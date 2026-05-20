Ακίνητα: Κατέρρευσε ευρωπαϊκό deal – μαμούθ 850 εκατ. ευρώ

Η μεγαλύτερη συμφωνία πώλησης γραφειακού ακινήτου στην Ευρώπη εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια κατέρρευσε, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι η εύθραυστη ανάκαμψη της αγοράς real estate στην ήπειρο κινδυνεύει να εκτροχιαστεί.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η πώληση του εμβληματικού ουρανοξύστη OpernTurm στη Φρανκφούρτη — αξίας περίπου 850 εκατ. ευρώ — δεν προχωρά, καθώς ο ενδιαφερόμενος επενδυτής απέτυχε να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κεφάλαια.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Το κτίριο ανήκει στην JPMorgan Asset Management και στο κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σιγκαπούρης GIC, ενώ αγοραστής επρόκειτο να είναι ο επιχειρηματίας και developer ακινήτων Έριχ Σβάιγκερ από το Μόναχο, ο οποίος βρισκόταν σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις.

Πλέον, οι ιδιοκτήτες εξετάζουν το ενδεχόμενο αναχρηματοδότησης του ακινήτου αντί πώλησης.

Η συμφωνία θεωρούνταν ιδιαίτερα σημαντική για την ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων, καθώς θα ήταν η μεγαλύτερη πώληση γραφειακού κτιρίου στην Ευρώπη από το 2022, όταν το 21 Moorfields — τα σημερινά κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στο Λονδίνο — είχε αλλάξει χέρια έναντι 935 εκατ. ευρώ.

Το OpernTurm θεωρείται «τρόπαιο» της αγοράς γραφείων της Φρανκφούρτης, χάρη στην προνομιακή του θέση και στους μακροχρόνιους ενοικιαστές υψηλής αξιοπιστίας, όπως η UBS.

Ωστόσο, πίσω από τη βιτρίνα των «prime assets», η αγορά δείχνει να παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη.

Ο πόλεμος στο Ιράν «παγώνει» τις συμφωνίες

Οι FT σημειώνουν ότι πριν από λίγες εβδομάδες επικρατούσε αισιοδοξία στον κλάδο πως το 2026 θα ήταν η χρονιά επιστροφής στην κανονικότητα. Όμως η παράταση του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν, η άνοδος του κόστους χρηματοδότησης και η αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές αλλάζουν ξανά το κλίμα.

Σύμφωνα με στοιχεία της MSCI, οι επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα στην Ευρώπη υποχώρησαν κατά 10% το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με πέρυσι.

«Είναι η εξωτερική μεταβλητότητα, κυρίως η σύγκρουση με το Ιράν, που έχει τρομάξει ξανά την αγορά και έχει επιβραδύνει τις συμφωνίες», ανέφεραν αναλυτές της MSCI.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι αποτιμήσεις παραμένουν υπερβολικά υψηλές για το σημερινό περιβάλλον, ειδικά για ακίνητα όπου οι μελλοντικές υπεραξίες μπορούν να προκύψουν μόνο σταδιακά μέσω αυξήσεων ενοικίων και όχι μέσω μεγάλων αναπτύξεων.

«Νομίζαμε ότι βγήκαμε από τον πάτο»

Η ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων προσπαθεί εδώ και τέσσερα χρόνια να επουλώσει τις πληγές που άφησε η απότομη άνοδος των επιτοκίων από το 2022 και μετά.

«Είμαστε τέσσερα χρόνια μέσα σε αυτή τη διόρθωση. Πιστεύαμε ότι είχαμε φτάσει στον πάτο στα τέλη του περασμένου έτους. Τώρα φαίνεται ότι θα μείνουμε εκεί περισσότερο», δήλωσε στους FT ο Fergus Keane της BNP Paribas Real Estate.

Η εικόνα επιβεβαιώνεται και από άλλες συμφωνίες που έχουν «παγώσει». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Blackstone ανέβαλε την πώληση του κτιρίου Cargo στο Canary Wharf του Λονδίνου, αξίας περίπου 250 εκατ. λιρών, περιμένοντας καλύτερες συνθήκες στην αγορά.

Παράλληλα, η Blackstone ετοιμάζει και πώληση άνω του 1 δισ. λιρών της πλατφόρμας ενοικιαζόμενων κατοικιών Leaf Living, αν και ορισμένοι επενδυτές συνεχίζουν να τοποθετούνται σε «σκληρά assets» αναζητώντας ευκαιρίες στον πάτο του κύκλου.

Το πρόβλημα είναι ότι ο «πάτος» ίσως τελικά να απέχει ακόμη περισσότερο απ’ όσο πίστευε η αγορά.