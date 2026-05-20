Βαρντανιάν:-Από-τις-κυρώσεις-της-Ευρώπης,-υποψήφιος-για-ευρωπαϊκό-βραβείο

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ποστέρνιακ, ο Βαρντανιάκ παρά τις καταδίκες, έχει προταθεί για το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Βάτσλαβ Χάβελ του 2026. Πρόκειγαι για το ετήσιο βραβείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο απονέμεται από την PACE (Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης) σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη Βάτσλαβ Χάβελ.

Ο Ουκρανός πολιτικός αναλυτής εστιάζει -όπως ο ίδιος γράφει- στην «ειρωνεία της υποψηφιότητας του Βαρντανιάν» από την PACE, και στο γεγονός ότι το ίδιο αυτό όργανο, τον Ιούλιο του 2025, ζήτησε την επιβολή κυρώσεων εναντίον ατόμων που συνδέονται με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου και του Βαρντανιάν.

«Με αυτόν τον τρόπο, η Ευρώπη αντιτίθεται στην ίδια της την πολιτική πορεία», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ποστέρνιακ. Όπως τονίζει, από τη μια πλευρά, η ΕΕ έχει διοχετεύσει περισσότερα από 200 δισ. Δολάρια στην Ουκρανία από το 2022 που ξεκίνησε ο πόλεμος με τη Ρωσία, και ταυτόχρονα, κάνει τα «στραβά μάτια» στην υποψηφιότητα για την απονομή βραβείου σε έναν άνθρωπο που συνδέεται με τη Ρωσία.

«Αυτή η ανάδειξη ενός ανθρώπου που συνδέεται με τον Πούτιν, στην ευρωπαϊκή σκηνή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μοιάζει σαν μια μικρή νίκη της Ρωσίας έναντι της Ευρώπης», υπογραμμίζει ο Ποστέρνιακ. Και συνεχίζει: «είναι μια προσπάθεια υποτίμησης της ίδιας της ιδέας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μετατρέποντας ένα βραβείο υψηλού κύρους σε μέσο πολιτικής πρόκλησης».

Και δεν πρόκειται για την μοναδική προσπάθεια του Κρεμλίνου να εκμεταλλευτεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα, εναντίον της ίδιας της Ευρώπης. Όπως εξηγεί ο Ουκρανός αναλυτής, το 2024 η Ρωσία επιχείρησε να προτείνει τον Βαρντανιάν για το Νόμπελ Ειρήνης, «για την προώθηση ειρηνευτικών πρωτοβουλιών». Η κίνηση αυτή αντιμετωπίστηκε με έντονη κριτική και πυροδότησε ευρεία αντίδραση, διεθνώς.

123 βουλευτές από τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία, ξεσήκωσαν έντονες πολιτικές αντιδράσεις, αποκαλώντας ανοιχτά τον Βαρντανιάν «πορτοφόλι του Πούτιν» και «απαράδεκτη» την υποψηφιότητά του. «Μια τέτοια υποψηφιότητα, που προωθείται από τα μέσα ενημέρωσης που ελέγχονται από τις ρωσικές αρχές, αποτελεί μέρος μιας εκστρατείας για να φύγει η προσοχή από ένα εκ των ατόμων που εμπλέκονται περισσότερο στο ξέπλυμα χρήματος του Κρεμλίνου», είχε γράψει το ABC, ένα από τα μεγαλύτερα ισπανικά ΜΜΕ στις 30 Απριλίου 2024.

Η περίπτωση του Βαρντανιάν περιλαμβάνει και μια ιδιαίτερα «σκανδαλώδη» βιογραφία, σχολιάζει ο Ποστέρνιακ. Ρώσος δισεκατομμυριούχος, στενός συνεργάτης του Πούτιν, γνωστός για την διαχείριση της ρωσικής εταιρείας offshore, Troika Dialog.

Σύμφωνα με έρευνα του OCCRP, αυτή η εταιρεία είχε χρησιμοποιηιθεί για να μεταφέρει μυστικά χρήματα στους πιο επιδραστικούς Ρώσους, όπως στον φίλο του Πούτιν, Σεργκέι Ρολντούγκιν. Από το 2006 μέχρι το 2013, σύμφωνα με την έρευνα του ερευνητικής ομάδας OCCRP, περισσότερα από τα 4,6 δισ. δολάρια πέρασαν από τα υπεράκτια δίκτυα που δημιούργησε ο Βαρντανιάν. Ως αποτέλεσμα, το 2019, 22 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσαν την ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στον αποκαλούμενο «πορτοφόλι της ρωσικής ελίτ». Επιπλέον, τον Ιανουάριο του 2022, ο Βαρντανιάν, όπως και άλλοι κοντά στον Πούτιν, συμπεριλήφθηκαν σε μια νέα λίστα νέων αμερικανικών κυρώσεων.

