wall-street:-Πτώση-για-τρίτη-συνεχόμενη-συνεδρίαση-λόγω-της-ανόδου-των-αποδόσεων-των-αμερικανικών-ομολόγων

Οι μετοχές στη Wall Street ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τρίτης (19/5) με απώλειες, με τον δείκτη S&P 500 να καταγράφει την τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίασή του, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων άρχισε να απειλεί το ανοδικό «μομέντουμ» της αγοράς.

Πιο αναλυτικά λοιπόν, ο δείκτης S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,71% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 7,350.62 μονάδες, ενώ αντίστοιχη πτώση κατά 0,71% σημείωσε και ο Dow Jones κλείνοντας τελικά στις 49,334.11 μονάδες. Στο ίδιο φόντο, πτωτικά έκλεισε και ο Nasdaq κατά 0,84% στις 25,870.71 μονάδες.

«Πιέσεις» από την αγορά ομολόγων

Η έντονη μεταβλητότητα στην αγορά ομολόγων προσέθεσε νέα ανησυχία στην ανοδική πορεία των μετοχών.

Ειδικότερα, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου έφτασε στο 5,198%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 19 ετών.

Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου – που αποτελεί βασικό δείκτη για τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και για το κόστος των πιστωτικών καρτών – αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 4,687%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.

Επισημαίνεται ότι η άνοδος των αποδόσεων ακολούθησε μια σειρά οικονομικών στοιχείων που δημοσιεύθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και έδειξαν ότι ο πληθωρισμός επιταχύνεται εκ νέου, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν ενίσχυσε τις τιμές του πετρελαίου.

Τα υψηλότερα επιτόκια σε πιστωτικές κάρτες και στεγαστικά δάνεια ενδέχεται να περιορίσουν την καταναλωτική δαπάνη, ενώ παράλληλα μπορούν να επιβραδύνουν τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και να αναδείξουν τις υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις που έχουν παρατηρηθεί πρόσφατα σε αρκετές μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών.

«Οι λεγόμενοι “bond vigilantes” βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε δράση», δήλωσε ο Will McGough. «Όλοι θεωρούν πλέον ότι οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν υψηλές, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πληθωρισμό τον οποίο η Fed ίσως έχει υποτιμήσει».

Σημειώνεται ότι ο όρος “bond vigilantes” χρησιμοποιείται για θεσμικούς επενδυτές που πωλούν κρατικά ομόλογα ως ένδειξη δυσαρέσκειας απέναντι σε πληθωριστικές νομισματικές πολιτικές των ΗΠΑ.

Ο McGough πρόσθεσε ότι οι αγορές ενδέχεται να στέλνουν μήνυμα πως η Federal Reserve έχει καθυστερήσει να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, ενόψει της ορκωμοσίας του Κέβιν Γουόρς ως νέου προέδρου της Fed την Παρασκευή.

«Υπάρχει η αντίληψη ότι κάθε νέος επικεφαλής της Fed δοκιμάζεται αρχικά από τις αγορές», δήλωσε στο ίδιο φόντο ο McGough στο CNBC. «Αν πιστεύει κανείς σε αυτό το αφήγημα, τότε οι bond vigilantes φαίνεται ότι ήδη τον δοκιμάζουν».

Όσον αφορά τις τιμές του πετρελαίου, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν αυτή την ώρα κατά 0,60% παραμένοντας όμως πάνω από τα 110 δολάρια ανά βαρέλι και συγκεκριμένα στα 111,44. Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (WTI) σημειώνουν μικρή άνοδο 0,11% στα 104,49 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός εμφανίζεται αποδυναμωμένος κατά 1,57% στα 4,486.12 δολάρια η ουγγιά.

Μεικτή εικόνα στις μετοχές ημιαγωγών

Την ίδια στιγμή, οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών εμφάνισαν μεικτή εικόνα, καθώς οι πιέσεις των προηγούμενων ημερών άρχισαν να αποκλιμακώνονται.

Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index είχε νωρίτερα σημειώσει πτώση άνω του 1%, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών λόγω ανησυχιών για τις υψηλές αποτιμήσεις και τη βιωσιμότητα των επενδύσεων σε data centers. Ωστόσο, στη συνέχεια περιόρισε τις απώλειές του και έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος.

Η μετοχή της Nvidia, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα πρώτου τριμήνου μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τετάρτης, παρουσίαση έντονη μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αντίστοιχα, η Micron Technology ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο, αντιστρέφοντας τις αρχικές απώλειες μετά το άνοιγμα της αγοράς. Η Qualcomm έκλεισε με πτώση άνω του 3%, ενώ η Broadcom υποχώρησε κατά 2%.

«Πρόκειται για μια απολύτως δικαιολογημένη ανάπαυλα μετά από ένα εντυπωσιακό ράλι», δήλωσε ο Jed Ellerbroek στο CNBC. Όπως πρόσθεσε, «είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η διόρθωση συμβαίνει λίγες μόλις συνεδριάσεις πριν η μεγαλύτερη εταιρεία ημιαγωγών στον κόσμο ανακοινώσει αποτελέσματα και προβλέψεις που αναμένονται εξαιρετικά ισχυρές».

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα πριν από τις τελευταίες συνεδριάσεις, οι αμερικανικές μετοχές κινούνταν έντονα ανοδικά, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ο Dow Jones είχε προσωρινά επιστρέψει πάνω από το ψυχολογικό όριο των 50.000 μονάδων.