Wood: Θετική για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας – Τι συζήτησε στην Αθήνα και ποιες μετοχές κέντρισαν το ενδιαφέρον

Η ελληνική οικονομία αποδίδει καλά, αλλά οι προοπτικές εξαρτώνται πλέον σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια του γεωπολιτικού/ενεργειακού σοκ, αναφέρουν οι αναλυτές της Wood.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Την περασμένη εβδομάδα η Wood πραγματοποίησε το ετήσιο συνέδριό της στην Αθήνα, και όπως αναφέρει σε ανάλυσή της το κλίμα ήταν συνεπές με την αισιόδοξη άποψή της για τις μακροοικονομικές προοπτικές της Ελλάδας.

«Η ελληνική οικονομία αποδίδει καλά και παραμένει δομικά ισχυρότερη σε σχέση με προηγούμενους κύκλους, ωστόσο οι προοπτικές εξαρτώνται πλέον σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια του γεωπολιτικού/ενεργειακού σοκ» αναφέρουν οι αναλυτές της Wood.

Συζητώντας με στελέχη των ελληνικών τραπεζών, αποκόμισαν μια θετική μακροοικονομική εικόνα για την Ελλάδα, αλλά με πιο προσεκτικό τόνο λόγω των γεωπολιτικών κινδύνων. Η εγχώρια ανάπτυξη παραμένει καθοδηγούμενη από τις επενδύσεις, η ζήτηση για εταιρική χρηματοδότηση είναι ισχυρή και ο τουρισμός δεν έχει ακόμη παρουσιάσει σοβαρές ενδείξεις επιβράδυνσης.

Όπως λένε, ο βασικός καθοδικός κίνδυνος δεν είναι το ίδιο το αρχικό σοκ, αλλά η διάρκειά του. Σύμφωνα με τη Wood, τα τραπεζικά στελέχη αναγνώρισαν ότι, αν και οι πιστωτικές συνθήκες δεν θα είναι στο μέλλον τόσο ευνοϊκές για την πιστωτική επέκταση όσο στο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, δεν αναμένεται να επιδεινωθούν απότομα. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι τα υψηλότερα επιτόκια θεωρούνται υποστηρικτικά για την κερδοφορία των τραπεζών.

Εταιρείες που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον

Στο Greek Retreat της Wood συμμετείχαν 28 εισηγμένες. Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε κυρίως στις τράπεζες, ενώ εκτός χρηματοοικονομικού τομέα, η Allwyn προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον μετά τη συγχώνευσή της με τον ΟΠΑΠ.

Ενδιαφέρον προσέλκυσαν επίσης η Metlen, με φόντο το guidance της διοίκησης, η Cenergy λόγω της έκθεσής της στις ενεργειακές υποδομές, και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χάρη στο ισχυρό ανεκτέλεστο και το ελκυστικό χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων.

Επίσης, Motor Oil και η HELLENiQ Energy βρέθηκαν στο επίκεντρο, με φόντο την αναταραχή στις αγορές πετρελαίου και τα ισχυρά περιθώρια διύλισης.

Μακροοικονομική προοπτική

Μεταξύ άλλων, τα στελέχη της Wood σχολιάζουν ότι η ελληνική οικονομία παραμένει σε μια ισχυρή φάση σύγκλισης, υποστηριζόμενη από τις επενδύσεις, την ανθεκτική πιστωτική επέκταση, τα ισχυρά δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη δυναμική των μεταρρυθμίσεων. Οι πληθωριστικοί κίνδυνοι παραμένουν, σε αυτό το στάδιο, μαζί με ένα ακόμη μεγάλο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, κάτι που ωστόσο συνάδει με την ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης, τις επενδύσεις που υποστηρίζονται από το RRF και την αύξηση των εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων.

Σε ό,τι αφορά το σοκ στη Μέση Ανατολή, οι αναλυτές της Wood παραμένουν επιφυλακτικοί. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται, όπως λένε, μεταξύ των χωρών που είναι καλύτερα τοποθετημένες για να αντέξουν το σοκ, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να επηρεαστεί σημαντικά, ιδιαίτερα σε επίπεδο τουριστικών ροών.