Όπως επισημαίνει ο Όλεγκ Ποστέρνιακ στο paper του, ο Βαρντανιάν είναι ένας από τους υποστηρικτές του Κρεμλίνου που εμπλέκεται στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας. Σε όλες του τις συνεντεύξεις, αρνείται επιδεικτικά να καταδικάσει τη ρωσική επιθετικότητα και αρνείται τη δολοφονία Ουκρανών πολιτών. Το Κιέβο έχει επισήμως επιβάλει κυρώσεις εναντίον του πολύ πριν από τον πόλεμο, το 2020. Τον Ιούνιο του 2023, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, προστέθηκε στο Myrotvorets, τη βάση δεδομένων των ουκρανικών αρχών με όσους θεωρεί ως συνεργούς στη ρωσική επιθετικότητα.

Η περιγραφή που αποδόθηκε στον Βαρντανιάν από τις ουκρανικές αρχές είναι η εξής: «υπόκειται σε άμεση κράτηση και μεταφορά στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου της Ουκρανίας ή των χωρών του ΝΑΤΟ».

Τα διεθνή ΜΜΕ έχουν επανειλημμένως επισημάνει τους δεσμούς του με τη Μόσχα, ήδη από το 2023. Στις 24 Ιανουαρίου του ιδίου έτους, η Washington Times έγραφε ότι «ο Βαρντανιάν, ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους της Ρωσίας, βρίσκεται κοντά στον Πούτιν και προαλείφεται από το Κρεμλίνο να διαδεχθεί τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν».

Στις 30 Ιανουαρίου 2023 το Politico ανέφερε σε δημοσίευμά του ότι «ο Βαρντανιάν έχει καλές διασυνδέσεις στη Μόσχα. Όλοι οι ολιγάρχες της Ρωσίας επιχειρούν υπό την εύνοια του προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, και για τον λόγο αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει αμφιβολία ότι ο Βαρντανιάν είναι άνθρωπος του Κρεμλίνου -κάτι που η ουκρανική κυβέρνηση αναγνώρισε όταν του επέβαλε κυρώσεις».

Από την πλευρά του το Forbes έγραφε στις 25 Ιουνίου 2023, ότι «ο Βαρντανιάν έχει την ευλογία της Μόσχας. Είναι αδιανόητο ότι θα του είχε προσφερθεί αυτή η ηγετική θέση χωρίς την παρότρυνση της Μόσχας».

Το Newsmax στις 30 Απριλίου 2024, τόνισε πως οι στενοί δεσμοί του με τον Ρώσο πρόεδρο του «χάρισαν το πρωσονύμιο, πορτοφόλι του Πούτιν», ενώ το κροατικό μέσο net.hr στις 29 Ιουλίου 2025 ανέφερε σε δημοσίευμά του ότι «ο Βαρντανιάν συχνά αποκαλείται το ΑΤΜ του Πούτιν, ένα πρόσωπο που βοήθησε τον Ρώσο πρόεδρο και τον κύκλο του να συγκεντρώσει πλούτο με παράνομα μέσα».

Επομένως, καταλήγει ο Ουκρανός αναλυτής Όλεγκ Ποστέρνιακ, «το να δοθεί υποψηφιότητα σε ένα άτομο όπως ο Βαρντανιάν για το βραβείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρώπης, είναι κάτι παράλογο, κινδυνεύει να δυσφημίσει το ίδιο το βραβείο. Για αυτόν, είναι ένας βολικός τρόπος να ξεπλύνει το σκοτεινό του παρελθόν και να μετατραπεί από «εγκληματίας» σε «υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Η ΕΕ πρέπει να μπλοκάρει άμεσα την υποψηφιότητα του Βαρντανιάν και να αποτρέψει το να γίνει ένας ευρωπαϊκός θεσμός βράβευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσο για το ξέπλυμα της φήμης ενός ανθρώπου του Κρεμλίνου».