ιδίων κεφαλαίων άνω του 15% έως το 2028.

Η μετοχή της Standard Chartered έχει σχεδόν τριπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια, αν και μετά τις ανακοινώσεις κινήθηκε ελαφρώς πτωτικά στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η υπόθεση της Standard Chartered έρχεται να ενισχύσει τη συζήτηση που ανοίγει διεθνώς για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την αγορά εργασίας.

Μέχρι πρόσφατα, πολλοί θεωρούσαν ότι οι θέσεις γραφείου και οι διοικητικές εργασίες ήταν σχετικά προστατευμένες από την αυτοματοποίηση.

Πλέον όμως, οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές, οι εταιρείες τεχνολογίας και οι πολυεθνικές δείχνουν έτοιμες να χρησιμοποιήσουν την AI όχι απλώς ως εργαλείο υποστήριξης, αλλά ως μέσο αντικατάστασης σημαντικού μέρους του ανθρώπινου δυναμικού.