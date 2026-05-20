Αυλαία-με-συγκρούσεις-για-ΟΠΕΚΕΠΕ-και-υποκλοπές

Μέσα στην εβδομάδα θα επιδιώξει η κυβέρνηση να κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, καθώς, όπως φαίνεται, στο επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου κινούνται στην κατεύθυνση το τριήμερο που αρχίζει σήμερα και μέχρι την Παρασκευή να ολοκληρωθεί ο κύκλος αξιολόγησης των αιτημάτων που έχουν κατατεθεί από την αντιπολίτευση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για εξεταστική για τις υποκλοπές.

Προδιαγράφεται έντονα συγκρουσιακό πολιτικό σκηνικό, καθώς ο προσανατολισμός της κυβέρνησης είναι να απορριφθούν όλα τα αιτήματα, με την αντιπολίτευση ήδη να έχει καταγράψει την διαφωνία της απέναντι σε μια τέτοια εξέλιξη.

Σήμερα αναμένεται να αποτυπωθεί το δείγμα γραφής των προθέσεων της πλειοψηφίας, καθώς εκτός απροόπτου θα συνεδριάσει στη Βουλή η Διάσκεψη των Προέδρων για να καθορίσει τη διαδικασία συζήτησης της πρότασης για εξεταστική για τις υποκλοπές, που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σχετική συζήτηση θα γίνει στην Ολομέλεια την Παρασκευή.

Από την πλευρά της πλειοψηφίας έχει ήδη διακινηθεί η πληροφορία ότι θα υποστηριχθεί πως δεν μπορεί η συγκεκριμένη απόφαση για συγκρότηση εξεταστικής να ληφθεί με 120 ψήφους, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία 151 ψήφων, καθώς αφορά ζήτημα εθνικής ασφάλειας και εθνικής άμυνας, μια και εμπλέκεται η ΕΥΠ στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

Από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αντιδρούν και αντιτάσσουν ότι στην προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές η απόφαση ελήφθη με 120 ψήφους, χωρίς να γίνει καμιά επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας. Πάνω σε αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις στήνεται σκηνικό σφοδρής αντιπαράθεσης. Βεβαίως, αποφάσεις δεν λαμβάνονται στη Διάσκεψη των Προέδρων. Εκεί θα γίνει μια πρώτη καταγραφή απόψεων και θέσεων. Οι αποφάσεις θα ληφθούν στη συνεδρίαση της Ολομέλειας, που προγραμματίζεται για την Παρασκευή.

Θα προηγηθεί αύριο, Πέμπτη, η συζήτηση και πάλι στην Ολομέλεια των αιτημάτων για σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Τα ονόματά τους είχαν συμπεριληφθεί σε δικογραφία που διαβιβάστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή.

Έχουν κατατεθεί δύο προτάσεις για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής.Η πρώτη από το ΠΑΣΟΚ και η δεύτερη από κοινού από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Προεξοφλείται μια φορτισμένη και σε υψηλούς τόνους συνεδρίαση αύριο, ωστόσο το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο, καθώς αναμένεται και οι δύο προτάσεις να απορριφθούν. Από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας έχει καταστεί σαφώς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε δηλώσει όταν κατατέθηκαν τα αιτήματα ότι «δεν προέκυψαν στοιχεία που να μας οδηγούν να δεχθούμε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ ή το κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ-Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική. Άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας».

Εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό στο τέλος της εβδομάδας η κυβερνητική πλειοψηφία θα έχει καταφέρει να κλείσει δύο δύσκολα μέτωπα. Όχι χωρίς αντιδράσεις, βεβαίως. Ωστόσο, φαίνεται ότι κυριαρχεί η εκτίμηση πως οι όποιες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης θα υποχωρήσουν έπειτα από λίγες μέρες, ενώ αν γίνονταν αποδεκτά τα αιτήματα ήταν αυξημένη η πιθανότητα τους επόμενους μήνες να επανέρχονται διαρκώς στο προσκήνιο ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές μέσα από όσα θα συζητούνταν σε προανακριτική και εξεταστική.

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι με αυτό τον τρόπο διαμορφώνουν ένα καθαρό διάδρομο για το επόμενο διάστημα, που θα τους βοηθήσει να ανακτήσουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να μεταφέρουν την πολιτική συζήτηση σε πεδία που πιστεύουν ότι τους ευνοούν και αφορούν την παραγόμενη πολιτική. Είναι εν πολλοίς η ατζέντα που έβαλε στο συνέδριο της Ν.Δ. ο Κυριάκος Μητσοτάκης και βασίζεται σε δύο πυλώνες: σε παράθεση των πεπραγμένων από τη μία και στην παρουσίαση των προτεραιοτήτων που βάζει για τη διεκδίκηση τρίτης τετραετίας η κυβερνητική πλειοψηφία.

